Сдвинули сон — забудьте про старый ужин: простое правило, которое облегчает зиму

Зимой многие привычки меняются почти незаметно, но организм реагирует на эти сдвиги довольно чувствительно. Более короткий световой день, ранние сумерки и сбитый режим сна могут отражаться на самочувствии сильнее, чем кажется. Одним из простых, но недооценённых факторов становится время ужина. Об этом сообщает издание SELF.

Почему зимой стоит обратить внимание на ужин

В холодное время года люди чаще ощущают усталость, вялость и внутренний дискомфорт, даже если формально с их образом жизни всё в порядке. Врачи объясняют это влиянием циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые управляют сном, бодрствованием и работой многих систем организма. Зимой эти ритмы смещаются из-за раннего наступления темноты, и тело начинает иначе реагировать на привычные сигналы, включая приём пищи.

"Ваш циркадный ритм и циркадные факторы влияют на то, когда вы засыпаете и просыпаетесь, а также оказывают значительное воздействие на ваше здоровье в целом", — говорит специалист по медицине сна, невролог Кристофер Уинтер.

Когда на улице темнеет раньше, организм раньше начинает вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за подготовку ко сну. Это естественный процесс, который может вызывать желание лечь спать раньше обычного. Если время отхода ко сну меняется, а ужин остаётся на прежнем месте, возникает несоответствие между биологическими сигналами и реальным распорядком. Подобные сдвиги хорошо укладываются в концепцию циркадных ритмов и хронопитания, где время еды играет не меньшую роль, чем её состав.

Как поздний ужин влияет на сон и пищеварение

Приём пищи — это не только источник энергии, но и важный сигнал для организма. По словам врачей, он сообщает телу, какое сейчас время суток и в каком режиме стоит работать. Если ужин приходится на поздние часы, особенно при более раннем отходе ко сну, это может мешать нормальному засыпанию.

"Время ужина — это сигнал", — подчёркивает Кристофер Уинтер.

Он отмечает, что поздний приём пищи может одновременно перегружать желудок и настраивать организм на более поздний режим бодрствования. В результате сон становится менее глубоким, а засыпание — более сложным. Такая рассинхронизация со временем может усиливать проблемы с бессонницей.

Гастроэнтеролог Ашкан Фархади добавляет, что мелатонин влияет не только на сон, но и на работу кишечника.

"Когда наступает ночь, мелатонин сигнализирует кишечнику, что пора замедлиться", — объясняет он.

Если лечь спать с полным желудком, повышается риск рефлюкса, тяжести и общего дискомфорта, что особенно заметно зимой, когда организм и так работает в более щадящем режиме.

В какое время лучше ужинать зимой

Единого универсального времени ужина не существует, но исследования помогают определить ориентиры. Так, работа, опубликованная в журнале Cell Metabolism, показала, что у людей, ужинающих около 21:00, уровень гормона голода грелина выше, чем у тех, кто ест в 17:00. Это означает, что поздний ужин может усиливать чувство голода и мешать контролю аппетита.

Другое исследование, опубликованное в Nutrients, выявило, что ужин около 18:00 способствует более стабильному уровню сахара в крови по сравнению с приёмом пищи в 21:00. В долгосрочной перспективе это может снижать риски развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, о чём также говорится в материале про пользу раннего ужина для кишечника и обмена веществ.

Доцент кафедры медицины и гастроэнтеролог Шабнам Саркер подчёркивает, что наиболее комфортным вариантом считается ужин за три-четыре часа до сна.

"Обычно мы рекомендуем делать ужин самым лёгким приёмом пищи за день и не есть за три-четыре часа до сна", — говорит она.

С учётом этих данных оптимальным временем для ужина зимой часто называют промежуток с 17:00 до 18:00, но многое зависит от индивидуального ритма жизни, метаболизма и времени отхода ко сну.

Корректировка ужина не решит все проблемы сразу, но может стать простым способом помочь организму адаптироваться к зимнему режиму. Последовательность во времени приёма пищи и внимание к собственным ощущениям позволяют сделать холодный сезон более комфортным без радикальных изменений образа жизни.