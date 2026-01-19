Колени и спина болят по привычке, но эти сигналы могут закончиться плохо

После 55 лет боли в коленях и спине многие воспринимают как неизбежный спутник возраста. Чаще всего они действительно связаны с естественными изменениями в суставах и позвоночнике и не представляют угрозы. Но в ряде случаев за привычным дискомфортом могут скрываться состояния, требующие внимания врача. Об этом сообщает Life.

Когда боль связана с возрастом

С возрастом суставной хрящ постепенно истончается, и развивается артроз, который особенно часто затрагивает колени. Такая боль имеет характерную особенность: она усиливается при ходьбе, подъёме по лестнице или длительной нагрузке и ослабевает в покое. Нередко появляется хруст, умеренная скованность и ощущение ограничения движений. При этом ночные боли для ранних стадий артроза не характерны, и их появление может указывать на другую причину.

Похожим образом проявляется остеохондроз — возрастной износ межпозвоночных дисков и мелких суставов позвоночника. Тупая ноющая боль в пояснице или шее чаще возникает после физической нагрузки или длительного пребывания в неудобной позе. Обычно после отдыха состояние заметно улучшается, а в ночное время боль не беспокоит. Однако в холодное время года дискомфорт может усиливаться из-за реакции нервной системы и сосудов на понижение температуры, что подробно объясняется в материале о том, почему боль на морозе усиливается.

Воспаление: когда боль ведёт себя иначе

Если в суставе или позвоночнике развивается воспалительный процесс, картина меняется. При артрите боль может появляться в покое и усиливаться ночью, иногда нарушая сон. Сустав часто становится припухшим, тёплым, кожа над ним может краснеть. Характерный признак — утренняя скованность, которая длится от получаса до часа и уменьшается после начала движения.

Воспаление может затрагивать и позвоночник. Так, при анкилозирующем спондилоартрите типичны ночные боли в пояснице и выраженная скованность по утрам. У людей старшего возраста подобные симптомы нередко отражаются и на качестве сна: хроническая боль в спине может становиться причиной бессонницы и общего ухудшения самочувствия, о чём говорится в исследовании, посвящённом тому, как боль в спине влияет на сон.

Грыжи, нервы и сосуды

Осложнением остеохондроза нередко становится грыжа межпозвоночного диска. В этом случае боль приобретает резкий, стреляющий характер и может отдавать в руку или ногу. Часто появляются онемение, покалывание, а иногда и мышечная слабость. Такие боли не проходят в покое и усиливаются при кашле, чихании или наклонах.

Иногда источник боли вовсе не в суставе. При атеросклерозе артерий ног возникает перемежающаяся хромота: боль в икре или бедре появляется при ходьбе и исчезает после короткой остановки. В покое дискомфорта нет, но без лечения нарушение кровоснабжения может привести к серьёзным последствиям. Отдельного внимания требуют острые состояния, такие как тромбоз глубоких вен, сопровождающийся резкой болью, отёком и покраснением ноги.

Тревожные сигналы

Опухолевые процессы встречаются редко, но тоже могут проявляться болями в спине или суставах. Для них характерна постоянная, нарастающая боль, не зависящая от нагрузки и не исчезающая ночью. Иногда к ней присоединяются слабость, онемение конечностей, необъяснимая потеря веса или длительное повышение температуры.

Обратиться к врачу стоит как можно раньше, если боль сохраняется в покое неделями, усиливается ночью, сопровождается неврологическими симптомами или резко ограничивает движения. Своевременное обследование позволяет отличить возрастные изменения от серьёзных заболеваний и выбрать лечение, которое поможет сохранить подвижность и качество жизни.