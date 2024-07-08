Необходимы остановка вооружённого конфликта на Украине и поиск решения, которое удовлетворит всех. Об этом информировал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет РИА Новости.

Политик утверждает, что Китайская Народная Республика по-своему усиленно способствует наступлению мирных переговоров, содействует этому и поддерживает все старания в данном направлении. Си Цзиньпин также заявил, что остановка вооруженного конфликта и поиск удовлетворяющего всех решения необходимы. По его словам, очень важно не допустить усиления конфликта, постепенного наращивания вооружений, а также разжигания и обострения вражды с какой-либо стороны. Он также заявил о необходимости начать прекращение эскалации.

По мнению Си Цзиньпина, все государства должны поспособствовать и помочь реорганизовать прямой диалог и коммуникацию между сторонами конфликта. Он считает, что исключительно при таком раскладе страны смогут показать свою хорошую энергию. Он также добавил, что благодаря этому может возникнуть надежда на ликвидацию конфликта в скором времени.

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