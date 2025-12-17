Циклон проверил остров на прочность — туристов не отпугнул: Шри-Ланка делает ставку на возвращение

Шри-Ланка после недавнего циклона "Дитва" не уходит с туристической карты и заявляет о готовности к перезапуску отрасли. Несмотря на ощутимый ущерб, власти страны делают ставку на быстрое восстановление и возвращение путешественников. Остров намерен вновь открыть природные и культурные достопримечательности и предложить гостям полноценный отдых. Об этом сообщает туристическое издание.

Восстановление после циклона и приоритет безопасности

Последствия стихии затронули отдельные районы Шри-Ланки, включая природные объекты и инфраструктуру. При этом правительство подчёркивает, что восстановительные работы ведутся в сжатые сроки, а ключевые туристические зоны находятся под постоянным контролем. Основной задачей стало обеспечение безопасности и возвращение к привычному режиму работы популярных мест.

Заместитель министра окружающей среды Антон Джаякоди заявил, что особое внимание уделяется объектам, которые традиционно пользуются спросом у туристов.

"Ботанические сады страны, закрытые из-за оползней и проблем с безопасностью, скоро вновь откроются", — заявил заместитель министра окружающей среды Антон Джаякоди.

Он также отметил, что профильным ведомствам даны поручения по предотвращению подобных ситуаций в будущем, чтобы снизить влияние природных факторов на туристическую отрасль.

Кампания "Шри-Ланка готова" и возвращение доверия туристов

Параллельно с восстановительными работами представители туристической индустрии запустили масштабную цифровую кампанию "Шри-Ланка готова". Она ориентирована на привлечение путешественников из десяти ключевых стран, включая Россию. Основная цель инициативы — показать, что остров по-прежнему готов принимать гостей и обеспечивать высокий уровень сервиса.

В рамках кампании акцент делается на разнообразие отдыха: пляжные курорты, активные виды спорта, экскурсии, сафари в национальных парках и культурные маршруты. Такой подход должен подчеркнуть, что временные трудности не повлияли на туристический потенциал страны.

Безвизовый въезд как часть стратегии роста

Дополнительным стимулом для туристов станет смягчение визовой политики. Председатель Управления по развитию туризма Шри-Ланки Буддхика Хевавасам сообщил о планах ввести безвизовый режим для граждан сразу нескольких государств.

"В январе 2026 года планируется запустить программу безвизового въезда для туристов из 40 стран", — сообщил председатель Управления по развитию туризма Шри-Ланки Буддхика Хевавасам.

Этот шаг рассматривается как часть масштабной стратегии по увеличению турпотока в зимний сезон и ускорению восстановления экономики после стихийного бедствия.

Интерес к направлению остаётся высоким

Официальная статистика подтверждает, что интерес к Шри-Ланке сохраняется. С 1 по 11 декабря страну посетили более 70 тысяч туристов. Эти данные свидетельствуют о том, что направление остаётся востребованным, а путешественников не отпугнули недавние события.

Эксперты связывают устойчивый спрос с тропическим климатом, тёплым Индийским океаном и возможностью сочетать пляжный отдых с экскурсионной программой и активными развлечениями.

Что привлекает российских туристов на Шри-Ланке

Шри-Ланка традиционно остаётся популярным направлением у россиян благодаря разнообразию курортов и природных условий. Для спокойного отдыха часто выбирают Бентоту, для серфинга и дайвинга — Хиккадуву, а Унаватуна известна как один из самых живописных пляжей острова. На восточном побережье востребован Тринкомали, особенно в летние месяцы.

К числу ключевых достопримечательностей относятся древняя крепость Сигирия, город Канди с храмом Священного Зуба Будды, чайные плантации Нувара-Элии и национальные парки Яла и Удавалаве, где можно отправиться на сафари. Круглогодичная температура воздуха держится в пределах +28…+32 °C, а тёплый океан создаёт условия для купания, снорклинга и дайвинга.

В совокупности эти факторы позволяют Шри-Ланке сохранять позиции одного из самых универсальных направлений в Индийском океане, даже в период восстановления после природных катаклизмов.