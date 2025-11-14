Чувство, которое превращается в разрушительный механизм: стыд становится топливом для навязчивых действий
Подростковая трихотилломания — это не просто вредная привычка, а сложное психическое расстройство, при котором человек неосознанно или сознательно выдёргивает волосы. Новое исследование, опубликованное в JCPP Advances, показало, что чувство стыда играет ключевую роль в развитии и поддержании этого поведения. Оно усиливает тревогу, депрессию и снижает самооценку, создавая замкнутый круг, в котором подростки всё больше отдаляются от окружающих.
Что показало исследование
Учёные из Оксфордского центра биомедицинских исследований (NIHR) изучили влияние стыда на эмоциональное состояние подростков с трихотилломанией — расстройством, относящимся к категории BFRB (Body-Focused Repetitive Behaviors). В исследовании приняли участие 128 подростков в возрасте от 13 до 18 лет, которые рассказали о своих симптомах, тревожности и депрессии.
Выяснилось, что стыд является связующим звеном между выдёргиванием волос и психическими нарушениями. Он частично объясняет связь между трихотилломанией и депрессией и полностью связывает её с тревожностью.
"Многие, кто сталкивается с BFRB, знают, что стыд играет огромную роль. Мы показали, что он уже заметен у подростков и тесно связан с депрессией и тревогой", — отметила профессор Клэр Маккей.
По словам исследователей, подростки, страдающие трихотилломанией, часто чувствуют вину и смущение из-за своего поведения, что только усиливает эмоциональное напряжение. Это, в свою очередь, повышает риск депрессии и социальной изоляции.
Как проявляется трихотилломания
Трихотилломания обычно начинается в подростковом возрасте. Подростки выдёргивают волосы на голове, ресницах, бровях или других участках тела. Часто это происходит в моменты стресса, скуки или тревоги, а в некоторых случаях — совершенно автоматически, без осознания.
Исследование показало, что:
-
88 % подростков испытывали состояние, похожее на транс, во время выдёргивания волос;
-
64 % делали это автоматически, почти не осознавая своих действий.
"Это важно учитывать при разработке вмешательств, так как сознательный контроль в такие моменты минимален или отсутствует вовсе", — пояснила Маккей.
Такое "трансовое" состояние делает стандартные методы самоконтроля неэффективными. Поэтому специалистам важно разрабатывать новые формы терапии, направленные на осознание телесных реакций и управление импульсивным поведением.
Сравнение факторов, влияющих на расстройство
|Фактор
|Влияние на поведение
|Возможные последствия
|Стыд
|Усиливает тревожность и снижает самооценку
|Депрессия, изоляция
|Тревожность
|Запускает автоматические действия
|Повышение частоты эпизодов
|Депрессия
|Поддерживает чувство беспомощности
|Потеря интереса к лечению
Советы шаг за шагом: как помочь подростку
-
Не обвиняйте. Подросток не выбирает это поведение сознательно. Стыд только усиливает проблему.
-
Создайте доверие. Без осуждения и давления обсудите проблему и эмоции, которые её сопровождают.
-
Обратитесь к специалисту. Эффективными считаются когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия и осознанности (ACT).
-
Учите осознанности. Медитации, дыхательные практики и телесно-ориентированные методы помогают отслеживать импульсы.
-
Повышайте осведомлённость. Чем меньше стигмы вокруг расстройства, тем легче подросткам обращаться за помощью.
"Терапия, направленная на снижение стыда и развитие способности принимать тревожные эмоции, может стать ключевым элементом лечения подростков с трихотилломанией", — подчеркнула доцент Полли Уэйт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться заставить подростка "просто перестать".
Последствие: усиление стыда и тревоги.
Альтернатива: мягко переключать внимание и искать причины внутреннего напряжения.
-
Ошибка: игнорировать проблему.
Последствие: выдёргивание волос превращается в хроническую привычку.
Альтернатива: обратиться к психотерапевту на ранней стадии.
-
Ошибка: скрывать симптомы.
Последствие: усиление изоляции и депрессивных тенденций.
Альтернатива: говорить о проблеме открыто и без осуждения.
А что если поведение становится неконтролируемым?
Когда трихотилломания сопровождается трансовыми состояниями, важно не бороться с симптомом напрямую, а работать с причиной - тревогой и чувством внутреннего давления. В таких случаях терапевты рекомендуют использовать методы "заземления": фокус на ощущениях тела, дыхании, тактильных предметах. Эти техники помогают вернуть контроль над моментом и снизить интенсивность автоматического поведения.
Плюсы и минусы психотерапии
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Когнитивно-поведенческая терапия
|Изучает триггеры, формирует новые реакции
|Требует регулярных встреч и усилий
|Терапия принятия и осознанности
|Снижает уровень стыда и тревоги
|Эффект проявляется не сразу
|Групповая терапия
|Снимает изоляцию, поддержка сверстников
|Не всем комфортно делиться личным
FAQ
Можно ли полностью избавиться от трихотилломании?
Да, при регулярной терапии и поддержке близких частота эпизодов снижается, а со временем они могут исчезнуть.
Нужны ли лекарства?
Иногда психиатры назначают антидепрессанты или анксиолитики, но основной метод лечения — психотерапия.
Как родителям реагировать на выдёргивание волос?
Без обвинений. Важно сохранять спокойствие и помочь ребёнку обратиться за помощью.
Мифы и правда
-
Миф: трихотилломания — просто плохая привычка.
Правда: это психическое расстройство, связанное с тревожностью и стрессом.
-
Миф: подростки делают это специально.
Правда: чаще всего действие автоматическое и неконтролируемое.
-
Миф: лечить не нужно, "само пройдёт".
Правда: без терапии расстройство может перейти во взрослую форму.
Исторический контекст
Термин трихотилломания впервые появился в 1889 году, когда французский дерматолог Франсуа Галоп описал пациентов, выдёргивавших волосы. Долгое время расстройство считалось дерматологическим, а не психологическим. Только в XXI веке его официально отнесли к обсессивно-компульсивному спектру, что позволило применять психотерапию и изменить подход к лечению.
Три интересных факта
-
Трихотилломания встречается у 2-5 % подростков, чаще у девочек.
-
У некоторых пациентов эпизоды происходят во сне, что делает диагностику сложнее.
-
Уровень стыда у людей с трихотилломанией сопоставим с тем, что испытывают при зависимостях.
