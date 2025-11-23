Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Борт самолета
Борт самолета
© commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states is licensed under CC BY 2.0
Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:53

Берёте сигареты в самолёт? Вот что можно провозить, а за что дадут штраф

Туристы назвали страны, куда запрещено прибывать с электронной сигаретой

Перелёт — непростое испытание для тех, кто привык к никотину. Лететь приходится долго, курить нельзя, а правила перевозки обычных и электронных сигарет отличаются в зависимости от страны, авиакомпании и даже конкретного рейса. Чтобы избежать проблем на границе и не оказаться в ситуации, когда в аэропорту конфискуют вейп или блок сигарет, важно заранее знать, что разрешено, а что — строго запрещено.

Основные правила провоза сигарет и электронных устройств

Обычные сигареты, табак и сигары разрешено перевозить и в ручной клади, и в багаже. Ограничения зависят в первую очередь от таможенных правил страны прибытия: чаще всего допускают не более 200 сигарет или эквивалентное количество табака.
С электронными сигаретами всё строже. Многие страны ограничивают их ввоз вплоть до полного запрета. При этом авиакомпании требуют перевозить устройства только в ручной клади, поскольку аккумуляторы опасны для багажного отсека. Жидкости для заправки подпадают под стандартные нормы — тару объёмом до 100 мл и общий объём не более одного литра.
Курение на борту запрещено без исключений, а наказания могут быть крайне серьёзными, вплоть до штрафа и запрета на будущие перелёты.

Сравнение: правила для обычных сигарет и электронных

Тип изделия Можно в ручной клади Можно в багаже Ограничения
Обычные сигареты Да Да Таможенный лимит, чаще всего 200 шт.
Сигары и табак Да Да Количество зависит от страны
Электронные сигареты Да Нет Аккумулятор — только в салоне
Жидкости для вейпа Да (до 100 мл) Да Общий объём не более 1 литра
Стики для нагревателей Да Да Учитываются по таможенным нормам

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте правила страны прибытия за несколько дней до вылета. Ограничения меняются часто: то, что разрешено сегодня, завтра может попасть под запрет. Некоторые государства запрещают даже хранение электронных сигарет, а не только использование. Всемирные запреты действуют, например, в Сингапуре, Индии, Таиланде и Австралии (без рецепта).
  2. Перевозите электронные сигареты только в ручной клади. Это обязательное требование большинства авиакомпаний: устройства с аккумулятором опасно помещать в багаж. Перед полётом снимите батарею или разрядите устройство, чтобы минимизировать риски. Жидкости распределите по небольшим ёмкостям объёмом до 100 миллилитров.
  3. Соблюдайте таможенные лимиты для обычных сигарет. В Турцию, США, Канаду, Россию и большинство других стран можно провезти не более 200 сигарет. В отдельных регионах Китая разрешается ввоз до 400 сигарет, а в Гонконг и Макао — всего 200, если вы прибываете на срок более суток. Всегда учитывайте, что лимиты на внутренние перелёты и международные поездки различаются.
  4. При выборе багажа распределяйте сигареты удобно и аккуратно. Блок сигарет легче перевозить в чемодане — он не занимает много места и не влияет на вес. Вейпы и аккумуляторы обязательно держите при себе, а стики и жидкости можно положить в багаж, если вам не понадобятся в полёте.
  5. На борту не курите ни при каких обстоятельствах. Детекторы дыма в самолётах срабатывают мгновенно, а наказание за попытку покурить может включать штраф, запрет на перелёты, вынужденную посадку и даже уголовную ответственность. Если есть риск, что вам будет тяжело выдержать перелёт, возьмите с собой никотиновые пластыри или жвачки.

А что если сигареты или вейп попадают под запрет страны

Если страна полностью запрещает ввоз электронных сигарет, даже попытка пронести устройство может закончиться конфискацией, штрафом или задержанием. Лучше заранее проверить информацию на сайте консульства — данные в интернете быстро устаревают. Что касается табака, в некоторых странах превышение лимита можно компенсировать пошлиной, но не везде. Например, в Таиланде даже маленькое нарушение квоты может привести к крупному штрафу.

Плюсы и минусы разных способов перевозки

Плюсы Минусы
Перевозить сигареты можно законно по всему миру Электронные сигареты запрещены в ряде стран
В ручную кладь можно взять вейп и зарядку Нельзя использовать устройство ни в самолёте, ни в аэропорту некоторых стран
Жидкости допускаются при соблюдении норм Объём ограничен 100 мл для каждой ёмкости
Можно выбрать — положить сигареты в багаж или взять с собой Риск штрафов за нарушение таможенных лимитов
Есть альтернативы — пластыри и жвачки Во многих странах правила обновляются очень часто

FAQ

Можно ли курить электронную сигарету в самолёте?
Нет. Это считается курением и преследуется по тем же правилам, что и использование обычных сигарет.

Можно ли взять несколько электронных сигарет?
Да, если страна назначения не запрещает их ввоз полностью и все устройства находятся в ручной клади.

Можно ли везти жидкость для вейпа в большой бутылке в багаже?
Да. Ограничение по 100 мл действует только на ручную кладь. В багаж можно положить флаконы большего объёма.

