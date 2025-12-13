Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Цикламен
Цикламен
© Own work by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Иван Трухин Опубликована сегодня в 21:27

Цикламен после цветения не выбрасываю — делаю так, и он снова набирает бутоны

Слишком большой горшок вызывает загнивание клубня цикламена — агроном

Цикламен часто покупают в период активного цветения, не подозревая, что дальнейшая судьба растения зависит от первых недель ухода. Ошибки на этом этапе нередко приводят к тому, что после одного сезона цветок перестаёт радовать бутонами. На самом деле цикламен способен цвести ежегодно, если создать ему правильные условия и учитывать особенности его жизненного цикла. Об этом сообщает издание "Сад и огород".

Почему цикламен требует особого подхода

Цикламен относится к растениям с выраженным периодом покоя, и именно это отличает его от многих привычных комнатных цветов. В природе он растёт в условиях мягкого климата и прохлады, поэтому плохо переносит жару, пересушенный воздух и переувлажнение почвы. Большинство проблем с цветением возникает из-за неподходящей температуры, неправильного полива или слишком просторного горшка.

После покупки растение часто выглядит идеально, но это результат использования стимуляторов роста. В домашних условиях цикламену необходимо постепенно адаптироваться к более естественной среде. Правильный подбор грунта, освещения и режима полива позволяет сохранить здоровье клубня и заложить основу для будущего цветения.

Выбор грунта и горшка для цикламена

Основа успешного выращивания — правильно подготовленный субстрат. Цикламен не переносит тяжёлую и плотную почву, поэтому грунт должен быть рыхлым и хорошо пропускать воздух.

Подходящие варианты почвы:

  1. Готовый грунт для фиалок или герани.

  2. Универсальный субстрат с добавками для улучшения структуры.

Для повышения рыхлости в почву добавляют:

  1. Речной песок.

  2. Вермикулит.

  3. Перлит.

Если грунт готовится самостоятельно, используют следующий состав:

  1. 3 части листовой земли.

  2. 1 часть перегноя.

  3. 1 часть торфа.

  4. 1 часть песка.

Самодельный субстрат обязательно дезинфицируют, чтобы исключить развитие грибковых заболеваний. На дно горшка укладывают дренаж слоем не менее 3 см.

Размер горшка имеет принципиальное значение. Между клубнем и стенками должно оставаться 2-4 см. Слишком большой горшок приводит к застою влаги и повышает риск загнивания корней.

Температура, полив и освещение

Цикламен предпочитает прохладные условия. Оптимальный температурный режим:

  1. Летом — 18-23 °C.

  2. Зимой — 12-14 °C.

Полив проводят аккуратно, избегая попадания воды в точку роста. Наиболее безопасные способы:

  1. Полив через поддон.

  2. Осторожный полив по краю горшка.

Воду используют отстоянную или фильтрованную, комнатной температуры. При признаках засоления почвы допускается ежемесячный полив раствором янтарной кислоты из расчёта 1 таблетка на 1 литр воды.

Освещение должно быть ярким, но рассеянным. Лучшие места для цикламена:

  1. Восточные подоконники.

  2. Северо-западные окна.

Прямые солнечные лучи вызывают ожоги листьев и сокращают период цветения, поэтому растение лучше размещать в лёгкой полутени.

Подкормки и период покоя

Во время активного роста и цветения цикламен нуждается в регулярных подкормках. Удобрения вносят:

  1. Каждые 2-3 недели.

  2. В жидкой форме.

  3. С низким содержанием азота.

Избыток азота стимулирует рост листьев, но ухудшает цветение.

После завершения цветения растение переходит в фазу покоя. В этот период:

  1. Листья и цветоносы постепенно удаляют.

  2. Полив сокращают до минимума.

  3. Горшок переносят в прохладное и затемнённое место.

Покой необходим для восстановления клубня и формирования новых цветочных почек.

Вредители и болезни цикламена

Цикламен чувствителен к поражению вредителями, особенно при сухом воздухе и высокой температуре. Наиболее распространённые угрозы:

  1. Трипсы.

  2. Паутинный клещ.

  3. Цикламеновый клещ.

Для борьбы используют инсектициды, предназначенные для комнатных растений, такие как "Актара" или "Фитоверм".

Из болезней чаще всего встречаются грибковые инфекции, включая серую гниль. В таких случаях растение:

  1. Пересаживают в свежий грунт.

  2. Удаляют поражённые части.

  3. Обрабатывают фунгицидами.

Пересадка после покупки и в дальнейшем

После приобретения цикламен рекомендуется пересадить. Магазинный субстрат содержит стимуляторы, которые подходят только для кратковременного содержания.

Пересадку проводят методом перевалки, стараясь не разрушать корневой ком. Особенности посадки зависят от вида:

  1. Персидский цикламен — треть клубня должна оставаться над поверхностью почвы.

  2. Европейский цикламен — клубень заглубляют полностью.

В дальнейшем пересадку проводят каждые 2-3 года в период покоя:

  1. Весной — для европейских видов.

  2. Осенью — для персидских.

Сравнение: правильный и неправильный уход за цикламеном

  1. При правильном уходе цикламен цветёт ежегодно.

  2. При избытке тепла и влаги клубень загнивает.

  3. Небольшой горшок стимулирует цветение.

  4. Просторная ёмкость провоцирует болезни.

Это сравнение показывает, что успех зависит не от сложности ухода, а от соблюдения базовых правил.

Плюсы и минусы выращивания цикламена

Преимущества:

  1. Длительное и яркое цветение.

  2. Компактный размер растения.

  3. Высокая декоративность в зимний период.

Ограничения:

  1. Чувствительность к жаре.

  2. Необходимость периода покоя.

  3. Требовательность к поливу.

Советы по уходу за цикламеном

  1. Не ставьте растение рядом с батареями.

  2. Используйте дренаж и рыхлый субстрат.

  3. Поливайте аккуратно, избегая застоя воды.

  4. Не перекармливайте удобрениями.

  5. Давайте растению отдыхать после цветения.

Популярные вопросы о выращивании цикламена

  1. Почему цикламен перестал цвести?
    Чаще всего из-за высокой температуры, избытка влаги или отсутствия периода покоя.

  2. Можно ли держать цикламен на кухне?
    Нежелательно из-за перепадов температуры и сухого воздуха.

  3. Обязательно ли пересаживать после покупки?
    Да, магазинный субстрат не подходит для длительного выращивания.

