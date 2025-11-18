От разрушения до возрождения: как в Пермском крае восстанавливают старинный собор времён Наполеона

В поселке Юг Пермского края начались работы по восстановлению старинного Христорождественского собора, который был построен в 1811 году. В советский период здание было переделано под школы для мастеров, а позже заброшено и пришло в полуразрушенное состояние. Теперь его передали Пермской Епархии, и реставрация идет полным ходом.

Этапы реставрации

Как сообщили в администрации Пермского муниципального округа, первый значимый шаг в восстановлении собора уже сделан: строители завершили кладку стен алтаря. В ближайших планах — восстановление кровли и облицовка стен реставрационным кирпичом. Также параллельно укрепляется фундамент, а стены готовятся к зимним условиям. Работы продолжаются, и следующей целью является восстановление верхней части главного придела.

"Строители завершили кладку стен алтаря — это первый большой успех. Следом предстоит восстановить кровлю, а стены облицевать реставрационным кирпичом. Параллельно рабочие укрепляют фундамент, готовят стены к зиме и восстанавливают верхнюю часть главного придела", — говорится в сообщении на странице администрации округа в соцсети "ВКонтакте".

Финансирование реставрации

В начале октября было объявлено, что из бюджета Пермского края на реставрацию церквей в регионе в течение трех лет будет выделено 725 миллионов рублей. В 2026 и 2027 годах планируется выделение по 250 миллионов рублей, а в 2028 году — еще 225 миллионов рублей.