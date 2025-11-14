Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Почему нам трудно принимать похвалу
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 6:23

Чувство, которое превращается в разрушительный механизм: стыд становится топливом для навязчивых действий

Трихотилломания связана с автоматическими действиями, возникающими в состоянии транса подростков — Клэр Маккей

Подростковая трихотилломания — это не просто вредная привычка, а сложное психическое расстройство, при котором человек неосознанно или сознательно выдёргивает волосы. Новое исследование, опубликованное в JCPP Advances, показало, что чувство стыда играет ключевую роль в развитии и поддержании этого поведения. Оно усиливает тревогу, депрессию и снижает самооценку, создавая замкнутый круг, в котором подростки всё больше отдаляются от окружающих.

Что показало исследование

Учёные из Оксфордского центра биомедицинских исследований (NIHR) изучили влияние стыда на эмоциональное состояние подростков с трихотилломанией — расстройством, относящимся к категории BFRB (Body-Focused Repetitive Behaviors). В исследовании приняли участие 128 подростков в возрасте от 13 до 18 лет, которые рассказали о своих симптомах, тревожности и депрессии.

Выяснилось, что стыд является связующим звеном между выдёргиванием волос и психическими нарушениями. Он частично объясняет связь между трихотилломанией и депрессией и полностью связывает её с тревожностью.

"Многие, кто сталкивается с BFRB, знают, что стыд играет огромную роль. Мы показали, что он уже заметен у подростков и тесно связан с депрессией и тревогой", — отметила профессор Клэр Маккей.

По словам исследователей, подростки, страдающие трихотилломанией, часто чувствуют вину и смущение из-за своего поведения, что только усиливает эмоциональное напряжение. Это, в свою очередь, повышает риск депрессии и социальной изоляции.

Как проявляется трихотилломания

Трихотилломания обычно начинается в подростковом возрасте. Подростки выдёргивают волосы на голове, ресницах, бровях или других участках тела. Часто это происходит в моменты стресса, скуки или тревоги, а в некоторых случаях — совершенно автоматически, без осознания.

Исследование показало, что:

  • 88 % подростков испытывали состояние, похожее на транс, во время выдёргивания волос;

  • 64 % делали это автоматически, почти не осознавая своих действий.

"Это важно учитывать при разработке вмешательств, так как сознательный контроль в такие моменты минимален или отсутствует вовсе", — пояснила Маккей.

Такое "трансовое" состояние делает стандартные методы самоконтроля неэффективными. Поэтому специалистам важно разрабатывать новые формы терапии, направленные на осознание телесных реакций и управление импульсивным поведением.

Сравнение факторов, влияющих на расстройство

Фактор Влияние на поведение Возможные последствия
Стыд Усиливает тревожность и снижает самооценку Депрессия, изоляция
Тревожность Запускает автоматические действия Повышение частоты эпизодов
Депрессия Поддерживает чувство беспомощности Потеря интереса к лечению

Советы шаг за шагом: как помочь подростку

  1. Не обвиняйте. Подросток не выбирает это поведение сознательно. Стыд только усиливает проблему.

  2. Создайте доверие. Без осуждения и давления обсудите проблему и эмоции, которые её сопровождают.

  3. Обратитесь к специалисту. Эффективными считаются когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия и осознанности (ACT).

  4. Учите осознанности. Медитации, дыхательные практики и телесно-ориентированные методы помогают отслеживать импульсы.

  5. Повышайте осведомлённость. Чем меньше стигмы вокруг расстройства, тем легче подросткам обращаться за помощью.

"Терапия, направленная на снижение стыда и развитие способности принимать тревожные эмоции, может стать ключевым элементом лечения подростков с трихотилломанией", — подчеркнула доцент Полли Уэйт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пытаться заставить подростка "просто перестать".
    Последствие: усиление стыда и тревоги.
    Альтернатива: мягко переключать внимание и искать причины внутреннего напряжения.

  2. Ошибка: игнорировать проблему.
    Последствие: выдёргивание волос превращается в хроническую привычку.
    Альтернатива: обратиться к психотерапевту на ранней стадии.

  3. Ошибка: скрывать симптомы.
    Последствие: усиление изоляции и депрессивных тенденций.
    Альтернатива: говорить о проблеме открыто и без осуждения.

А что если поведение становится неконтролируемым?

Когда трихотилломания сопровождается трансовыми состояниями, важно не бороться с симптомом напрямую, а работать с причиной - тревогой и чувством внутреннего давления. В таких случаях терапевты рекомендуют использовать методы "заземления": фокус на ощущениях тела, дыхании, тактильных предметах. Эти техники помогают вернуть контроль над моментом и снизить интенсивность автоматического поведения.

Плюсы и минусы психотерапии

Подход Плюсы Минусы
Когнитивно-поведенческая терапия Изучает триггеры, формирует новые реакции Требует регулярных встреч и усилий
Терапия принятия и осознанности Снижает уровень стыда и тревоги Эффект проявляется не сразу
Групповая терапия Снимает изоляцию, поддержка сверстников Не всем комфортно делиться личным

FAQ

Можно ли полностью избавиться от трихотилломании?
Да, при регулярной терапии и поддержке близких частота эпизодов снижается, а со временем они могут исчезнуть.

Нужны ли лекарства?
Иногда психиатры назначают антидепрессанты или анксиолитики, но основной метод лечения — психотерапия.

Как родителям реагировать на выдёргивание волос?
Без обвинений. Важно сохранять спокойствие и помочь ребёнку обратиться за помощью.

Мифы и правда

  1. Миф: трихотилломания — просто плохая привычка.
    Правда: это психическое расстройство, связанное с тревожностью и стрессом.

  2. Миф: подростки делают это специально.
    Правда: чаще всего действие автоматическое и неконтролируемое.

  3. Миф: лечить не нужно, "само пройдёт".
    Правда: без терапии расстройство может перейти во взрослую форму.

Исторический контекст

Термин трихотилломания впервые появился в 1889 году, когда французский дерматолог Франсуа Галоп описал пациентов, выдёргивавших волосы. Долгое время расстройство считалось дерматологическим, а не психологическим. Только в XXI веке его официально отнесли к обсессивно-компульсивному спектру, что позволило применять психотерапию и изменить подход к лечению.

Три интересных факта

  1. Трихотилломания встречается у 2-5 % подростков, чаще у девочек.

  2. У некоторых пациентов эпизоды происходят во сне, что делает диагностику сложнее.

  3. Уровень стыда у людей с трихотилломанией сопоставим с тем, что испытывают при зависимостях.

