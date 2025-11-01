Отдых не помогает? Возможно, дело не в стрессе, а в гормонах

Хроническая усталость — не просто следствие напряжённой недели или недостатка сна. Если ощущение разбитости не проходит даже после отдыха, стоит задуматься о здоровье.

"При хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии", — рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

Когда усталость становится симптомом

Часто человек объясняет свою вялость и сонливость загруженностью или авитаминозом, но длительная усталость — это сигнал, что организм работает на пределе. По словам специалиста, даже при "идеальных" анализах тело может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушаются гормональный баланс, обмен веществ и нервная регуляция.

"Иногда за усталостью скрываются серьезные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии", — подчеркнула Татьяна Губина.

Такой стресс истощает надпочечники и щитовидную железу, что со временем приводит к сбоям в выработке гормонов. А дефицит железа или витаминов группы B снижает транспорт кислорода в ткани, вызывая постоянное чувство слабости.

Основные заболевания, которые стоит исключить

Гипотиреоз - пониженная активность щитовидной железы. Приводит к сонливости, отёкам, зябкости, набору веса и снижению концентрации. Анемия - дефицит железа или витамина B12. Проявляется бледностью, одышкой, ломкостью ногтей и головокружением. Диабет второго типа - усталость возникает из-за скачков уровня сахара, жажды и частого мочеиспускания. Сердечная недостаточность - слабость сопровождается одышкой и ощущением нехватки воздуха. Депрессия и тревожные расстройства - снижают уровень энергии, даже если физические анализы в норме.

Чтобы точно определить причину, нужно пройти анализ крови на уровень гормонов щитовидной железы, глюкозу, ферритин, а также электрокардиограмму и биохимию крови.

Симптомы, требующие внимания

постоянная утомляемость и сонливость, не проходящие после сна;

головокружение, одышка, колебания давления;

снижение или, наоборот, быстрый набор веса;

ощущение тревоги, раздражительность, апатия;

проблемы с концентрацией и памятью.

По словам врача, сочетание нескольких из этих признаков — повод не откладывать обследование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: пытаться бороться с усталостью с помощью кофеина и энергетиков.

Последствие: повышенная нагрузка на сердце и нервную систему.

Альтернатива: перейти на режим коротких активных перерывов и нормализовать сон.

• Ошибка: списывать усталость на возраст или сезон.

Последствие: прогрессирование скрытого заболевания.

Альтернатива: сдать базовые анализы — кровь, гормоны, железо.

• Ошибка: игнорировать эмоциональное состояние.

Последствие: развитие депрессии и психосоматических нарушений.

Альтернатива: обратиться к психологу или психотерапевту, если усталость сопровождается апатией.

Как восстановить силы

Установите регулярный режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время, не менее 7 часов сна. Сократите потребление сахара и кофеина, включите в рацион продукты с магнием и железом — гречку, орехи, шпинат, мясо. Ежедневно проводите хотя бы 20-30 минут на свежем воздухе. Делайте умеренные физические нагрузки — йогу, плавание, быструю ходьбу. Практикуйте техники релаксации: дыхательные упражнения, тёплые ванны, медитацию.

Даже простые привычки помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса, который при хроническом повышении "ворует" энергию.

А что если усталость не проходит?

Если состояние не улучшается после отдыха и смены режима, стоит обратиться к эндокринологу или терапевту. Возможно, потребуется расширенное обследование — анализ на антитела к щитовидке, УЗИ внутренних органов или тест на скрытые инфекции.

Иногда за хронической усталостью стоит эмоциональное выгорание. В таких случаях эффективна когнитивно-поведенческая терапия и грамотное планирование отдыха.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы Помогает выявить болезнь на ранней стадии Требует времени и финансовых затрат Позволяет подобрать точное лечение Не всегда даёт мгновенный результат Предотвращает осложнения Может вызвать тревогу из-за ожидания диагнозов

Мифы и правда

• Миф: усталость — норма в современном ритме жизни.

Правда: если она не проходит после отдыха, это симптом нарушения.

• Миф: можно восстановиться за счёт витаминов из аптеки.

Правда: без выявления причины добавки малоэффективны.

• Миф: при нормальных анализах болезнь исключена.

Правда: скрытые гормональные сбои могут не отражаться в стандартных показателях.