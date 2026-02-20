Россиян накрыла эпидемия бессонницы: организм больше не терпит эти вечерние привычки

Сон перестал быть естественной паузой в конце дня и всё чаще превращается в проблему. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на врача-терапевта и сомнолога Павла Кудинова, который фиксирует рост числа обращений по поводу нарушений сна. По его словам, речь идёт не о разовых эпизодах, а о системной тенденции, связанной с образом жизни и эмоциональным состоянием людей.

Две формы одной проблемы

Павел Кудинов отмечает, что нарушения сна можно условно разделить на две основные категории. Первая — это бессонница, вызванная тревогой, депрессивными состояниями и внутренним напряжением. В таких случаях человеку трудно заснуть, а ночные пробуждения становятся регулярными и затяжными.

"Бессонница часто связана с тревогой или депрессией, когда человеку тяжело заснуть или он просыпается среди ночи и не может уснуть повторно. Другая распространенная проблема — нарушение режима сна. Люди стали меньше спать, поздно ложатся, отдавая предпочтение просмотру телепередач, общению в интернете или другим видам досуга, и в итоге сбивают биологические ритмы. Такое поведение постепенно приводит к хроническому недосыпу", — объяснил врач-терапевт.

Вторая категория связана с нарушением режима. Поздний отход ко сну, отказ от чёткой структуры дня и пренебрежение гигиеной сна постепенно разрушают биологические ритмы. И это происходит не из-за внешнего давления, а по причине повседневных привычек, которые воспринимаются как безобидные.

Информационная перегрузка и сбитый ритм

Специалист подчёркивает, что проблема носит глобальный характер. Повышенная тревожность, непрерывный поток новостей и изменившийся ритм жизни усиливают эмоциональное напряжение. Люди всё чаще остаются онлайн до глубокой ночи, выбирая информационный и развлекательный контент вместо полноценного отдыха.

"Мы живем в эпоху постоянного информационного потока, и с проблемами, связанными с нехваткой сна, сталкиваются не только россияне, но и люди во всем мире. Новостные каналы транслируют тревожные события, а телевизионные программы нередко идут далеко за полночь, и люди сами выбирают смотреть их вместо того, чтобы лечь спать вовремя. К тому же у многих профессий исчезла четкая временная структура. Все это нарушает режим отдыха и приводит к хроническому недосыпу", — подчеркнул Павел Кудинов.

По словам врача, хронический недосып напрямую отражается на работе мозга. Снижается скорость реакции, ухудшается концентрация внимания, падает общая работоспособность. Организм не успевает восстановиться в отведённое ему время, и это становится естественной реакцией на длительное переутомление и системное нарушение режима сна.