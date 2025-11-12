После трагедии и травли — новая боль: организм Седоковой не выдержал
Анна Седокова снова переживает трудный период — певица призналась, что к ней вернулась крапивница, болезнь, с которой она борется уже много лет. В своем Telegram-канале артистка рассказала, что третьи сутки страдает от обострения, но не теряет сил и продолжает жить активно, несмотря на болезненные симптомы.
"Жжет все тело. Опухает все лицо. Но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость", — отметила певица Анна Седокова.
Что случилось с певицей
Крапивница, с которой борется Седокова, — это хроническое кожное заболевание, проявляющееся в виде зудящих волдырей, напоминающих ожоги от крапивы. Болезнь может появляться внезапно и исчезать так же быстро. По словам артистки, приступы часто связаны с сильным стрессом и эмоциональными потрясениями.
Несмотря на физическую боль, Анна старается сохранять позитивный настрой и не отменяет свои планы. Артистка рассказала, что даже в день обострения успела посетить концерт певца Вани Дмитриенко.
"Я уколола вчера свой укол. И даже успела сходить на концерт Вани Дмитриенко. Потому что я не дам ей себя победить!" — добавила певица.
Что такое крапивница и почему она возвращается
Крапивница нередко возникает на фоне стресса, аллергических реакций или сбоев в иммунной системе. У некоторых людей заболевание приобретает хронический характер и может возвращаться спустя месяцы или годы.
Симптомы включают:
-
зуд и жжение кожи.
-
появление красных пятен и волдырей.
-
отек лица и конечностей.
-
общее недомогание, раздражительность и бессонницу.
Для облегчения состояния врачи рекомендуют антигистаминные препараты, инъекции и терапию, направленную на снижение уровня стресса. В тяжелых случаях может понадобиться гормональное лечение.
Трудности последних месяцев
Последний год стал для Седоковой особенно тяжелым. В декабре 2024 года, сразу после её дня рождения, скончался бывший муж певицы — баскетболист Янис Тимма. Его смерть стала для Анны глубоким потрясением. После трагедии артистка столкнулась с обвинениями и нападками со стороны родственников спортсмена, что усилило эмоциональное напряжение.
Несмотря на это, певица уверена, что сможет справиться со всеми испытаниями. Она открыто рассказывает подписчикам о своём состоянии, показывая, что даже сильные люди проходят через боль и сомнения.
"Иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него всё хорошо", — сказала певица.
Как справляться с обострениями аллергических заболеваний
Эксперты рекомендуют:
-
исключать стрессовые факторы, использовать техники релаксации — дыхательные практики, йогу, медитацию.
-
следить за питанием — исключить продукты, вызывающие аллергию.
-
поддерживать кожу с помощью гипоаллергенных кремов и сывороток.
-
принимать назначенные врачом препараты и не заниматься самолечением.
-
регулярно проходить обследования, чтобы отслеживать динамику болезни.
Мифы и правда
Миф 1: крапивница — это просто аллергия.
Правда: в большинстве случаев причина комплексная — от стрессов до гормональных сбоев.
Миф 2: болезнь можно вылечить навсегда.
Правда: хроническая форма может возвращаться при ослаблении организма.
Миф 3: антигистаминные препараты опасны при длительном приёме.
Правда: современные лекарства безопасны, если соблюдаются рекомендации врача.
