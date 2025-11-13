Пермичане потратили почти 11,5 миллиона рублей на кино: что собирали в кассе самые популярные фильмы

С 6 по 12 ноября жители Перми потратили на походы в кино почти 11,5 миллиона рублей. Эти данные подтверждаются кассовыми сборами в кинозалах города.

Что показывает статистика?

Общий сбор кинотеатров Перми от проката 20 самых популярных фильмов составил 11 441 082 рубля, согласно информации на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Самые кассовые ленты

Самым кассовым фильмом недели стала лента "Горыныч" (6+), которая собрала в Перми 2 711 262 рубля. На втором месте по сборам оказалась "Алиса в стране чудес" (6+), с доходом в 2 134 905 рублей. Замкнула тройку лидеров "Папины дочки. Мама вернулась" (6+), которая заработала 1 922 220 рублей.

Каковы результаты на федеральном уровне?

В общероссийском рейтинге "Горыныч" также занимает первое место по сборам, а "Папины дочки" и "Алиса в стране чудес" занимают второе и третье места соответственно.