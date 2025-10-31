Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания

Мультифлора давно стала любимицей садоводов: компактный шарик, сплошь покрытый миниатюрными цветами, выглядит как фейерверк, застывший среди осенней прохлады. Но за эффектным цветением стоит хрупкий характер — растение плохо переносит морозы, и без заботливого укрытия может погибнуть уже к первой зиме. Чтобы следующей осенью снова любоваться её ярким цветением, стоит заранее продумать зимовку.

Почему мультифлора так чувствительна к холоду

Хризантема мультифлора (Chrysanthemum multiflora) — гибрид, созданный селекционерами ради компактного, густого куста и пышного цветения без прищипки. Высота растения варьируется от 20 до 60 см, а в период цветения оно превращается в живой шар. Проблема в том, что пик цветения приходится на позднюю осень, когда ночные заморозки уже близко.

К этому моменту растение ещё не завершает вегетацию и не успевает накопить питательные вещества. Корни мультифлоры залегают близко к поверхности, и малейшее промерзание губительно. Поэтому выбор правильного способа зимовки — это вопрос выживания.

Как пережить зиму: четыре проверенных способа

1. В погребе или подвале

Самый надёжный вариант для средней полосы и северных регионов.

Что нужно сделать:

После цветения (в конце октября или начале ноября) обрежьте стебли, оставив 10 см. Аккуратно выкопайте куст с комом земли и пересадите в широкий контейнер. Обработайте растение биофунгицидом вроде "Фитоспорина" или "Глиокладина".

Условия хранения: температура — от +2 до +5 °C, без доступа света, с умеренной влажностью. Раз в две недели проверяйте почву: она должна быть чуть влажной. Можно класть на поверхность немного снега или льда — он растает и даст нужное количество влаги.

К весне у основания стеблей появятся свежие побеги — сигнал, что пора пробуждать растение и готовить к пересадке.

2. В теплице

Если есть неотапливаемая теплица, можно устроить "мягкую зимовку". Главное — избежать переувлажнения.

Пошагово:

Выкопайте траншею глубиной около 50 см. Уложите кусты под углом, чтобы не скапливалась вода. Присыпьте корни песком или сухой землёй. Сверху добавьте 10-15 см торфа, листьев или перегноя. Накройте лапником — он удерживает тепло и отпугивает мышей. Поверх установите дуги и натяните спанбонд (плотность 60 г/м²) в два слоя. После снегопада набросайте снег — естественный утеплитель.

Важно, чтобы под укрытием не было влаги — иначе корни сгниют. Весной укрытие снимают постепенно.

3. На утеплённой лоджии или веранде

Отличное решение для тех, у кого нет погреба.

Как подготовить:

Пересадите хризантему в горшок до первых морозов.

Обрежьте побеги до 10 см.

Обработайте от болезней и вредителей.

Как ухаживать зимой: если на лоджии держится +3…+7 °C, растение засыпает — поставьте в тень и не тревожьте. Если температура выше, мультифлора продолжит расти — тогда нужно поставить её на свет и слегка поливать. Чтобы побеги не вытягивались, можно досвечивать фитолампой и раз в месяц подкармливать слабым раствором удобрения.

4. В открытом грунте

Подходит для южных регионов, где морозы мягкие и есть снег.

Что делать:

После первых заморозков обрежьте кусты до 5-8 см. Присыпьте основание перегноем или компостом. Добавьте сверху 15-20 см сухих листьев или лапника. Соорудите каркас и натяните укрывной материал в два слоя. После снегопада подбросьте снег к укрытию.

Важно укрывать не слишком рано — иначе внутри образуется конденсат, и куст сгниёт. Весной укрытие снимают поэтапно, давая растению привыкнуть к теплу.

Советы от опытных садоводов

Размножайте черенками. Весной укорените несколько побегов — это страховка, если маточное растение не перезимует.

Выбирайте сорта с повышенной зимостойкостью. Например, серии Bran и Yamatoflora устойчивее к холоду.

Сократите полив осенью. Это поможет растению перейти в покой и подготовиться к зиме.

Не используйте свежий навоз. Он перегревает почву и вызывает гниение.

Сравнение способов зимовки

Способ Условия Риски Где применяют Погреб Темно, +2…+5 °C Плесень при избытке влаги Север и Средняя полоса Теплица Сухо, без заморозков Подопревание от влаги Центр, юг России Лоджия +3…+7 °C Вытягивание побегов Город, дача Открытый грунт Мягкая зима Промерзание при оттепелях Юг и Черноземье

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком раннее укрытие.

Последствие: загнивание куста из-за конденсата.

Альтернатива: дождитесь устойчивых заморозков до -5 °C.

Ошибка: пересушенная почва при хранении.

Последствие: гибель корней.

Альтернатива: периодически добавляйте немного снега или воды.

Ошибка: использование свежей органики.

Последствие: перегрев и гниение.

Альтернатива: применяйте перепревший перегной или торф.

А что если…

Если вы живёте в регионе с непредсказуемыми зимами, можно комбинировать методы: часть кустов оставить под укрытием, часть — в погребе. Так вы точно сохраните хотя бы часть коллекции. Ещё один вариант — осенью взять черенки и вырастить молодые растения дома: мультифлора быстро укореняется даже в воде.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы Погреб Надёжность, высокая сохранность Нужно место и контроль влажности Теплица Естественные условия Риск переувлажнения Лоджия Удобно и просто Не всегда подходит по температуре Грядка Без пересадки Требуется устойчивый снежный покров

FAQ

Как понять, что хризантема готова к зимовке?

Когда цветы увяли, а листья начали подсыхать — пора обрезать и переносить.

Можно ли хранить мультифлору в квартире?

Да, если температура не выше +10 °C. При комнатной жаре она вытянется и ослабнет.

Когда высаживать обратно в грунт?

В конце апреля — начале мая, когда минует угроза ночных заморозков.

Нужно ли подкармливать зимой?

Нет. Подкормки допустимы только при активной вегетации и подсветке.

Что лучше — хранить или укрывать?

Для средней полосы надёжнее хранение в погребе, а для юга — укрытие в грунте.

Мифы и правда

Миф: мультифлора — однолетник.

Правда: при правильной зимовке она живёт 3-5 лет и даже дольше.

Миф: чем больше укрытия, тем теплее.

Правда: избыток утеплителя вызывает прение.

Миф: подвал должен быть полностью сухим.

Правда: лёгкая влажность полезна — пересушенная земля губительна.

3 интересных факта о мультифлоре

Первые компактные формы вывели в Корее — отсюда второе название: корейская хризантема. Одна мультифлора способна образовать до 500 бутонов за сезон. В Японии хризантему считают символом долголетия и празднуют её фестивалем каждый октябрь.

Исторический контекст

Хризантемы выращивали ещё в Древнем Китае, где они символизировали мудрость и чистоту. Позже растение попало в Европу, а уже в XX веке селекционеры создали гибриды, устойчивые к нашему климату. Именно тогда появилась мультифлора — компактная, декоративная и невероятно эффектная.