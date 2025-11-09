Жила себе спокойно — пока анализ не показал одно: почки "молчали" до последнего

Около 800 миллионов человек во всём мире страдают от заболеваний почек, и большинство из них не догадываются об этом. Почему ХБП называют "молчаливым убийцей" — и как распознать первые сигналы организма.

Почечные болезни входят в десятку самых опасных для жизни

Свежие данные, опубликованные в журнале The Lancet, заставляют всерьёз задуматься о глобальной угрозе, которую представляет хроническая болезнь почек (ХБП). Заболевание, долгое время остававшееся недооценённым, сегодня входит в топ-10 причин смертности во всём мире.

С 1990 года количество случаев ХБП удвоилось. В 2023 году от этой болезни умерли 1,48 миллиона человек, а всего ей подвержено почти 800 миллионов. При этом около 90% пациентов даже не подозревают о диагнозе, ведь на ранних стадиях болезнь почти никак не проявляется.

"Нарушение функции почек — фактор риска, ответственный более чем за 11% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечают авторы отчёта The Lancet.

География болезни: кто в группе риска

Самое большое количество случаев ХБП зафиксировано в:

Китае — 152 миллиона человек;

Индии — 138 миллионов;

США, Индонезии, Японии, Бразилии, России, Мексике, Нигерии и Турции — более 10 миллионов заболевших в каждой стране.

Рост распространённости болезни во многом связан с увеличением числа людей, страдающих диабетом, ожирением и гипертонией. В развивающихся странах ситуация осложняется отсутствием скрининговых программ и низкой осведомлённостью населения.

Почему почки разрушаются: факторы риска

Исследователи назвали четыре главных фактора, повышающих вероятность развития хронической болезни почек:

Высокий уровень глюкозы в крови натощак - главный фактор риска, связанный с диабетом. Повышенное систолическое давление - приводит к перегрузке сосудов и повреждению фильтрационной системы почек. Избыточный индекс массы тела (ИМТ) - ожирение увеличивает нагрузку на органы и способствует воспалению. Неоптимальная температура и климатические условия - хроническое обезвоживание, особенно в жарких регионах, повышает уязвимость почек.

Количество так называемых потерянных лет жизни из-за болезни (DALY), связанных с ХБП, неуклонно растёт, особенно среди людей в возрасте 20-69 лет.

Как распознать болезнь на ранних стадиях

Главная опасность ХБП — отсутствие симптомов на первых этапах. Многие узнают о проблемах только после серьёзного ухудшения самочувствия.

Возможные ранние признаки

постоянная усталость и снижение энергии;

отеки ног, рук или лица;

изменения мочи: пенистая, слишком тёмная или слишком частое/редкое мочеиспускание;

снижение аппетита, тошнота, периодическая рвота;

зуд кожи и сухость из-за накопления токсинов;

мышечные судороги и спазмы;

потеря веса без причины;

одышка из-за задержки жидкости в лёгких.

"Большинство пациентов не ощущают симптомов до тех пор, пока функция почек не снизится наполовину", — поясняет нефролог Марина Кузьмина.

Почему важно проверяться

Диагностика ХБП проста и недорогая — достаточно сдать общий анализ мочи и определить уровень креатинина в крови для оценки функции почек. Эти тесты позволяют выявить нарушения задолго до появления клинических симптомов.

Регулярный скрининг особенно необходим людям:

с диабетом или повышенным давлением;

старше 40 лет;

с лишним весом;

принимающим лекарства, влияющие на почки (например, некоторые обезболивающие и антибиотики).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать усталость и отёки, считая их следствием стресса или жары.

Последствие: позднее выявление ХБП, что приводит к необходимости диализа или пересадки почки.

Альтернатива: ежегодная проверка уровня креатинина и анализа мочи.

Ошибка: бесконтрольно принимать обезболивающие.

Последствие: хроническое поражение почек.

Альтернатива: использовать НПВС строго по назначению врача.

Как защитить почки: советы шаг за шагом

Следите за артериальным давлением. Оптимум — не выше 120/80 мм рт. ст. Контролируйте уровень сахара. При диабете регулярный мониторинг глюкозы снижает риск поражения сосудов. Пейте достаточно воды. В среднем 1,5-2 литра в день при отсутствии противопоказаний. Сократите соль. Избыток натрия повышает давление и задерживает жидкость. Откажитесь от курения и алкоголя. Они ухудшают кровоток и работу фильтрационной системы. Будьте физически активны. Умеренные упражнения стабилизируют давление и вес. Проверяйтесь раз в год. Особенно если есть хронические заболевания или наследственная предрасположенность.

Плюсы и минусы современных методов лечения

Подход Преимущества Ограничения Медикаментозная терапия (ингибиторы АПФ, СГЛТ2-ингибиторы) Замедляет прогрессирование болезни Требует регулярного контроля врача Диета с ограничением соли и белка Снижает нагрузку на почки Сложно соблюдать длительно Диализ Поддерживает жизнь при терминальной стадии ХБП Инвазивен и требует частых процедур Трансплантация почки Восстанавливает нормальную функцию органа Нехватка доноров, пожизненная терапия

Мифы и правда

Миф: если ничего не болит, с почками всё в порядке.

Правда: ХБП долгое время протекает бессимптомно.

Миф: достаточно пить больше воды, чтобы очистить почки.

Правда: вода не лечит поражённые нефроны и не заменяет диагностику.

Миф: хроническая болезнь почек неизбежно приводит к диализу.

Правда: при раннем выявлении её можно контролировать десятилетиями.

А что если… вы начнёте проверяться сейчас?

Обычный анализ мочи может спасти жизнь. Ранняя диагностика ХБП помогает предотвратить инфаркт, инсульт и развитие почечной недостаточности. Проблема не в том, что болезнь неизлечима, а в том, что о ней слишком часто узнают слишком поздно.