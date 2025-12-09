Гипертония затаилась, чтобы вернуться — организм ведёт двойную игру

Постоянное чувство усталости, головная боль и скачки давления — знакомые симптомы для миллионов людей. Но даже если таблетки помогают и показатели приходят в норму, сама болезнь не исчезает. Об этом рассказал изданию "MosTimes" кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев.

Болезнь, которая не уходит

Гипертония, по словам специалиста, почти всегда остаётся с человеком на всю жизнь. После прекращения терапии давление вновь начинает повышаться, что указывает на хронический характер заболевания. Нормализация давления не означает излечения, ведь воспалительные процессы и нарушения в работе внутренних органов продолжают влиять на сосудистую систему.

"Диагноз, скорее всего, на всю жизнь, потому что даже леченая адекватная гипертония при прекращении лечения может возобновиться", — пояснил профессор Конев. Он отметил, что в основе болезни часто лежат проблемы с почками, которые требуют отдельного лечения. В западных странах, подчеркнул эксперт, гипертонией занимаются нефрологи, а не только кардиологи, как принято в России.

Влияние первопричин

Медик уточнил, что нарушение тонуса сосудов и сбои в регуляции давления — лишь следствия глубинных процессов в организме. Поэтому задача врача не просто снизить показатели, а найти источник расстройства, чтобы предотвратить его развитие. По мнению Конева, без устранения основной причины лечение становится временной мерой. В этом заключается одна из главных трудностей терапии гипертонии: вариантов заболевания множество, и универсальных решений не существует.

Когда стоит обратиться к врачу

Иногда, отметил специалист, эпизодические подъемы давления действительно могут проходить сами по себе, но такие случаи крайне редки. "Если периодически, эпизодически и само восстанавливается, то тогда ещё теоретически возможно, что само пройдёт, но на практике бывает редко", — сказал кардиолог. Он подчеркнул, что при регулярных повышениях давления важно своевременно обратиться к специалисту. Сначала — к кардиологу, который, при необходимости, направит пациента к нефрологу. Только совместная работа врачей позволяет выявить истинную природу заболевания.

Индивидуальный подход к лечению

Конев напомнил, что причины гипертонии у каждого пациента различны — от наследственных факторов до хронических воспалений. Поэтому лечение должно быть строго персонализированным. Одни препараты могут быть эффективны при сосудистых нарушениях, другие — при заболеваниях почек или эндокринной системы. Правильная диагностика и наблюдение у профильных специалистов становятся основой контроля над болезнью, которая требует постоянного внимания, а не временных мер.