самолет
самолет
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 1:36

Небо поделят на двоих: на Чукотке изменили правила полетов для местных и приезжих гостей

В Чукотском автономном округе изменили правила ценообразования на внутренних авиарейсах, распределив тарифы на категории для постоянных жителей и приезжих. Соответствующее решение, озвученное пресс-службой правительства региона в понедельник, призвано обеспечить доступность перелетов для населения при сохранении экономической целесообразности маршрутов. Система дифференцированных цен начала внедряться для регулирования спроса и повышения эффективности работы авиационного парка. Изменения коснулись как стоимости билетов, так и операционных требований к загрузке воздушных судов.

Льготы и гостевые тарифы

Граждане, имеющие постоянную или временную регистрацию в Чукотском автономном округе, сохраняют право на использование льготных тарифов, которые действуют в регионе с 2019 года. Для остальных категорий путешественников, включая туристов и командированных специалистов, вводится специальный гостевой тариф. Разделение потоков пассажиров направлено на поддержку местных жителей в условиях сложной логистики Крайнего Севера.

Данный подход позволяет правительству округа балансировать между поддержкой стабильной транспортной среды и развитием внешних связей. Жители региона, для которых авиация является практически единственным доступным способом перемещения между поселками, получают гарантированную финансовую защиту от рыночных колебаний цен.

"Дифференциация тарифов на авиасообщение в удаленных регионах — это необходимый инструмент сглаживания социального неравенства. Для жителей Крайнего Севера авиация остается не роскошью, а жизненно важной транспортной артерией. Разделение на льготные и гостевые ставки позволяет рационально распределять субсидии, сохраняя доступность билетов для тех, чья жизнь и работа неразрывно связаны с регионом. Подобная практика способствует долгосрочному удержанию населения на территориях с суровыми климатическими условиями".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Оптимизация авиаперевозок

Помимо изменения ценовой политики, власти пересмотрели нормативные требования к регулярным рейсам. Теперь минимальный порог загрузки воздушных судов для вылета снижен с 90% до 70%. Это решение дает возможность авиакомпаниям выполнять больше рейсов, не опасаясь финансовых потерь из-за недобора пассажиров на малопопулярных направлениях.

Основным оператором по выполнению социально значимых перевозок в округе выступает компания "ЧукотАВИА". Ежегодная нагрузка на авиапредприятие остается высокой: перевозчик совершает около 1,7 тысячи рейсов, услугами которых пользуются порядка 37 тысяч человек. Снижение норматива по загрузке должно повысить частоту авиасообщения между отдаленными населенными пунктами.

Изменение правил работы авиакомпаний напрямую сказывается на мобильности населения. Снижение порога заполняемости бортов поможет избежать отмен рейсов, которые ранее случались из-за несоответствия фактического пассажиропотока высоким требованиям регулятора.

Борьба с дефицитом мест

Для предотвращения искусственного дефицита билетов в высокий туристический сезон введена фиксированная плата за добровольный возврат билета — 3,5 тысячи рублей. Ранее пассажиры часто практиковали бронирование мест сразу на несколько дат, создавая ажиотажный спрос и заставляя других граждан сталкиваться с отсутствием свободных кресел.

Такая мера призвана дисциплинировать путешественников и исключить манипуляции с бронированием. В пиковые периоды, когда спрос на перелеты внутри Чукотки значительно превышает предложение, вынужденные отказы от лишних броней должны высвободить места для тех, кому они действительно необходимы.

Власти рассчитывают, что внедрение штрафных санкций за возврат билетов сделает систему бронирования более прозрачной. Теперь пассажиры будут ответственнее подходить к планированию поездок, что благоприятно отразится на доступности авиарейсов для жителей региона в сезон отпусков.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

