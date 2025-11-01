Отдых не помогает? Возможно, дело не в стрессе, а в гормонах
Хроническая усталость — не просто следствие напряжённой недели или недостатка сна. Если ощущение разбитости не проходит даже после отдыха, стоит задуматься о здоровье.
"При хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии", — рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина в интервью изданию "Подмосковье сегодня".
Когда усталость становится симптомом
Часто человек объясняет свою вялость и сонливость загруженностью или авитаминозом, но длительная усталость — это сигнал, что организм работает на пределе. По словам специалиста, даже при "идеальных" анализах тело может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушаются гормональный баланс, обмен веществ и нервная регуляция.
"Иногда за усталостью скрываются серьезные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии", — подчеркнула Татьяна Губина.
Такой стресс истощает надпочечники и щитовидную железу, что со временем приводит к сбоям в выработке гормонов. А дефицит железа или витаминов группы B снижает транспорт кислорода в ткани, вызывая постоянное чувство слабости.
Основные заболевания, которые стоит исключить
-
Гипотиреоз - пониженная активность щитовидной железы. Приводит к сонливости, отёкам, зябкости, набору веса и снижению концентрации.
-
Анемия - дефицит железа или витамина B12. Проявляется бледностью, одышкой, ломкостью ногтей и головокружением.
-
Диабет второго типа - усталость возникает из-за скачков уровня сахара, жажды и частого мочеиспускания.
-
Сердечная недостаточность - слабость сопровождается одышкой и ощущением нехватки воздуха.
-
Депрессия и тревожные расстройства - снижают уровень энергии, даже если физические анализы в норме.
Чтобы точно определить причину, нужно пройти анализ крови на уровень гормонов щитовидной железы, глюкозу, ферритин, а также электрокардиограмму и биохимию крови.
Симптомы, требующие внимания
-
постоянная утомляемость и сонливость, не проходящие после сна;
-
головокружение, одышка, колебания давления;
-
снижение или, наоборот, быстрый набор веса;
-
ощущение тревоги, раздражительность, апатия;
-
проблемы с концентрацией и памятью.
По словам врача, сочетание нескольких из этих признаков — повод не откладывать обследование.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: пытаться бороться с усталостью с помощью кофеина и энергетиков.
Последствие: повышенная нагрузка на сердце и нервную систему.
Альтернатива: перейти на режим коротких активных перерывов и нормализовать сон.
• Ошибка: списывать усталость на возраст или сезон.
Последствие: прогрессирование скрытого заболевания.
Альтернатива: сдать базовые анализы — кровь, гормоны, железо.
• Ошибка: игнорировать эмоциональное состояние.
Последствие: развитие депрессии и психосоматических нарушений.
Альтернатива: обратиться к психологу или психотерапевту, если усталость сопровождается апатией.
Как восстановить силы
-
Установите регулярный режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время, не менее 7 часов сна.
-
Сократите потребление сахара и кофеина, включите в рацион продукты с магнием и железом — гречку, орехи, шпинат, мясо.
-
Ежедневно проводите хотя бы 20-30 минут на свежем воздухе.
-
Делайте умеренные физические нагрузки — йогу, плавание, быструю ходьбу.
-
Практикуйте техники релаксации: дыхательные упражнения, тёплые ванны, медитацию.
Даже простые привычки помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса, который при хроническом повышении "ворует" энергию.
А что если усталость не проходит?
Если состояние не улучшается после отдыха и смены режима, стоит обратиться к эндокринологу или терапевту. Возможно, потребуется расширенное обследование — анализ на антитела к щитовидке, УЗИ внутренних органов или тест на скрытые инфекции.
Иногда за хронической усталостью стоит эмоциональное выгорание. В таких случаях эффективна когнитивно-поведенческая терапия и грамотное планирование отдыха.
Плюсы и минусы ранней диагностики
|Плюсы
|Минусы
|Помогает выявить болезнь на ранней стадии
|Требует времени и финансовых затрат
|Позволяет подобрать точное лечение
|Не всегда даёт мгновенный результат
|Предотвращает осложнения
|Может вызвать тревогу из-за ожидания диагнозов
Мифы и правда
• Миф: усталость — норма в современном ритме жизни.
Правда: если она не проходит после отдыха, это симптом нарушения.
• Миф: можно восстановиться за счёт витаминов из аптеки.
Правда: без выявления причины добавки малоэффективны.
• Миф: при нормальных анализах болезнь исключена.
Правда: скрытые гормональные сбои могут не отражаться в стандартных показателях.
