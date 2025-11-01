Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щитовидка
Щитовидка
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:35

Отдых не помогает? Возможно, дело не в стрессе, а в гормонах

Хроническая усталость может указывать на диабет, анемию и сбои щитовидки

Хроническая усталость — не просто следствие напряжённой недели или недостатка сна. Если ощущение разбитости не проходит даже после отдыха, стоит задуматься о здоровье.

"При хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии", — рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

Когда усталость становится симптомом

Часто человек объясняет свою вялость и сонливость загруженностью или авитаминозом, но длительная усталость — это сигнал, что организм работает на пределе. По словам специалиста, даже при "идеальных" анализах тело может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушаются гормональный баланс, обмен веществ и нервная регуляция.

"Иногда за усталостью скрываются серьезные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии", — подчеркнула Татьяна Губина.

Такой стресс истощает надпочечники и щитовидную железу, что со временем приводит к сбоям в выработке гормонов. А дефицит железа или витаминов группы B снижает транспорт кислорода в ткани, вызывая постоянное чувство слабости.

Основные заболевания, которые стоит исключить

  1. Гипотиреоз - пониженная активность щитовидной железы. Приводит к сонливости, отёкам, зябкости, набору веса и снижению концентрации.

  2. Анемия - дефицит железа или витамина B12. Проявляется бледностью, одышкой, ломкостью ногтей и головокружением.

  3. Диабет второго типа - усталость возникает из-за скачков уровня сахара, жажды и частого мочеиспускания.

  4. Сердечная недостаточность - слабость сопровождается одышкой и ощущением нехватки воздуха.

  5. Депрессия и тревожные расстройства - снижают уровень энергии, даже если физические анализы в норме.

Чтобы точно определить причину, нужно пройти анализ крови на уровень гормонов щитовидной железы, глюкозу, ферритин, а также электрокардиограмму и биохимию крови.

Симптомы, требующие внимания

  • постоянная утомляемость и сонливость, не проходящие после сна;

  • головокружение, одышка, колебания давления;

  • снижение или, наоборот, быстрый набор веса;

  • ощущение тревоги, раздражительность, апатия;

  • проблемы с концентрацией и памятью.

По словам врача, сочетание нескольких из этих признаков — повод не откладывать обследование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться бороться с усталостью с помощью кофеина и энергетиков.
Последствие: повышенная нагрузка на сердце и нервную систему.
Альтернатива: перейти на режим коротких активных перерывов и нормализовать сон.

Ошибка: списывать усталость на возраст или сезон.
Последствие: прогрессирование скрытого заболевания.
Альтернатива: сдать базовые анализы — кровь, гормоны, железо.

Ошибка: игнорировать эмоциональное состояние.
Последствие: развитие депрессии и психосоматических нарушений.
Альтернатива: обратиться к психологу или психотерапевту, если усталость сопровождается апатией.

Как восстановить силы

  1. Установите регулярный режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время, не менее 7 часов сна.

  2. Сократите потребление сахара и кофеина, включите в рацион продукты с магнием и железом — гречку, орехи, шпинат, мясо.

  3. Ежедневно проводите хотя бы 20-30 минут на свежем воздухе.

  4. Делайте умеренные физические нагрузки — йогу, плавание, быструю ходьбу.

  5. Практикуйте техники релаксации: дыхательные упражнения, тёплые ванны, медитацию.

Даже простые привычки помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса, который при хроническом повышении "ворует" энергию.

А что если усталость не проходит?

Если состояние не улучшается после отдыха и смены режима, стоит обратиться к эндокринологу или терапевту. Возможно, потребуется расширенное обследование — анализ на антитела к щитовидке, УЗИ внутренних органов или тест на скрытые инфекции.

Иногда за хронической усталостью стоит эмоциональное выгорание. В таких случаях эффективна когнитивно-поведенческая терапия и грамотное планирование отдыха.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Помогает выявить болезнь на ранней стадии Требует времени и финансовых затрат
Позволяет подобрать точное лечение Не всегда даёт мгновенный результат
Предотвращает осложнения Может вызвать тревогу из-за ожидания диагнозов

Мифы и правда

Миф: усталость — норма в современном ритме жизни.
Правда: если она не проходит после отдыха, это симптом нарушения.

Миф: можно восстановиться за счёт витаминов из аптеки.
Правда: без выявления причины добавки малоэффективны.

Миф: при нормальных анализах болезнь исключена.
Правда: скрытые гормональные сбои могут не отражаться в стандартных показателях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВОЗ: безопасной дозы алкоголя не существует — тип напитка не имеет значения вчера в 23:22
Текила без похмелья и полезное вино: миф, в который до сих пор верят миллионы

Узнайте, действительно ли существует безопасный алкоголь и почему текила не избавит от похмелья. Развенчиваем мифы о вреде спиртного.

Читать полностью » Дерматологи предупредили, что ношение наращённых ресниц повышает риск размножения клеща Demodex вчера в 23:07
Враг под тушью: наращённые ресницы стали домом для невидимых паразитов

Могут ли наращенные ресницы стать причиной кожных проблем и зуда? Рассказываем, как микроскопические клещи живут у нас на лице и как не дать им размножиться.

Читать полностью » Эксперты пояснили, что третиноин стимулирует выработку коллагена и ускоряет обновление клеток кожи вчера в 22:55
Один ингредиент, два эффекта: третиноин лечит подростковые высыпания и возвращает молодость

Третиноин называют золотым стандартом ухода за кожей, но эффект зависит от того, как вы его применяете. Рассказываем, как сделать всё правильно.

Читать полностью » Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним вчера в 22:16
Один продукт — четыре эффекта: как румяна заменили лифтинг и бронзер

Узнайте всё о теории румян и правильном нанесении, чтобы подчеркнуть достоинства и освежить лицо. Выбор оттенков, текстур и техник для идеального макияжа.

Читать полностью » Учёные назвали гольф одной из самых полезных тренировок для сердца и мозга вчера в 21:06
Не йога и не бег: какой "спокойный" спорт продлевает жизнь на пять лет

Узнайте, как гольф влияет на работу сердца, укрепляет мышцы и улучшает когнитивные способности. Гольф — идеальное сочетание спорта, отдыха и пользы для здоровья.

Читать полностью » Нейробиологи: чувство страха стимулирует концентрацию и укрепляет нервную систему вчера в 20:02
Почему мозг любит, когда его пугают: тайна удовольствия от страха

Откройте секреты, как управляемый страх на Хэллоуине превращается в радость. Узнайте, как музыка и костюмы сближают нас и вызывают смех.

Читать полностью » Лосось, шпинат и морковь помогают сохранить упругость и тонус кожи — данные специалистов вчера в 19:46
Сияние без макияжа: 5 продуктов, которые работают лучше кремов

Узнайте, как питание влияет на состояние кожи. 5 продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, помогут вернуть коже упругость, сияние и здоровый вид. Секреты диеты для красоты!

Читать полностью » Массаж и тепло помогают снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение вчера в 18:32
Тело просит пощады: привычка, которая делает нас "деревянными"

Узнайте, как избавиться от скованности в мышцах с помощью простых и эффективных методов. Массаж, йога, магний и другие способы восстановления.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Дизайнер Mazda: упрощение логотипа не помогло улучшить брендовый имидж
Авто и мото
BMW запатентовала систему для сна во время зарядки электромобиля
Питомцы
Ветеринары советуют расчёсывать кошек окраса золотая шиншилла не реже трёх раз в неделю
Наука
Археологи раскрыли следы влияния Урука на регион Загроса — исследование Университета Коимбры
Дом
Специалисты объяснили, как безопасно восстановить цвет белой одежды с помощью аспирина
Туризм
Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока
Садоводство
Правильный полив картофеля влияет на урожайность и здоровье растений — агроном
Наука
Собаки могут распознавать человеческие эмоции через запахи и реагировать на стресс — Микеле Делла Вольпе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet