Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:28

Жила себе спокойно — пока анализ не показал одно: почки "молчали" до последнего

Около 800 миллионов человек во всём мире страдают от заболеваний почек, и большинство из них не догадываются об этом. Почему ХБП называют "молчаливым убийцей" — и как распознать первые сигналы организма.

Почечные болезни входят в десятку самых опасных для жизни

Свежие данные, опубликованные в журнале The Lancet, заставляют всерьёз задуматься о глобальной угрозе, которую представляет хроническая болезнь почек (ХБП). Заболевание, долгое время остававшееся недооценённым, сегодня входит в топ-10 причин смертности во всём мире.

С 1990 года количество случаев ХБП удвоилось. В 2023 году от этой болезни умерли 1,48 миллиона человек, а всего ей подвержено почти 800 миллионов. При этом около 90% пациентов даже не подозревают о диагнозе, ведь на ранних стадиях болезнь почти никак не проявляется.

"Нарушение функции почек — фактор риска, ответственный более чем за 11% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечают авторы отчёта The Lancet.

География болезни: кто в группе риска

Самое большое количество случаев ХБП зафиксировано в:

  • Китае — 152 миллиона человек;
  • Индии — 138 миллионов;
  • США, Индонезии, Японии, Бразилии, России, Мексике, Нигерии и Турции — более 10 миллионов заболевших в каждой стране.

Рост распространённости болезни во многом связан с увеличением числа людей, страдающих диабетом, ожирением и гипертонией. В развивающихся странах ситуация осложняется отсутствием скрининговых программ и низкой осведомлённостью населения.

Почему почки разрушаются: факторы риска

Исследователи назвали четыре главных фактора, повышающих вероятность развития хронической болезни почек:

  1. Высокий уровень глюкозы в крови натощак - главный фактор риска, связанный с диабетом.
  2. Повышенное систолическое давление - приводит к перегрузке сосудов и повреждению фильтрационной системы почек.
  3. Избыточный индекс массы тела (ИМТ) - ожирение увеличивает нагрузку на органы и способствует воспалению.
  4. Неоптимальная температура и климатические условия - хроническое обезвоживание, особенно в жарких регионах, повышает уязвимость почек.

Количество так называемых потерянных лет жизни из-за болезни (DALY), связанных с ХБП, неуклонно растёт, особенно среди людей в возрасте 20-69 лет.

Как распознать болезнь на ранних стадиях

Главная опасность ХБП — отсутствие симптомов на первых этапах. Многие узнают о проблемах только после серьёзного ухудшения самочувствия.

Возможные ранние признаки

  • постоянная усталость и снижение энергии;
  • отеки ног, рук или лица;
  • изменения мочи: пенистая, слишком тёмная или слишком частое/редкое мочеиспускание;
  • снижение аппетита, тошнота, периодическая рвота;
  • зуд кожи и сухость из-за накопления токсинов;
  • мышечные судороги и спазмы;
  • потеря веса без причины;
  • одышка из-за задержки жидкости в лёгких.

"Большинство пациентов не ощущают симптомов до тех пор, пока функция почек не снизится наполовину", — поясняет нефролог Марина Кузьмина.

Почему важно проверяться

Диагностика ХБП проста и недорогая — достаточно сдать общий анализ мочи и определить уровень креатинина в крови для оценки функции почек. Эти тесты позволяют выявить нарушения задолго до появления клинических симптомов.

Регулярный скрининг особенно необходим людям:

  • с диабетом или повышенным давлением;
  • старше 40 лет;
  • с лишним весом;
  • принимающим лекарства, влияющие на почки (например, некоторые обезболивающие и антибиотики).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать усталость и отёки, считая их следствием стресса или жары.
    Последствие: позднее выявление ХБП, что приводит к необходимости диализа или пересадки почки.
    Альтернатива: ежегодная проверка уровня креатинина и анализа мочи.
  • Ошибка: бесконтрольно принимать обезболивающие.
    Последствие: хроническое поражение почек.
    Альтернатива: использовать НПВС строго по назначению врача.

Как защитить почки: советы шаг за шагом

  1. Следите за артериальным давлением. Оптимум — не выше 120/80 мм рт. ст.
  2. Контролируйте уровень сахара. При диабете регулярный мониторинг глюкозы снижает риск поражения сосудов.
  3. Пейте достаточно воды. В среднем 1,5-2 литра в день при отсутствии противопоказаний.
  4. Сократите соль. Избыток натрия повышает давление и задерживает жидкость.
  5. Откажитесь от курения и алкоголя. Они ухудшают кровоток и работу фильтрационной системы.
  6. Будьте физически активны. Умеренные упражнения стабилизируют давление и вес.
  7. Проверяйтесь раз в год. Особенно если есть хронические заболевания или наследственная предрасположенность.

Плюсы и минусы современных методов лечения

Подход

Преимущества

Ограничения

Медикаментозная терапия (ингибиторы АПФ, СГЛТ2-ингибиторы)

Замедляет прогрессирование болезни

Требует регулярного контроля врача

Диета с ограничением соли и белка

Снижает нагрузку на почки

Сложно соблюдать длительно

Диализ

Поддерживает жизнь при терминальной стадии ХБП

Инвазивен и требует частых процедур

Трансплантация почки

Восстанавливает нормальную функцию органа

Нехватка доноров, пожизненная терапия

Мифы и правда

  • Миф: если ничего не болит, с почками всё в порядке.
    Правда: ХБП долгое время протекает бессимптомно.
  • Миф: достаточно пить больше воды, чтобы очистить почки.
    Правда: вода не лечит поражённые нефроны и не заменяет диагностику.
  • Миф: хроническая болезнь почек неизбежно приводит к диализу.
    Правда: при раннем выявлении её можно контролировать десятилетиями.

А что если… вы начнёте проверяться сейчас?

Обычный анализ мочи может спасти жизнь. Ранняя диагностика ХБП помогает предотвратить инфаркт, инсульт и развитие почечной недостаточности. Проблема не в том, что болезнь неизлечима, а в том, что о ней слишком часто узнают слишком поздно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Съела три киви подряд — и пожалела: популярный фрукт оказался не таким безобидным сегодня в 17:48

Киви укрепляет сосуды и кожу, но при гастрите или язве может навредить. Объясняем, кому стоит быть осторожным, а также как использовать фрукт в маринаде.

Читать полностью » Глаз дёргается второй день подряд — теперь знаю, что делать сразу сегодня в 16:49

Подёргивание века - знакомо каждому? Узнайте 8 причин этого явления и как просто справиться с беспокойством

Читать полностью » Подняла взгляд без ботокса: 3 минуты массажа головы — и лицо стало свежее сегодня в 16:20

Как за три минуты вернуть лицу свежесть и приподнять веки без косметики: три простых техники, которые активизируют кожу головы и "открывают" взгляд.

Читать полностью » Всего одно движение вернуло лёгкость телу и убрало зажимы — без спорта и тренажёров сегодня в 15:47

Мягкая "волна" таза — простая ежедневная практика, которая улучшает кровоток, снимает боль в пояснице и помогает после 50. 

Читать полностью » Ела тыквенные семечки каждый день — и вот что произошло с организмом через неделю сегодня в 15:45

Тыквенные семечки – это суперпродукт, но важно знать меру. Узнайте, как избежать неприятных последствий и что говорят диетологи!

Читать полностью » Врач Алексенцева: грецкий орех является продуктом для профилактики деменции сегодня в 14:42
Думала, что орехи слишком калорийны, но вот что я узнала, когда начала их есть регулярно

Грецкие орехи — это не только вкусный перекус, но и мощный источник полезных веществ. Узнайте, как они влияют на здоровье и кому они особенно полезны.

Читать полностью » Короткий сон, вода и свет помогают быстро вернуть бодрость днём — Ольга Власова сегодня в 14:08
Думала, что без кофе не проснусь — а оказалось, бодрость можно включить иначе

Недосып снижает концентрацию и настроение, но простые привычки помогут вернуть бодрость. Что выбрать: кофе, контрастный душ или прогулку на свежем воздухе?

Читать полностью » Врач Денисенко: горечь во рту по утрам может указывать на проблемы с печенью сегодня в 13:39
Начала замечать горький привкус во рту — и вот что я узнала о причинах этого симптома

Горечь в ротовой полости — что она может означать и как избежать этой проблемы. Узнайте, как правильно питаться и когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Домашнее снятие гель-лака требует защиты кожи и правильного выбора растворителя
Наука
МФТИ: следы бактерии пневмонии найдены в останках бронзового века под Ярославлем
Наука
Ларссон: в Швеции обнаружены погребения с лошадьми эпохи викингов
Садоводство
Использую теплоизоляцию, чтобы снизить расходы на отопление и улучшить энергоэффективность своего дома
Питомцы
Правильно простился со своим питомцем по новым правилам — и избежал штрафа
Спорт и фитнес
Начала тренироваться, как советует Джулианна Мур — и теперь моё тело и мозг работают по-новому
Туризм
Не потянул Мальдивы, но как будто там и побывал: вот куда летать осенью в России без потери комфорта
Еда
Эксперты по гастрономии: желтки продлевают свежесть выпечки и делают кремы шелковыми
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet