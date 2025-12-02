Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:11

Эти обычные таблетки могут испортить почки быстрее, чем вы думаете: риск растёт незаметно

Хронические болезни почек развиваются без симптомов — нефролог Коробкина

Хронические заболевания почек годами развиваются незаметно, и именно это делает их особенно опасными. Об этом сообщает издание MosTimes, приводя рекомендации нефролога и диетолога Анны Коробкиной, которая объяснила, какие меры действительно помогают снизить риски почечной недостаточности.

Скрытое развитие и ключевые факторы риска

Коробкина подчеркивает, что ранние стадии болезни почти никогда не сопровождаются выраженными симптомами. Почки долго сохраняют работоспособность даже при существенном снижении функции, поэтому пациенты часто узнают о нарушениях слишком поздно. Основными причинами развития хронической почечной недостаточности остаются гипертония и сахарный диабет, которые постепенно повреждают сосуды и структуры органа.

"В подавляющем большинстве случаев развитие хронической болезни почек и почечной недостаточности можно предупредить, отсрочить или значительно замедлить еще до появления симптомов, которых на ранних стадиях просто нет. Почки называют тихим и молчаливым органом. Они могут терять свою функцию годами и не вызывать явных симптомов, если мы говорим не в контексте острого пиелонефрита или мочекаменной болезни, а именно хронической почечной недостаточности", — отметила Коробкина.

По словам специалиста, именно регулярное наблюдение за состоянием здоровья позволяет выявить изменения на самом раннем этапе.

Значение диагностики и контроль показателей

Врач напоминает, что простые лабораторные исследования остаются наиболее доступным и эффективным способом ранней диагностики. Контроль артериального давления и уровня сахара в крови необходим всем, кто входит в группу риска, включая пациентов с наследственной предрасположенностью. Регулярные анализы помогают вовремя выявить изменения, связанные с нарушением фильтрационной функции почек.

"Контроль артериального давления, гипертония — главный "убийца” почек. Контроль уровня сахара в крови, сахарный диабет — вторая по частоте причина развития нефропатии. Регулярно простые анализы — общий анализ мочи, анализ крови на креатинин, мочевину, мочевую кислоту. Это нужно делать раз в один-три года, особенно при наличии рисков", — порекомендовала нефролог.

Такой подход позволяет корректировать лечение и предотвращать развитие осложнений, пока ситуация остаётся управляемой.

Рацион, образ жизни и особенности профилактики

Коробкина подчёркивает значение питания и умеренности в употреблении определённых продуктов. Сбалансированный рацион помогает снизить нагрузку на почки и поддерживать стабильное функционирование организма. Важную роль играет и осторожное использование безрецептурных препаратов, особенно обезболивающих, которые при частом применении могут ухудшить состояние почечной ткани.

"Соблюдать здоровую диету с умеренным количеством белка и соли — меньше пяти граммов в день. Избыток белковой пищи может привести к гиперфильтрации почек. Контролировать употребление безрецептурных обезболивающих и поддерживать здоровый вес", — отметила доктор.

Она добавляет, что существуют наследственные и аутоиммунные заболевания почек, требующие отдельного наблюдения и индивидуального подхода. В то же время большинство случаев почечной недостаточности связано именно с управляемыми факторами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Старение ухудшает глубину сна из-за слабых нейронных сигналов — профессор Ластиг сегодня в 14:33
Ложусь всё раньше и раньше — думала, что просто усталость, а оказалось: мозг делает это намеренно

Почему с возрастом мы ложимся раньше и пробуждаемся до рассвета? Учёные объясняют, как меняются биоритмы и что помогает вернуть спокойный, глубокий сон.

Читать полностью » Повреждения внутри волоса необратимы: помогает только стрижка — трихологи сегодня в 14:14
Купила восстанавливающую маску — а волосы не оживают: почему так происходит на самом деле

Мифы о волосах могут серьёзно испортить уход. Разбираем заблуждения, которые мешают расти красивым и здоровым волосам, и объясняем, как работает правильный подход.

Читать полностью » Калий в нектарине снижает давление — диетолог Абреу сегодня в 13:45
Добавляю этот фрукт в перекус — и больше не тянет на вредные сладости: почему работает именно он

Почему диетологи называют нектарин одним из самых универсальных и полезных фруктов сезона? Разбираем его влияние на сердце, пищеварение, кожу и общее самочувствие.

Читать полностью » Утренний приём повышает эффективность витамина D — врачи сегодня в 12:48
Сдвинула приём витамина D на это время — сон стал крепче, а усталость ушла: вот где была ошибка

Когда лучше принимать витамин D — утром или вечером, и почему время суток влияет на сон и усвоение? Разбираем оптимальную дозировку, источники и важные рекомендации.

Читать полностью » Неинвазивный метод уменьшает проявления опухоли мозга — учёный Стег сегодня в 12:35
Рак мозга держался до последнего, пока не подключили новый назальный подход: опухоль резко сдала позиции

Учёные сообщили о новом неинвазивном подходе к лечению глиобластомы: носовые капли активируют иммунитет мозга и ослабляют опухоль. Разбираем детали исследования.

Читать полностью » Прическа волнистый боб стала главным трендом зимы 2025 года — стилисты сегодня в 12:34
Волосы теряют густоту, но не стиль: как новая мода 2025 года спасает образ

Шесть коротких стрижек, которые омолаживают и делают образ стильным: от французского боба до пикси. Советы, плюсы и секреты выбора прически.

Читать полностью » Утренние привычки снижают воспаление и онкориски — врачи сегодня в 12:26
Выделяю утром всего 10 минут и делаю одно действие — иммунитет работает как часы весь день

Утренние привычки оказывают накопительный эффект и помогают снижать риск рака. Разбираем действия, которые поддерживают иммунитет, уменьшают воспаление и укрепляют здоровье.

Читать полностью » Сухой воздух отопления ослабляет кожный барьер — по данным Филлипса сегодня в 10:42
Зимнее уродство: феномен, который переживает почти каждый, но никто не объясняет

Узнайте, почему зима влияет на ваше состояние и внешность, и как избежать "зимних уродств". Поддержите свою красоту и здоровье по 7 простым советам.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Отмена визового режима открыла россиянам въезд в Саудовскую Аравию зимой этой
Спорт и фитнес
Упражнения на равновесие снижают риск падений у людей старше 65 лет — врачи
Наука
Учёные извлекли древнейшую РНК мамонта из мерзлоты — The Scottish Sun
Экономика
Экономия должна служить инструментом, а не ограничением — эксперт Карпычева
Питомцы
Щенки формируют характер в первые месяцы жизни — Patas da Casa
Садоводство
Обрезка помогает улучшить вентиляцию кроны и предотвратить развитие грибковых заболеваний на деревьях
Экономика
Приостановка ипотеки на вторичку запускает снижение цен — экономист Колташов
Наука
Быстрый нагрев Арктики продлевает европейское лето — климатологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet