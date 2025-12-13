Узнала секрет Синди Кроуфорд — теперь делаю зарядку всего 10 минут в день

Иногда кажется, что время над кем-то не властно. Синди Кроуфорд уже давно перестала быть просто моделью — она стала символом женской уверенности, красоты и гармонии. Ей 45 лет, но ее фигура, осанка и энергия будто оспаривают цифры в паспорте. Об этом сообщает издание SELF.

Форма как философия жизни

Синди признается: в начале карьеры спорт не занимал важного места в ее жизни. Молодость и генетика позволяли не задумываться о диете и нагрузках. Но с переездом в Нью-Йорк и началом активной работы в индустрии моды всё изменилось — она осознала, что красивое тело требует внимания и системности. Тогда-то она и познакомилась с тренером Раду, который открыл ей путь в мир фитнеса.

"Когда занимаешься спортом, начинаешь естественно выбирать более полезную еду", — рассказывает Синди Кроуфорд в интервью SELF.

Именно эта привычка к осознанности позволила ей сохранить форму спустя десятилетия. Она не гонится за модными трендами, а делает ставку на проверенные принципы: умеренность, разнообразие и удовольствие от процесса.

Современный подход Синди перекликается с идеями функциональных тренировок, о которых говорят многие инструкторы: сильное тело — это не обязательно мускулы, а прежде всего баланс и устойчивость. Этот принцип лежит и в основе упражнений на BOSU, которые, по словам тренера Мэри Джордж, помогают развивать устойчивость и осанку — отжимания на BOSU повышают устойчивость тела.

Сила без изнурения

Сегодня Синди тренируется преимущественно дома. Её расписание включает короткие, но регулярные занятия: кардио на power plate, йогу и растяжку. Она живёт в Малибу и часто выбирается на прогулки по холмам с семьёй. Такие тренировки не требуют жертв, но дают результат, ведь главная цель — не изнурение, а энергия.

Постоянство и разнообразие стали её секретом. Она признаётся: труднее всего не начать, а поддерживать форму, когда уже достигнут нужный уровень. С возрастом мотивация трансформируется — спорт перестает быть гонкой и превращается в способ уважения к собственному телу.

"С возрастом начинаешь ценить тело не только за внешность, но и за то, что оно может — двигаться, работать, радоваться", — отмечает Синди Кроуфорд.

Её слова находят подтверждение в исследованиях: регулярная активность действительно повышает настроение и энергию, укрепляет мышцы и помогает лучше справляться со стрессом. Об этом напоминает и тренер Джеймс Итальяно, который уверен, что регулярные тренировки повышают настроение и энергию .

Энергия материнства

Материнство изменило не только распорядок, но и саму философию Кроуфорд. До рождения детей она могла позволить себе утомительные занятия, а после — стала искать баланс между нагрузкой и восстановлением.

Теперь её тренировки не должны забирать силы, а, наоборот, придавать их. Она выбирает упражнения, после которых остаётся чувство лёгкости. Этот подход разделяют многие современные женщины: фитнес становится способом заботы о себе, а не наказанием за съеденный десерт.

С годами Кроуфорд выработала гибкую систему питания. Она не придерживается строгих диет и не верит в "запрещённые продукты". В меню — свежие овощи, рыба, цельнозерновые продукты, а главным принципом остаётся "80% правильных решений 80% времени".

Иногда она позволяет себе домашнюю выпечку — ведь готовка приносит удовольствие. Но главное изменение, по её словам, случилось после рождения первого ребёнка: она почти полностью исключила белые углеводы.

"Я поняла, что хлеб и паста слишком меня любят — особенно в области бёдер", — с улыбкой говорит модель.

Мотивация в мелочах

Секрет устойчивости Кроуфорд — в простоте. Она не ищет оправданий, просто делает то, что нужно: короткая разминка утром, быстрая прогулка после завтрака, десять минут растяжки перед сном. Это мелкие шаги, которые дают накопительный эффект.

Она уверена: не нужно ждать вдохновения или особого момента, чтобы начать. Даже короткие тренировки, по её словам, имеют смысл — тело запоминает каждое движение, а привычка формируется постепенно.

"Вы не находите время для спорта — вы его создаёте", — говорит Синди.

Модель делится, что её главный лайфхак — вода. Один стакан утром помогает организму проснуться, а вода перед приёмом пищи уменьшает тягу к лишним калориям. Она старается пить больше, заменяя сладкие напитки обычной водой или травяными настоями.

Такой подход, как отмечают диетологи, не только помогает поддерживать фигуру, но и улучшает состояние кожи, работу сердца и обмен веществ.

Вдохновение без фанатизма

Философия Кроуфорд — умеренность во всём. Она не стремится к идеалу и не соревнуется с молодыми моделями. Для неё спорт — это про внутреннее равновесие.

Её образ вдохновил тысячи женщин, которые ищут способы оставаться активными после 40. В этом возрасте организм требует другой подход — бережного, осознанного и индивидуального.

Такой взгляд разделяет и тренер Джейн Фонда, которая недавно представила программу Prime Time Fit & Strong, доказывающую, что возраст — не препятствие для силы и гибкости. Эти принципы перекликаются с опытом Синди: тренировки — не обязанность, а радость.

С каждым годом она находит новые формы активности — будь то йога, плавание или силовые упражнения с минимальными нагрузками. Важно не количество, а качество движений и ощущение свободы, которое они приносят.

Популярные вопросы о фитнесе и питании Синди Кроуфорд

1. Как Синди Кроуфорд поддерживает форму без спортзала?

Она тренируется дома, сочетая кардио и упражнения с собственным весом. Любит power plate и прогулки с семьёй. В её программе — баланс между нагрузкой и отдыхом, что помогает избежать выгорания.

2. Что входит в её рацион?

Синди придерживается принципа простоты: рыба, овощи, цельнозерновые продукты, фрукты. Она избегает белых углеводов и ограничивает сладкое, но не отказывает себе полностью — главное, чтобы еда приносила удовольствие.

3. Как сохранить мотивацию для тренировок?

Кроуфорд считает, что мотивация не появляется извне — она формируется в процессе. Главное — начать и не останавливаться. Даже 10-минутная зарядка лучше, чем ничего.

4. Что помогает ей контролировать аппетит?

Простая привычка — пить воду перед приёмом пищи. Это снижает чувство голода и помогает отказаться от лишних перекусов.

5. Какой совет она даёт женщинам после 40 лет?

Не бояться перемен и слушать тело. Главное — движение, даже если это прогулка или лёгкая растяжка. Возраст не должен ограничивать — он даёт мудрость выбирать комфортный путь к гармонии.