Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Счастливое утро
Счастливое утро
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:54

Спала по 8 часов и всё равно устала — вот что оказалось настоящей причиной

Мы привыкли винить усталость в недосыпе, но это лишь часть истории. Иногда даже 8 часов в постели не дают ощущения отдыха. Причина может крыться не в количестве сна, а в том, когда вы спите. Нарушение циркадного ритма — внутреннего биологического часовщика — сбивает все процессы в теле, включая выработку гормонов, обмен веществ и уровень бодрости.

Циркадный ритм против недосыпа: в чём разница

Эксперт по сну доктор Ниша Бхопал, специалист в области психиатрии и интегративной медицины, объясняет: один из главных индикаторов нарушения ритма — разница между вашим режимом сна в будни и на выходных.

"Если вы спите плохо в рабочие дни, но отлично высыпаетесь, когда можете лечь и встать позже, скорее всего, у вас смещён циркадный ритм", — говорит Ниша Бхопал.

Люди с задержкой фазы сна часто испытывают трудности с засыпанием в положенное время и чувствуют себя разбитыми утром. Их внутренние часы "идут позже" — им естественно ложиться и вставать позже.

Обратная ситуация — синдром опережённой фазы сна: человек засыпает слишком рано (в 7-8 вечера) и просыпается ни свет ни заря, около 4 утра. Такое чаще наблюдается у пожилых людей.

В обоих случаях проблема не в количестве сна, а в несоответствии между вашими внутренними биоритмами и социальным графиком.

Когда усталость — это просто недосып

Иногда всё проще: вы действительно спите меньше, чем нужно. Даже один недостающий час каждую ночь постепенно превращается в хроническое лишение сна.

"Если вам комфортно после восьми часов сна, но вы регулярно спите по семь — это уже дефицит, который со временем накапливается", — поясняет Бхопал.

В этом случае циркадный ритм может быть в порядке, но организму не хватает времени на восстановление. Недосып влияет на память, настроение, иммунитет и даже обмен веществ.

Как определить, в чём именно дело

Чтобы понять источник усталости, попробуйте небольшой эксперимент:

  1. В течение недели ложитесь спать и просыпайтесь без будильника.
  2. Замерьте среднюю продолжительность сна — она покажет вашу естественную потребность.
  3. Отслеживайте время, когда вы чувствуете сонливость вечером и бодрость утром.

Если вы спите 7-8 часов и всё равно чувствуете усталость, возможно, ваш циркадный ритм сбился. А если просто не удаётся выспаться по времени — значит, стоит пересмотреть режим.

Хронотипы сна: узнайте свой биологический ритм

Каждый человек имеет свой хронотип — индивидуальные "встроенные часы". Их условно делят на четыре:

  • "Медведи" - ложатся и встают по солнцу, оптимальны для стандартного рабочего графика.
  • "Волки/совы" - активны ближе к вечеру, часто страдают от утренних подъёмов.
  • "Дельфины" - чутко спят, легко пробуждаются, но с трудом расслабляются.
  • "Львы/жаворонки" - ранние пташки, которые к вечеру теряют энергию.

Зная свой тип, можно подстроить распорядок: планировать важные задачи в "пиковые часы" и не бороться с природой организма.

Что помогает восстановить ритм сна

  1. Стабильное расписание. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.
  2. Утренний свет. Выходите на солнце в первые 30 минут после пробуждения — это "заводит" ваши внутренние часы.
  3. Минимум экранов вечером. Синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Используйте фильтры или тёплое освещение.
  4. Ритуалы расслабления. Йога, дыхание, тёплая ванна, чтение — всё, что помогает телу понять: "время отдыхать".
  5. Добавки при необходимости. Легкие формулы с мелатонином, магнием или растительными экстрактами (лаванда, пассифлора) могут улучшить качество сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спать по 5-6 часов в будни и "отсыпаться" на выходных.
    Последствие: дезориентация биоритмов, постоянная усталость.
    Альтернатива: сохранять стабильный график сна даже в выходные.
  • Ошибка: использовать кофеин для компенсации недосыпа.
    Последствие: стресс для надпочечников и проблемы с засыпанием.
    Альтернатива: короткий дневной отдых или прогулка на свежем воздухе.
  • Ошибка: засыпать с телефоном в руках.
    Последствие: подавление мелатонина и поверхностный сон.
    Альтернатива: цифровой "детокс" за 1-2 часа до сна.

Сравнение

Проблема

Признаки

Что делать

Недосып

Усталость весь день, улучшение после сна

Увеличить продолжительность сна

Нарушение ритма

Сложно заснуть или проснуться вовремя

Синхронизировать режим с хронотипом

Комбинация обеих

Постоянная сонливость и беспокойный сон

Комбинировать гигиену сна и корректировку ритма

FAQ

Как понять, что циркадный ритм сбит?
Если вы постоянно засыпаете и просыпаетесь в разное время, чувствуете себя бодрым поздно вечером и уставшим утром — вероятно, ваши биологические часы "отстают" от социального графика.

Можно ли восстановить ритм за один день?
Нет, перестройка требует 1-2 недель последовательного режима сна и утреннего света.

Помогают ли добавки с мелатонином?
Да, но только при кратковременном применении и в небольших дозах (0,3-1 мг).

Мифы и правда

  • Миф: можно "отоспаться" на выходных.
    Правда: сбитый график усугубляет усталость.
  • Миф: позднее засыпание — просто привычка.
    Правда: это может быть особенность вашего хронотипа.
  • Миф: если вы лежите в постели 8 часов — высыпаетесь.
    Правда: качество сна важнее количества.

Чтобы перестать чувствовать себя уставшим, важно понять источник проблемы: недосып или нарушение ритма. Определите свой хронотип, выработайте устойчивый режим сна и используйте естественный свет для синхронизации внутренних часов. Баланс между количеством и качеством сна — залог бодрости, ясности ума и стабильной энергии каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Денис Мазуренко предупредил: удаление камней не решает проблему без профилактики сегодня в 14:42
Жил спокойно, пока не узнал, что ношу в себе камень размером с яйцо

Почему камни в почках называют "бомбой замедленного действия" и как предотвратить их образование? Врач объясняет, почему болезнь долго не проявляется и какие простые шаги помогут защитить почки.

Читать полностью » Первая помощь при ожогах начинается с немедленного прекращения воздействия тепла — Константин Терновой сегодня в 14:19
Ошибся при лечении ожога — и остался со шрамом: как избежать фатальной ошибки

Как правильно действовать при ожоге, чтобы остановить повреждение кожи и избежать осложнений — советы врача и пошаговая инструкция.

Читать полностью » Раньше не знала, как готовить авокадо — теперь не могу без него обойтись сегодня в 13:46

Авокадо — это не просто вкусный фрукт, а настоящий источник здоровья. Узнайте, как его употребление может улучшить ваше самочувствие и стать частью здорового питания.

Читать полностью » Врач-терапевт Ярцева: прием пищи перед сдачей крови искажает результаты анализов сегодня в 13:43
Один бутерброд — и всё напрасно: анализы, которые пища превращает в обман

Почему нельзя завтракать перед анализом крови — врач объяснила, как еда и густота крови могут исказить результаты даже простого теста.

Читать полностью » Врач Алена Гаврилова рассказала, что высота подушки влияет на мышцы и сосуды шеи сегодня в 13:37
После этой ошибки каждое утро начиналось с боли — исправила за один вечер

Почему болит шея после сна и при чём здесь подушка? Врач-сомнолог объяснила, как высота и форма спальных принадлежностей влияют на мышцы и кровоток.

Читать полностью » Раньше не знала, как есть шоколад и не нарушать сон — теперь делаю это каждый вечер сегодня в 12:46

Устали от бессонных ночей? Узнайте, какие продукты помогут вам расслабиться и наладить качественный сон. Эффективное решение без снотворных!

Читать полностью » Елена Малышева объяснила: импотенция может быть признаком надвигающегося инфаркта сегодня в 12:33
Считал, что устал и перегорел — а оказалось, сердце не справляется

Почему импотенция может быть сигналом надвигающегося инфаркта? Елена Малышева объяснила, к каким врачам нужно обращаться при проблемах с потенцией и почему психолог не решит эту проблему.

Читать полностью » На курорте Роза Хутор пройдет конференция, посвященная превентивной медицине и антистрессу сегодня в 12:13

12-15 ноября на курорте пройдет III Ежегодная конференция "Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс".

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сделала это утром — и перестала болеть даже в сезон вирусов
Наука
Учёные Женевского университета: тёмная материя подчиняется уравнениям Эйлера
Дом
Разделите уборку после праздника, чтобы сохранить себе настроение— эксперты
Питомцы
Кошка использует мурлыканье, чтобы попросить внимание
Туризм
Не ограничиваюсь Абхазией и Турцией: какие новые маршруты готовятся открыть для россиян
УрФО
В Екатеринбурге названы четыре наиболее аварийные улицы в центре города
УрФО
Два предприятия из Магнитогорска вошли в "золотую" категорию рейтинга работодателей Forbes
Еда
Айва помогает укрепить иммунитет и подходит для диетического питания — мнение кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet