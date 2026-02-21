Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка болеет
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:38

Гланды в осаде: как обычная боль в горле превращается в медленный яд для сердца и суставов

Хронический дискомфорт в области горла часто скрывает за собой патологическую активность стрептококковой инфекции, способную радикально подорвать защитные ресурсы организма. В отличие от острой ангины, системное воспаление миндалин нередко протекает с выраженной интоксикацией, проявляющейся в постоянной слабости, субфебрильной температуре и специфическом галитозе. Игнорирование данных симптомов приводит к глубокой деградации лимфоидной ткани и формированию казеозных пробок. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ключевое различие между острым процессом и хронической формой заключается в их этиологической природе, где затяжное воспаление приобретает черты аутоиммунного поражения. Когда инфекционный агент выходит за пределы носоглотки, под удар попадают жизненно важные системы, включая сердечную мышцу и соединительную ткань.

"Когда стрептококковой инфекции становится мало места на уровне небных миндалин, она начинает поражать другие органы — почки, суставы и сердце", — подчеркнул Владимир Зайцев.

Современные протоколы терапии исключают возможность самолечения и требуют комплексного клинического подхода, направленного на полную санацию очагов инфекции. Эффективное восстановление включает аппаратное промывание лакун, ультразвуковое воздействие и применение инновационных методов, таких как криотерапия жидким азотом для стимуляции локального иммунитета. Своевременное вмешательство позволяет предотвратить переход болезни в стадию поражения внутренних органов и добиться длительной ремиссии.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

