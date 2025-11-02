Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:49

Организм устает, даже когда вы спите: эндокринологи объяснили, почему

Эндокринолог Татьяна Губина рассказала, когда усталость становится симптомом болезни

Постоянное ощущение усталости может быть не просто следствием напряжённого графика, а сигналом о неполадках в организме. Врач-эндокринолог Татьяна Губина в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" объяснила, когда упадок сил становится поводом для обращения к специалисту.

"Речь может идти о патологической усталости, требующей внимания врача", — отметила врач-эндокринолог Татьяна Губина.

Когда усталость — это норма

Иногда организм просто нуждается в отдыхе. После интенсивных нагрузок, недосыпа или стресса вполне естественно ощущать слабость и апатию. Такая усталость проходит после сна, прогулки или выходного дня и не сопровождается серьёзными изменениями аппетита, сна или настроения.

"Кратковременная усталость проходит после отдыха и не сопровождается выраженными нарушениями сна, аппетита или настроения", — пояснила специалист.

Когда усталость становится тревожным сигналом

Если упадок сил длится неделями, не проходит даже после полноценного отдыха и сна, это уже повод насторожиться. Такое состояние может быть признаком нарушений обмена веществ, анемии или эндокринных расстройств.

"Если чувство хронической усталости происходит на фоне снижения веса, головокружений, одышки, нарушений концентрации, скачков артериального давления, сердцебиения, то необходимо обратиться к врачу", — подчеркнула врач.

Хроническая усталость часто сопровождается снижением когнитивных функций — человек хуже концентрируется, становится раздражительным, появляется забывчивость. Если же вместе с этим наблюдаются головокружения, одышка или бледность кожи, это может указывать на дефицит железа или проблемы с гормональным фоном.

Возможные причины патологической усталости

  1. Анемия. Недостаток железа снижает уровень гемоглобина, и ткани получают меньше кислорода.

  2. Нарушения щитовидной железы. При гипотиреозе обмен веществ замедляется, появляются сонливость и апатия.

  3. Сахарный диабет. Повышенный уровень глюкозы вызывает слабость и обезвоживание.

  4. Хронические инфекции. Нередко вызывают интоксикацию и истощение иммунной системы.

  5. Дефицит витаминов D и B12. Влияет на нервную систему, обмен веществ и уровень энергии.

"В этом случае важно исключить анемию, нарушения щитовидной железы, сахарный диабет, хронические инфекции, а также дефициты витаминов D, B12", — подытожила Татьяна Губина.

Как отличить обычную усталость от патологической

Признак Физиологическая усталость Патологическая усталость
Длительность Несколько часов или дней Недели и месяцы
Проходит после отдыха Да Нет
Сон помогает восстановиться Да Нет
Есть физическая нагрузка перед усталостью Обычно есть Может отсутствовать
Сопутствующие симптомы Нет Одышка, тахикардия, потеря веса

Как действовать пошагово

  1. Зафиксировать продолжительность и частоту эпизодов усталости.

  2. Проверить режим сна — не менее 7-8 часов в сутки.

  3. Пройти общий анализ крови, уровень железа, глюкозы, ТТГ, витамина D и B12.

  4. Исключить хронические инфекции (например, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус).

  5. Обратиться к терапевту или эндокринологу для дальнейшего обследования.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: списывать постоянную усталость на стресс или возраст.
Последствие: упущенное время и развитие хронических заболеваний.
Альтернатива: пройти обследование, чтобы исключить скрытые нарушения.

Ошибка: лечить усталость самостоятельно витаминными комплексами.
Последствие: возможен избыток отдельных элементов или маскировка симптомов.
Альтернатива: подобрать витамины и питание после анализов.

А что если анализы в норме?

Иногда усталость связана не с болезнями, а с образом жизни: переизбытком кофеина, низкой физической активностью, нарушенным режимом сна или эмоциональным выгоранием. В этом случае помогут умеренные физические нагрузки, прогулки, дыхательные практики и сбалансированное питание.

Если же утомляемость сопровождается бессонницей и тревожностью, стоит проконсультироваться с психотерапевтом: часто физические и эмоциональные причины накладываются друг на друга.

Плюсы и минусы обращения к врачу

Плюсы Минусы
Возможность выявить причину Потребуется время и анализы
Ранняя профилактика заболеваний Возможны временные ограничения по питанию или нагрузкам
Индивидуальный подход к лечению Нужно соблюдать рекомендации

FAQ

Когда усталость становится опасной?
Если она длится больше двух недель и сопровождается другими симптомами: слабостью, одышкой, скачками давления, апатией.

Можно ли "пересилить" хроническую усталость отдыхом?
Нет. В этом случае отдых не помогает, а состояние возвращается даже после сна.

Какие витамины чаще всего не хватает при усталости?
Чаще всего — витаминов D, B12 и железа. Их дефицит снижает уровень энергии.

Мифы и правда

Миф: хроническая усталость — это просто лень.
Правда: это медицинский симптом, связанный с метаболическими нарушениями.

Миф: спорт помогает от любой усталости.
Правда: при анемии или эндокринных проблемах физнагрузки могут ухудшить состояние.

Миф: если выпить витамины, всё пройдёт.
Правда: без диагностики можно только замаскировать болезнь.

