Движение NHEXIT, которое выступает за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, на днях в своём обращении сообщило об отказе от власти федерального правительства, а также заявило о своём желании сделать штат свободным и преуспевающим местом. Об этом информировал американский новостной журнал Newsweek.

Лидер движения заявила, что в столице и единственном федеральном округе Соединённых Штатов Америки располагаются два с половиной миллиона бюрократов, за которых граждане США не отдавали свои голоса. Именно из-за них государство может стать неплатёжеспособным в ближайшее время. Более того, они каждый год отбирают деньги у плательщиков налогов, пренебрегая правами людей, проживающих в штате в регионе Новая Англия на северо-востоке США — Нью-Гэмпшире. По этой причине, объясняет лидер движения, им необходимо вернуть правительство, а также восстановить права граждан Соединённых Штатов Америки и удовлетворить нужды общества.

Американский новостной журнал отмечает, что аналогичные движения уже взялись за установление независимости в других местах Штатов. В этот список вошёл штат США Калифорния, расположенная на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Не стал исключением и самый северный и крупнейший по территории штат США — Аляска. В этот список вошла Флорида, являющаяся штатом на юго-востоке США, и многие другие. Как сообщается, все эти федеральные образования сплотило то, что они разочарованы в правительстве Соединённых Штатов Америки.

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Mark E Morrow Jr. (the image is in the public domain)