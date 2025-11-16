Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белла Хадид
Белла Хадид
© commons.wikimedia.org by LOVE Magazine is licensed under CC BY 3.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:54

Белла Хадид снова ломает глянец: хроника борьбы, которую мир предпочитает не замечать

Белла Хадид опубликовала реплику о хроническом течении болезни Лайма и рассказала о постоянных симптомах — соцсети

Белла Хадид уже много лет говорит о том, как хроническая болезнь может менять жизнь, и её последние откровения — ещё одно напоминание, что за красивыми кадрами и публичным образом часто скрывается долгий путь борьбы. Поводом для обсуждения стало несколько постов, которыми модель поделилась с подписчиками, — они затрагивают тему постоянной тревоги и неустойчивого состояния здоровья, характерного для болезни Лайма.

Как Белла говорит о своём состоянии

Поводом для новой волны обсуждений стала реплика, которую модель опубликовала у себя в соцсетях. Она перепостила фразу, знакомую большинству людей с хроническими состояниями.

""Когда твоя хроническая болезнь становится хронической, а кто-то говорит: "У тебя всегда что-то не так", то… да… можно сказать, что болезнь… хроническая"", — написала модель Белла Хадид.

Этот короткий фрагмент очень точно отражает то, с чем сталкиваются многие пациенты: окружающим бывает сложно понять, что болезнь, тянущаяся годами, не исчезает "по щелчку" и не подчиняется календарю.

Белла также поделилась материалом инфлюенсера Александры Уилдесон под названием "Двойственность жизни с хроническим заболеванием", отметив, что он удивительно точно передаёт её собственные переживания.

""Медицинские страхи — это очень реально и знакомо. Спасибо, что уместили все мои мысли и повседневные ситуации в одном свайпе. И это правда!"" — отметила модель Белла Хадид.

Её публикации снова привлекли внимание к снимкам из больничной палаты, которые она показывала в сентябре. На фотографиях Белла лежала под капельницей, а выражение лица говорило само за себя: восстановление после обострения болезни Лайма никогда не проходит легко.

Поддержка семьи тоже прозвучала публично.

""Воин Лайма"", — сказала мама Иоланда Хадид.

Высказалась также и сестра модели Джиджи.

""Я люблю тебя! Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя такой же сильной и счастливой, какой заслуживаешь!"" — сказала модель Джиджи Хадид.

Что такое жизнь с хронической болезнью

История Беллы — пример того, как даже при доступе к медицине, витаминам, сывороткам, регулярным анализам и качественному уходу состояние может оставаться непростым. Болезнь Лайма часто сопровождается волнообразным течением: периоды улучшения сменяются обострениями, и человек вынужден постоянно адаптировать свою жизнь.

Советы шаг за шагом

  1. Составить календарь процедур и анализов — удобно делать это в приложениях-трекерах.

  2. Использовать простые инструменты восстановления: солевые ванны, тёплые компрессы, домашний увлажнитель.

  3. Поддерживать иммунитет витаминами и корректным питанием (после консультации с врачом).

  4. Вести дневник состояний, чтобы отслеживать реакции организма.

  5. Подбирать подходящие СПА-услуги для расслабления — массаж, дыхательные практики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Пропуск приёма препаратов → ухудшение симптомов → автоматические напоминания на смартфоне.

  2. Резкая смена нагрузки → обострение утомляемости → интервальные тренировки и мягкие растяжки.

  3. Хаотичный график → проблемы со сном → использование товарных решений: таймеры света, маски для сна, удобные подушки.

А что если…

Если нагрузки становятся слишком тяжёлыми, можно временно перейти на более щадящий режим: менять тренировки на прогулки, заменять интенсивную работу короткими интервалами с отдыхом. Это помогает не выгорать и не провоцировать очередной спад самочувствия.

FAQ

Как выбрать витамины при хронической усталости?
Лучше ориентироваться на рекомендации врача и выбирать комплексы, подходящие под анализы.

Сколько стоит регулярное обследование при болезни Лайма?
Зависит от клиники: базовые анализы доступны по страховке, расширенные — в частных центрах.

Что лучше для восстановления: массаж или СПА-ванна?
Оба варианта работают, но массаж более эффективен при мышечных зажимах, а ванна — при нервном перенапряжении.

Мифы и правда

Миф: болезнь Лайма проходит сама.
Правда: без лечения она может приводить к хроническим осложнениям.

Миф: витамины заменяют медикаменты.
Правда: они лишь поддерживают организм, но не лечат заболевание.

Миф: при болезни Лайма нельзя вести активную жизнь.
Правда: умеренная активность полезна и помогает улучшать общее состояние.

Сон и психология

Качество сна при хронических заболеваниях играет огромную роль. Многие пациенты отмечают, что тревожность усиливает симптомы, а спокойная вечерняя рутина — тёплый душ, чтение, лёгкий чай — помогает стабилизировать ночь и уменьшать стресс.

Три интересных факта

• Болезнь Лайма получила название в честь города Лайм в США, где впервые была описана.
• Тики, переносчики инфекции, активны не только летом, но и в тёплые зимы.
• Восстановление организма требует не только лечения, но и корректного режима нагрузки.

