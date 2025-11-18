Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Православный крест
Православный крест
© commons.wikimedia.org by ruszarub from Seattle, WA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:36

От разрушения до возрождения: как в Пермском крае восстанавливают старинный собор времён Наполеона

В Пермском крае стартовала реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году

В поселке Юг Пермского края начались работы по восстановлению старинного Христорождественского собора, который был построен в 1811 году. В советский период здание было переделано под школы для мастеров, а позже заброшено и пришло в полуразрушенное состояние. Теперь его передали Пермской Епархии, и реставрация идет полным ходом.

Этапы реставрации

Как сообщили в администрации Пермского муниципального округа, первый значимый шаг в восстановлении собора уже сделан: строители завершили кладку стен алтаря. В ближайших планах — восстановление кровли и облицовка стен реставрационным кирпичом. Также параллельно укрепляется фундамент, а стены готовятся к зимним условиям. Работы продолжаются, и следующей целью является восстановление верхней части главного придела.

"Строители завершили кладку стен алтаря — это первый большой успех. Следом предстоит восстановить кровлю, а стены облицевать реставрационным кирпичом. Параллельно рабочие укрепляют фундамент, готовят стены к зиме и восстанавливают верхнюю часть главного придела", — говорится в сообщении на странице администрации округа в соцсети "ВКонтакте".

Финансирование реставрации

В начале октября было объявлено, что из бюджета Пермского края на реставрацию церквей в регионе в течение трех лет будет выделено 725 миллионов рублей. В 2026 и 2027 годах планируется выделение по 250 миллионов рублей, а в 2028 году — еще 225 миллионов рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пермский край стал лидером по экспорту удобрений, увеличив отправки на 5,7% сегодня в 8:36
Экспорт удобрений из Пермского края вырос на 5,7%: кто покупает химические товары из Урала

Пермский край снова лидирует по экспорту удобрений, показывая рост объемов и успешную работу через Свердловскую железную дорогу. Какие страны остаются ключевыми импортерами?

Читать полностью » Тюменцы заметили снижение цен на многокомнатные квартиры почти на 4% в октябре сегодня в 7:36
Тюменцы теряют деньги: почему многокомнатные квартиры стали дешевле

В Тюмени цены на многокомнатные квартиры упали на почти 4%. Почему эти квартиры теряют в цене и что происходит на рынке недвижимости города?

Читать полностью » Тюменцу выплатят 15 миллионов за землю под продление улицы Ставропольская – суд сегодня в 6:34
Тюменец получит 15 миллионов рублей за участок под расширение дороги: как решение суда изменит город

В Тюмени жителю города выплатят 15 миллионов рублей за земельный участок, необходимый для продления улицы Ставропольская.

Читать полностью » В Тюменской области улучшились межнациональные отношения: рост до 87,4% – губернатор Моор сегодня в 5:56
Тюменцы изменили отношение к другим национальностям: власти оценили уровень национализма в регионе

В Тюменской области значительно улучшились межнациональные отношения. Как общественные проекты способствуют этому росту?

Читать полностью » Эксперт Губайдуллина: хоббидогинг не угрожает психике подростков, но требует внимания сегодня в 4:46
Подростки начинают выгуливать воображаемых собак: что это, опасность для психического здоровья или просто мода

Хоббидогинг — новый тренд среди подростков, который привлек внимание психологов. Как это увлечение влияет на психическое здоровье и стоит ли беспокоиться?

Читать полностью » Зимняя рыбалка в Тюменской области стартует при толщине льда 10 см – МЧС сегодня в 3:36
Зимняя рыбалка: что нужно знать о безопасности на льду и подготовке к рыбалке в Тюменской области

Тюменские рыбаки готовятся к сезону зимней рыбалки. Как правильно подготовиться к вылазке на лед и избежать опасностей, рассказывают эксперты.

Читать полностью » В Тюменской области студентки начали получать пособие по беременности и родам сегодня в 2:26
Тюменские студентки теперь могут рассчитывать на пособие по беременности: как оформить льготу

Студентки Тюменской области теперь могут получить повышенное пособие по беременности и родам. Как оформить выплату и сколько уже получено?

Читать полностью » Беспилотные фуры будут тестировать в Свердловской области и Пермском крае до 2028 года – правительство России сегодня в 1:16
Россия расширяет эксперимент с беспилотными фурами: что это значит для грузоперевозок

Эксперимент по использованию беспилотных большегрузов в России продлили до 2028 года и расширили на новые регионы. Какие изменения ждут отрасль?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Хвост кошки помогает ей сохранять баланс и общаться — ветеринары
ДФО
Геолога после схода лавины перевели из реанимации — врачи Камчатки
Авто и мото
Kia Soul и Seltos лидируют по надежности среди моделей 2025 года — TopSpeed
Наука
Натуральные покрытия из мицелия помогают сократить отходы — Кейтлин Хауэлл
Садоводство
Влагозарядный полив помогает корням пережить зиму — специалисты по садоводству
Красота и здоровье
Зелёный и чёрный чай признали равноценными по пользе, но разными по эффектам — Наталья Баранова
Садоводство
Фитолампы зимой компенсируют короткий день и поддерживают рост — ботаник Ольга Середина
Авто и мото
Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet