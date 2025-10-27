Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:46

Пермь идёт в кино: 51 тысяча зрителей — и это только за два дня

В Перми посещаемость кино выросла на 70% за последние выходные октября — ЕАИС

Последние выходные октября стали рекордными для пермских кинотеатров: по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), 25-27 октября 2025 года в кино сходили 51,3 тысячи человек, что на 70% больше, чем неделей ранее.

Резкий рост посещаемости

"В последние выходные октября кинотеатры посетили 51,3 тысячи зрителей. Это на 70% больше, чем неделю назад (29,7 тысячи) и более чем в три раза выше показателя середины сентября (15,7 тысячи)", — сообщает портал rifey.ru со ссылкой на данные ЕАИС.

Рост посещаемости стал самым значительным за осенний сезон. Эксперты связывают это с началом школьных каникул и премьерой семейных фильмов.

Что смотрели зрители

Главными хитами у зрителей стали новые детские сказки, вышедшие в прокат в один уикенд — "Горыныч" (6+) и "Алиса в стране чудес" (6+). По словам представителей киноиндустрии, именно эти ленты обеспечили наплыв семейной аудитории и помогли кинотеатрам восстановить показатели, упавшие в начале осени.

Почему это важно

Такой рост посещаемости указывает на восстановление интереса к кинотеатрам после традиционного спада. Осенний бокс-офис в Перми показывает, что зрители вновь готовы тратить время и деньги на коллективный просмотр фильмов, особенно семейных.

