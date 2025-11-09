Жила себе спокойно — пока анализ не показал одно: почки "молчали" до последнего
Около 800 миллионов человек во всём мире страдают от заболеваний почек, и большинство из них не догадываются об этом. Почему ХБП называют "молчаливым убийцей" — и как распознать первые сигналы организма.
Почечные болезни входят в десятку самых опасных для жизни
Свежие данные, опубликованные в журнале The Lancet, заставляют всерьёз задуматься о глобальной угрозе, которую представляет хроническая болезнь почек (ХБП). Заболевание, долгое время остававшееся недооценённым, сегодня входит в топ-10 причин смертности во всём мире.
С 1990 года количество случаев ХБП удвоилось. В 2023 году от этой болезни умерли 1,48 миллиона человек, а всего ей подвержено почти 800 миллионов. При этом около 90% пациентов даже не подозревают о диагнозе, ведь на ранних стадиях болезнь почти никак не проявляется.
"Нарушение функции почек — фактор риска, ответственный более чем за 11% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечают авторы отчёта The Lancet.
География болезни: кто в группе риска
Самое большое количество случаев ХБП зафиксировано в:
- Китае — 152 миллиона человек;
- Индии — 138 миллионов;
- США, Индонезии, Японии, Бразилии, России, Мексике, Нигерии и Турции — более 10 миллионов заболевших в каждой стране.
Рост распространённости болезни во многом связан с увеличением числа людей, страдающих диабетом, ожирением и гипертонией. В развивающихся странах ситуация осложняется отсутствием скрининговых программ и низкой осведомлённостью населения.
Почему почки разрушаются: факторы риска
Исследователи назвали четыре главных фактора, повышающих вероятность развития хронической болезни почек:
- Высокий уровень глюкозы в крови натощак - главный фактор риска, связанный с диабетом.
- Повышенное систолическое давление - приводит к перегрузке сосудов и повреждению фильтрационной системы почек.
- Избыточный индекс массы тела (ИМТ) - ожирение увеличивает нагрузку на органы и способствует воспалению.
- Неоптимальная температура и климатические условия - хроническое обезвоживание, особенно в жарких регионах, повышает уязвимость почек.
Количество так называемых потерянных лет жизни из-за болезни (DALY), связанных с ХБП, неуклонно растёт, особенно среди людей в возрасте 20-69 лет.
Как распознать болезнь на ранних стадиях
Главная опасность ХБП — отсутствие симптомов на первых этапах. Многие узнают о проблемах только после серьёзного ухудшения самочувствия.
Возможные ранние признаки
- постоянная усталость и снижение энергии;
- отеки ног, рук или лица;
- изменения мочи: пенистая, слишком тёмная или слишком частое/редкое мочеиспускание;
- снижение аппетита, тошнота, периодическая рвота;
- зуд кожи и сухость из-за накопления токсинов;
- мышечные судороги и спазмы;
- потеря веса без причины;
- одышка из-за задержки жидкости в лёгких.
"Большинство пациентов не ощущают симптомов до тех пор, пока функция почек не снизится наполовину", — поясняет нефролог Марина Кузьмина.
Почему важно проверяться
Диагностика ХБП проста и недорогая — достаточно сдать общий анализ мочи и определить уровень креатинина в крови для оценки функции почек. Эти тесты позволяют выявить нарушения задолго до появления клинических симптомов.
Регулярный скрининг особенно необходим людям:
- с диабетом или повышенным давлением;
- старше 40 лет;
- с лишним весом;
- принимающим лекарства, влияющие на почки (например, некоторые обезболивающие и антибиотики).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: игнорировать усталость и отёки, считая их следствием стресса или жары.
Последствие: позднее выявление ХБП, что приводит к необходимости диализа или пересадки почки.
Альтернатива: ежегодная проверка уровня креатинина и анализа мочи.
- Ошибка: бесконтрольно принимать обезболивающие.
Последствие: хроническое поражение почек.
Альтернатива: использовать НПВС строго по назначению врача.
Как защитить почки: советы шаг за шагом
- Следите за артериальным давлением. Оптимум — не выше 120/80 мм рт. ст.
- Контролируйте уровень сахара. При диабете регулярный мониторинг глюкозы снижает риск поражения сосудов.
- Пейте достаточно воды. В среднем 1,5-2 литра в день при отсутствии противопоказаний.
- Сократите соль. Избыток натрия повышает давление и задерживает жидкость.
- Откажитесь от курения и алкоголя. Они ухудшают кровоток и работу фильтрационной системы.
- Будьте физически активны. Умеренные упражнения стабилизируют давление и вес.
- Проверяйтесь раз в год. Особенно если есть хронические заболевания или наследственная предрасположенность.
Плюсы и минусы современных методов лечения
|
Подход
|
Преимущества
|
Ограничения
|
Медикаментозная терапия (ингибиторы АПФ, СГЛТ2-ингибиторы)
|
Замедляет прогрессирование болезни
|
Требует регулярного контроля врача
|
Диета с ограничением соли и белка
|
Снижает нагрузку на почки
|
Сложно соблюдать длительно
|
Диализ
|
Поддерживает жизнь при терминальной стадии ХБП
|
Инвазивен и требует частых процедур
|
Трансплантация почки
|
Восстанавливает нормальную функцию органа
|
Нехватка доноров, пожизненная терапия
Мифы и правда
- Миф: если ничего не болит, с почками всё в порядке.
Правда: ХБП долгое время протекает бессимптомно.
- Миф: достаточно пить больше воды, чтобы очистить почки.
Правда: вода не лечит поражённые нефроны и не заменяет диагностику.
- Миф: хроническая болезнь почек неизбежно приводит к диализу.
Правда: при раннем выявлении её можно контролировать десятилетиями.
А что если… вы начнёте проверяться сейчас?
Обычный анализ мочи может спасти жизнь. Ранняя диагностика ХБП помогает предотвратить инфаркт, инсульт и развитие почечной недостаточности. Проблема не в том, что болезнь неизлечима, а в том, что о ней слишком часто узнают слишком поздно.
