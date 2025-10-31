Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Мультифлора давно стала любимицей садоводов: компактный шарик, сплошь покрытый миниатюрными цветами, выглядит как фейерверк, застывший среди осенней прохлады. Но за эффектным цветением стоит хрупкий характер — растение плохо переносит морозы, и без заботливого укрытия может погибнуть уже к первой зиме. Чтобы следующей осенью снова любоваться её ярким цветением, стоит заранее продумать зимовку.
Почему мультифлора так чувствительна к холоду
Хризантема мультифлора (Chrysanthemum multiflora) — гибрид, созданный селекционерами ради компактного, густого куста и пышного цветения без прищипки. Высота растения варьируется от 20 до 60 см, а в период цветения оно превращается в живой шар. Проблема в том, что пик цветения приходится на позднюю осень, когда ночные заморозки уже близко.
К этому моменту растение ещё не завершает вегетацию и не успевает накопить питательные вещества. Корни мультифлоры залегают близко к поверхности, и малейшее промерзание губительно. Поэтому выбор правильного способа зимовки — это вопрос выживания.
Как пережить зиму: четыре проверенных способа
1. В погребе или подвале
Самый надёжный вариант для средней полосы и северных регионов.
Что нужно сделать:
-
После цветения (в конце октября или начале ноября) обрежьте стебли, оставив 10 см.
-
Аккуратно выкопайте куст с комом земли и пересадите в широкий контейнер.
-
Обработайте растение биофунгицидом вроде "Фитоспорина" или "Глиокладина".
Условия хранения: температура — от +2 до +5 °C, без доступа света, с умеренной влажностью. Раз в две недели проверяйте почву: она должна быть чуть влажной. Можно класть на поверхность немного снега или льда — он растает и даст нужное количество влаги.
К весне у основания стеблей появятся свежие побеги — сигнал, что пора пробуждать растение и готовить к пересадке.
2. В теплице
Если есть неотапливаемая теплица, можно устроить "мягкую зимовку". Главное — избежать переувлажнения.
Пошагово:
-
Выкопайте траншею глубиной около 50 см.
-
Уложите кусты под углом, чтобы не скапливалась вода.
-
Присыпьте корни песком или сухой землёй.
-
Сверху добавьте 10-15 см торфа, листьев или перегноя.
-
Накройте лапником — он удерживает тепло и отпугивает мышей.
-
Поверх установите дуги и натяните спанбонд (плотность 60 г/м²) в два слоя.
-
После снегопада набросайте снег — естественный утеплитель.
Важно, чтобы под укрытием не было влаги — иначе корни сгниют. Весной укрытие снимают постепенно.
3. На утеплённой лоджии или веранде
Отличное решение для тех, у кого нет погреба.
Как подготовить:
-
Пересадите хризантему в горшок до первых морозов.
-
Обрежьте побеги до 10 см.
-
Обработайте от болезней и вредителей.
Как ухаживать зимой: если на лоджии держится +3…+7 °C, растение засыпает — поставьте в тень и не тревожьте. Если температура выше, мультифлора продолжит расти — тогда нужно поставить её на свет и слегка поливать. Чтобы побеги не вытягивались, можно досвечивать фитолампой и раз в месяц подкармливать слабым раствором удобрения.
4. В открытом грунте
Подходит для южных регионов, где морозы мягкие и есть снег.
Что делать:
-
После первых заморозков обрежьте кусты до 5-8 см.
-
Присыпьте основание перегноем или компостом.
-
Добавьте сверху 15-20 см сухих листьев или лапника.
-
Соорудите каркас и натяните укрывной материал в два слоя.
-
После снегопада подбросьте снег к укрытию.
Важно укрывать не слишком рано — иначе внутри образуется конденсат, и куст сгниёт. Весной укрытие снимают поэтапно, давая растению привыкнуть к теплу.
Советы от опытных садоводов
-
Размножайте черенками. Весной укорените несколько побегов — это страховка, если маточное растение не перезимует.
-
Выбирайте сорта с повышенной зимостойкостью. Например, серии Bran и Yamatoflora устойчивее к холоду.
-
Сократите полив осенью. Это поможет растению перейти в покой и подготовиться к зиме.
-
Не используйте свежий навоз. Он перегревает почву и вызывает гниение.
Сравнение способов зимовки
|Способ
|Условия
|Риски
|Где применяют
|Погреб
|Темно, +2…+5 °C
|Плесень при избытке влаги
|Север и Средняя полоса
|Теплица
|Сухо, без заморозков
|Подопревание от влаги
|Центр, юг России
|Лоджия
|+3…+7 °C
|Вытягивание побегов
|Город, дача
|Открытый грунт
|Мягкая зима
|Промерзание при оттепелях
|Юг и Черноземье
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слишком раннее укрытие.
Последствие: загнивание куста из-за конденсата.
Альтернатива: дождитесь устойчивых заморозков до -5 °C.
-
Ошибка: пересушенная почва при хранении.
Последствие: гибель корней.
Альтернатива: периодически добавляйте немного снега или воды.
-
Ошибка: использование свежей органики.
Последствие: перегрев и гниение.
Альтернатива: применяйте перепревший перегной или торф.
А что если…
Если вы живёте в регионе с непредсказуемыми зимами, можно комбинировать методы: часть кустов оставить под укрытием, часть — в погребе. Так вы точно сохраните хотя бы часть коллекции. Ещё один вариант — осенью взять черенки и вырастить молодые растения дома: мультифлора быстро укореняется даже в воде.
Плюсы и минусы разных способов
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Погреб
|Надёжность, высокая сохранность
|Нужно место и контроль влажности
|Теплица
|Естественные условия
|Риск переувлажнения
|Лоджия
|Удобно и просто
|Не всегда подходит по температуре
|Грядка
|Без пересадки
|Требуется устойчивый снежный покров
FAQ
Как понять, что хризантема готова к зимовке?
Когда цветы увяли, а листья начали подсыхать — пора обрезать и переносить.
Можно ли хранить мультифлору в квартире?
Да, если температура не выше +10 °C. При комнатной жаре она вытянется и ослабнет.
Когда высаживать обратно в грунт?
В конце апреля — начале мая, когда минует угроза ночных заморозков.
Нужно ли подкармливать зимой?
Нет. Подкормки допустимы только при активной вегетации и подсветке.
Что лучше — хранить или укрывать?
Для средней полосы надёжнее хранение в погребе, а для юга — укрытие в грунте.
Мифы и правда
-
Миф: мультифлора — однолетник.
Правда: при правильной зимовке она живёт 3-5 лет и даже дольше.
-
Миф: чем больше укрытия, тем теплее.
Правда: избыток утеплителя вызывает прение.
-
Миф: подвал должен быть полностью сухим.
Правда: лёгкая влажность полезна — пересушенная земля губительна.
3 интересных факта о мультифлоре
-
Первые компактные формы вывели в Корее — отсюда второе название: корейская хризантема.
-
Одна мультифлора способна образовать до 500 бутонов за сезон.
-
В Японии хризантему считают символом долголетия и празднуют её фестивалем каждый октябрь.
Исторический контекст
Хризантемы выращивали ещё в Древнем Китае, где они символизировали мудрость и чистоту. Позже растение попало в Европу, а уже в XX веке селекционеры создали гибриды, устойчивые к нашему климату. Именно тогда появилась мультифлора — компактная, декоративная и невероятно эффектная.
