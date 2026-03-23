Чукотка открывает новую страницу: на поддержку северных промыслов направят рекордные бюджеты

В 2026 году Чукотский автономный округ направит 130 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку традиционных отраслей хозяйствования. Финансирование выделено через Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению президента России. Средства распределят между двумя приоритетными направлениями: оленеводством и морским зверобойным промыслом. Данная мера направлена на укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий и сохранение уклада жизни коренных народов.

Распределение федеральных средств

Основной объем финансирования — 80 миллионов рублей — пойдет на развитие оленеводческих хозяйств, которые играют критическую роль в обеспечении региона качественными продуктами и сохранении культурной идентичности местных жителей. Еще 50 миллионов рублей направят общинам, специализирующимся на морском зверобойном промысле. Эти вложения должны обеспечить прибрежные поселения ресурсами и помочь в создании стабильных рабочих мест для сельских жителей.

В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия подчеркнули, что целевое распределение средств позволит существенно обновить производственные мощности в сельской местности. Модернизация оборудования и развитие инфраструктуры стали возможными благодаря системному вниманию федеральных властей к северным территориям. Такой подход напрямую влияет на улучшение качества жизни людей, занятых в наиболее тяжелых, но востребованных отраслях региональной экономики.

"Развитие традиционных промыслов остается фундаментом региональной устойчивости. Федеральная поддержка дает возможность не только сохранить уникальные компетенции, но и сделать отрасль привлекательной для нового поколения. Грамотное распределение ресурсов позволяет точечно закрывать потребности общин, будь то закупка снаряжения или поддержка поголовья. Это системный шаг к укреплению продовольственной безопасности отдаленных территорий". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Частные инициативы и гранты

Помимо крупных инвестиций, власти округа активно развивают сектор малого предпринимательства через систему грантов. В 2025 году обладателем поддержки "Агростартап" стала жительница села Мейныпильгино. Индивидуальный предприниматель намерена потратить средства на закупку домашних северных оленей для восстановления частного оленеводства в своем населенном пункте.

Реализация подобных частных инициатив помогает решать сразу несколько социальных задач одновременно. Рост поголовья в частном секторе создает новые рабочие места, а стабильный доход позволяет сельским жителям развивать свои территории. По мнению профильного департамента, этот проект послужит примером для других предпринимателей и поможет сохранить преемственность традиционных видов деятельности в малых поселках.

Обмен опытом и внедрение новых решений

Параллельно с финансовой помощью на Чукотке внедряют новые управленческие модели. Губернатор Владислав Кузнецов инициировал создание рабочей группы совместно с Национальным союзом оленеводов для формирования долгосрочного плана развития отрасли. В качестве ориентира выбран опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, чьи наработки уже включили в трехлетний план мероприятий для чукотских хозяйств.

Важным этапом программы станет профессиональная стажировка работников отрасли. В регионе уже приступили к отбору кандидатов для выезда на Ямал, где они смогут перенять практики повышения эффективности хозяйствования. Ключевой задачей остается также привлечение молодежи: специалисты разрабатывают дорожную карту, которая предполагает обмен опытом не только между профессионалами, но и между семьями оленеводов двух регионов.