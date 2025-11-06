Я спала по восемь часов, но всё равно чувствовала усталость — оказалось, это не просто переутомление

Современный ритм жизни всё чаще приводит к состоянию, когда человек чувствует себя уставшим даже после сна. Постоянное ощущение усталости, раздражительность и упадок сил нередко воспринимаются как следствие напряжённого графика, но это может быть симптомом астении — состояния, при котором адаптационные ресурсы организма истощаются.

Что такое астения

Астения — это не просто временная усталость, а хроническое состояние, при котором организм не успевает восстанавливаться даже после отдыха. По словам специалистов, она может развиваться на фоне перенесённых заболеваний, длительного стресса, гормональных сбоев или нарушения обмена веществ.

"При астении усталость не проходит даже после полноценного отдыха", — отметила врач Екатерина Демьяновская.

Это состояние требует внимания, поскольку часто становится первым сигналом более серьёзных нарушений.

Основные признаки астении

По наблюдениям специалистов, астению можно заподозрить по ряду характерных симптомов:

Постоянная усталость и сонливость. Даже после сна или выходных человек ощущает истощение. Нарушение сна. Трудности с засыпанием, поверхностный сон или частые пробуждения. Падение настроения. Чувство апатии, раздражительность, повышенная тревожность. Физические проявления. Боль в мышцах, головные боли, снижение работоспособности. Выпадение волос. Может указывать не только на астению, но и на гормональные сбои или хронический стресс.

Почему возникает астения

Причины астении могут быть как физиологическими, так и психоэмоциональными. Среди наиболее распространённых факторов:

Хронический стресс. Постоянное напряжение и переутомление истощают нервную систему.

Нарушения сна. Недосып или плохое качество сна снижают восстановительные функции организма.

Гормональные сбои. Недостаток железа, витаминов группы B, витамина D и щитовидные нарушения часто сопровождаются симптомами астении.

Перенесённые инфекции. После болезней, включая вирусные, ресурсы организма могут быть истощены.

Таблица "Признаки астении и возможные причины"

Симптом Возможная причина Что делать Постоянная усталость Перегрузка, стресс, недосып Оптимизировать режим, наладить сон Выпадение волос Дефицит железа, гормональные нарушения Сдать анализы, обратиться к врачу Раздражительность Нервное истощение Уменьшить стресс, восстановить режим отдыха Боль в мышцах Недостаток белка, электролитов Проверить питание, восполнить баланс микроэлементов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать постоянную усталость и раздражительность.

Последствие: Развитие хронической астении или депрессивного состояния.

Альтернатива: Обратиться к врачу и пройти обследование на уровень витаминов, гормонов и железа.

Ошибка: Пытаться компенсировать усталость кофеином и стимуляторами.

Последствие: Кратковременный эффект и последующее истощение.

Альтернатива: Сбалансированное питание, достаточный сон, физическая активность.

А что если усталость — это сигнал болезни?

Иногда астенический синдром сопровождает эндокринные или неврологические расстройства. Если усталость сохраняется дольше двух недель, появляются боли в мышцах, нарушение сна и выпадение волос — это повод для консультации с терапевтом или эндокринологом.

Самодиагностика в таких случаях может быть опасной: за астенией могут скрываться анемия, гипотиреоз или нарушения обмена веществ.

Советы шаг за шагом: как помочь себе при хронической усталости

Наладить режим сна. Спать не менее 7-8 часов в день. Уменьшить стресс. Делать перерывы в работе, практиковать дыхательные упражнения. Сбалансировать питание. Включить в рацион белки, орехи, зелень, фрукты и цельнозерновые продукты. Следить за уровнем витаминов. Особое внимание — витаминам группы B и железу. Регулярно двигаться. Умеренная физическая активность стимулирует выработку эндорфинов.

Сон и психология

Хронический стресс и нарушения сна — главные факторы развития астении. Невосстановленный сон снижает уровень серотонина, гормона радости, и повышает уровень кортизола, гормона стресса. В результате человек ощущает постоянное напряжение, апатию и тревогу. Восстановление режима сна и соблюдение гигиены отдыха — первый шаг к восстановлению энергии.

Исторический контекст

Термин "астения" (от греч. asthenes - "слабость") впервые был использован в XIX веке для описания состояния нервного истощения у людей умственного труда. Сегодня врачи рассматривают астению как универсальный синдром, сопровождающий множество заболеваний — от вирусных до эндокринных.

Три интересных факта

Женщины страдают астенией чаще мужчин из-за гормональных колебаний и стрессовых нагрузок. После перенесённых вирусных инфекций симптомы астении могут сохраняться до 6 месяцев. Регулярные прогулки на свежем воздухе снижают уровень усталости на 20-30%, даже без изменения питания.

Мифы и правда

Миф Правда Усталость пройдёт, если хорошо выспаться При астении усталость сохраняется даже после сна Астения — это лень Это медицинский синдром, связанный с истощением ресурсов организма Состояние не требует лечения Без коррекции режима и обследования оно может привести к хроническому стрессу

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что у меня астения, а не просто усталость?

Если усталость сохраняется более двух недель и не проходит после отдыха, это повод обратиться к врачу.

Можно ли вылечить астению без лекарств?

На ранних стадиях помогает нормализация режима, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.

К какому врачу обращаться при подозрении на астению?

В первую очередь к терапевту, затем — при необходимости — к эндокринологу или неврологу.