Ольга Бузова
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 22:59

Когда ни кофе, ни душ уже не работают: что довело Бузову до предела

Ольга Бузова сообщила о нарастающей усталости во время работы в Китае — блог артистки

39-летняя Ольга Бузова неожиданно обратилась к подписчикам из Китая, где она сейчас работает и путешествует. Артистка призналась, что последнее время чувствует нарастающую усталость: как бы она ни пыталась привести себя в тонус, организм словно перестал реагировать на привычные способы восстановления. Её откровение стало поводом обсудить, как постоянная занятость, смена часовых поясов и высокий ритм жизни могут влиять даже на тех, кто привык к интенсивному графику.

"Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати", — заявила артистка Ольга Бузова.

Публика привыкла видеть Бузову энергичной, открытой и всегда в движении, но её признание показало обратную сторону насыщенной карьеры. Переезды, съёмки, концерты и участие в крупных шоу часто выглядят ярко и эффектно, но за кадром остаётся напряжение, которое накапливается месяцами.

Почему усталость не отпускает

Постоянная недосыпающая активная публичная работа может приводить к состоянию, когда даже привычные ритуалы — чашка крепкого кофе, косметические патчи под глаза, энергичный контрастный душ — перестают давать ощущение бодрости. Особенно часто такое происходит во время путешествий. Китай — страна с большим количеством деловых событий и культурных мероприятий, и пребывание там обычно сопровождается плотным расписанием.

Работающие в разных часовых поясах люди нередко сталкиваются с нарушениями циркадных ритмов. Организму требуется время, чтобы перестроиться, но если параллельно остаются обязательства — съёмки, участие в шоу, интервью, — полноценное восстановление превращается в роскошь.

Что влияет на состояние организма

Перегрузка и быстрый ритм

Стресс от большого количества задач усиливает чувство опустошённости. Этот эффект знаком многим людям, чья работа связана с постоянным переключением: артистам, журналистам, блогерам, менеджерам крупных проектов.

Недосып и сбитый график

Если сон нерегулярный, организм не успевает восстановиться. При длительных перелётах — например, из Европы в Азию — разница в часах может влиять на режим до недели.

Повседневные мелочи

Неподходящее питание, недостаток свежего воздуха, редкие паузы в течение дня — всё это также приводит к хронической усталости.

Советы шаг за шагом

  1. Перестроить режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время хотя бы на протяжении недели.

  2. Снизить нагрузку — временно сократить количество встреч и съёмок, если это возможно.

  3. Добавить вечерние ритуалы расслабления: тёплый чай, масло лаванды, чтение.

  4. Пройти лёгкие wellness-процедуры: массаж, сауны, инфракрасные кабины.

  5. Использовать удобные приложения для контроля сна и уровня стресса (например, трекеры в смарт-часах).

  6. Укрепить рацион: включить белок, овощи, орехи, сезонные фрукты.

  7. Ограничить кофе до 1-2 чашек, заменив его на травяные напитки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать симптомы → усугубление усталости → короткий отпуск или хотя бы два дня полного отдыха.
Увеличивать кофеин → скачки давления и раздражительность → заменить на цикорий или зелёный чай.
Работать без пауз → снижение концентрации → специальные таймеры и интервальные техники.
Пытаться "выжать" энергию косметикой → краткий эффект → полноценные СПА-сессии или домашний уход с сыворотками и увлажнением.

А что если усталость не проходит?

Если даже после полноценного отдыха усталость остаётся, стоит проверить уровень железа, витамина D и гормональный баланс. Часто именно такие показатели оказывают влияние на настроение, энергию и работоспособность. Современные анализы позволяют быстро исключить или подтвердить дефициты.

Мифы и правда

· Миф: контрастный душ решит проблему хронической усталости.
· Правда: он даёт лишь кратковременное ощущение бодрости.

· Миф: если много работать, организм "привыкнет".
· Правда: переутомление только накапливается.

· Миф: косметические средства возвращают энергию.
· Правда: они улучшают внешний вид, но не влияют на уровень сил.

Сон и психология

Недосып напрямую влияет на эмоциональную стабильность. При недостатке сна человек становится более тревожным, менее терпеливым и хуже концентрируется. Проблема усугубляется, если расписание нестабильное — например, из-за частых перелётов и смены деятельности.

Психологи рекомендуют минимум два-три раза в день устраивать короткие паузы, выходить на свежий воздух, делать дыхательные упражнения. Всё это помогает восстановить баланс и снизить силу стресса.

