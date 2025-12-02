Эти обычные таблетки могут испортить почки быстрее, чем вы думаете: риск растёт незаметно

Хронические заболевания почек годами развиваются незаметно, и именно это делает их особенно опасными. Об этом сообщает издание MosTimes, приводя рекомендации нефролога и диетолога Анны Коробкиной, которая объяснила, какие меры действительно помогают снизить риски почечной недостаточности.

Скрытое развитие и ключевые факторы риска

Коробкина подчеркивает, что ранние стадии болезни почти никогда не сопровождаются выраженными симптомами. Почки долго сохраняют работоспособность даже при существенном снижении функции, поэтому пациенты часто узнают о нарушениях слишком поздно. Основными причинами развития хронической почечной недостаточности остаются гипертония и сахарный диабет, которые постепенно повреждают сосуды и структуры органа.

"В подавляющем большинстве случаев развитие хронической болезни почек и почечной недостаточности можно предупредить, отсрочить или значительно замедлить еще до появления симптомов, которых на ранних стадиях просто нет. Почки называют тихим и молчаливым органом. Они могут терять свою функцию годами и не вызывать явных симптомов, если мы говорим не в контексте острого пиелонефрита или мочекаменной болезни, а именно хронической почечной недостаточности", — отметила Коробкина.

По словам специалиста, именно регулярное наблюдение за состоянием здоровья позволяет выявить изменения на самом раннем этапе.

Значение диагностики и контроль показателей

Врач напоминает, что простые лабораторные исследования остаются наиболее доступным и эффективным способом ранней диагностики. Контроль артериального давления и уровня сахара в крови необходим всем, кто входит в группу риска, включая пациентов с наследственной предрасположенностью. Регулярные анализы помогают вовремя выявить изменения, связанные с нарушением фильтрационной функции почек.

"Контроль артериального давления, гипертония — главный "убийца” почек. Контроль уровня сахара в крови, сахарный диабет — вторая по частоте причина развития нефропатии. Регулярно простые анализы — общий анализ мочи, анализ крови на креатинин, мочевину, мочевую кислоту. Это нужно делать раз в один-три года, особенно при наличии рисков", — порекомендовала нефролог.

Такой подход позволяет корректировать лечение и предотвращать развитие осложнений, пока ситуация остаётся управляемой.

Рацион, образ жизни и особенности профилактики

Коробкина подчёркивает значение питания и умеренности в употреблении определённых продуктов. Сбалансированный рацион помогает снизить нагрузку на почки и поддерживать стабильное функционирование организма. Важную роль играет и осторожное использование безрецептурных препаратов, особенно обезболивающих, которые при частом применении могут ухудшить состояние почечной ткани.

"Соблюдать здоровую диету с умеренным количеством белка и соли — меньше пяти граммов в день. Избыток белковой пищи может привести к гиперфильтрации почек. Контролировать употребление безрецептурных обезболивающих и поддерживать здоровый вес", — отметила доктор.

Она добавляет, что существуют наследственные и аутоиммунные заболевания почек, требующие отдельного наблюдения и индивидуального подхода. В то же время большинство случаев почечной недостаточности связано именно с управляемыми факторами.