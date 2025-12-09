Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
днк
днк
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 11:13

Капля без мембраны, в которой живёт порядок: как ДНК создаёт свои вселенные

Учёные раскрыли, как ДНК упаковывается внутри ядра клетки — Science Daily

Представьте себе крошечный мир внутри каждой человеческой клетки, где разворачивается удивительная история упаковки и точности. Два метра ДНК должны уместиться в ядре, размер которого не превышает одну десятую толщины человеческого волоса. При этом молекулы остаются активными и доступны для выполнения всех своих функций. Об этом сообщает Science Daily.

Молекулярное чудо внутри ядра клетки

Чтобы достичь подобной компактности, ДНК оборачивается вокруг белков-гистонов, образуя нуклеосомы. Эти структуры похожи на бусины, нанизанные на нить, и формируют хроматиновые волокна. Затем эти волокна ещё плотнее упаковываются, чтобы поместиться в ограниченном пространстве ядра. Этот процесс позволяет клеткам сохранять порядок и контроль над передачей генетической информации.

Долгое время учёные не могли понять, как именно хроматин достигает такой степени уплотнения. В 2019 году исследователь HHMI Майкл Розен вместе с коллегами из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета обнаружил, что нуклеосомы способны объединяться в безмембранные капли — конденсаты. Эти структуры формируются через фазовое разделение, напоминающее образование капель масла в воде, и отражают процессы, происходящие внутри живых клеток.

"Мы наблюдаем, как из множества отдельных молекул формируется единая система, обладающая новыми свойствами", — отмечает команда исследователей HHMI.

Такое групповое взаимодействие придаёт хроматину уникальные физические качества и помогает понять, почему одни участки ДНК легче формируют плотные структуры, а другие — остаются более свободными.

Раскрытие внутренней архитектуры конденсатов

Чтобы увидеть, как устроены эти молекулярные образования, учёные применили современные методы визуализации в исследовательском центре Janelia. Впервые удалось получить детальные изображения структуры синтетических хроматиновых конденсатов, показавшие, как нуклеосомы и волокна взаимодействуют внутри каплевидных комплексов.

Затем эти методы применили для изучения реального хроматина в живых клетках. Используя комбинацию компьютерного моделирования и световой микроскопии, исследователи проанализировали молекулярные связи и движения внутри конденсатов, что позволило им приблизиться к пониманию динамики образования этих структур.

Одним из ключевых выводов стало то, что длина линкерной ДНК между нуклеосомами напрямую влияет на общую организацию структуры. Чем длиннее соединительные участки, тем более гибкой и подвижной становится сеть хроматина. Это открытие помогло объяснить различия между типами хроматина — активным и неактивным, а также различия в свойствах капель, которые они формируют.

"Эта работа позволила нам впервые связать микроскопические структуры отдельных молекул с макроскопическими свойствами их конденсатов", — говорит Майкл Розен.

Новая глава в понимании клеточной организации

Исследование не только помогло пролить свет на структуру хроматина, но и предложило универсальную модель для изучения других биомолекулярных конденсатов. Эти образования играют важную роль в клеточных процессах — от регуляции генов до адаптации к стрессу.

Понимание принципов их сборки и работы может стать ключом к расшифровке механизмов заболеваний, связанных с нарушением конденсации — таких, как нейродегенеративные расстройства или некоторые виды рака.

"Если мы сможем понять, как изменяется поведение конденсатов при заболеваниях, то сможем разработать новые подходы к терапии", — отмечает научный сотрудник лаборатории Розена Хуабинь Чжоу.

Плюсы и минусы метода визуализации

Преимуществом новой методики является сочетание высокой точности и глубокой детализации. Она позволяет буквально "заглянуть" внутрь капель, не разрушая их структуру. Однако существуют и ограничения, связанные с технической сложностью и высокой стоимостью оборудования.

Плюсы:

  • высокая точность и детализация изображений;

  • возможность исследования динамических процессов в реальном времени;

  • сочетание с компьютерным моделированием для точного анализа.

Минусы:

  • дороговизна оборудования;

  • необходимость высокой квалификации исследователей;

  • ограниченность применения в живых тканях.

Сравнение традиционных и новых подходов

Традиционные методы изучения структуры ДНК основывались на химических реакциях и статичных изображениях, полученных после фиксации образцов. Новый подход позволяет наблюдать процесс формирования и изменения структуры в динамике.
Если раньше учёные могли лишь предполагать, как именно организуются волокна, то теперь они могут видеть это в реальном времени, сравнивая разные типы конденсатов и оценивая влияние конкретных факторов, таких как длина ДНК или состав белков.

Советы по применению открытий

Практическая ценность исследований заключается в возможности использовать эти знания для разработки медицинских технологий.

  1. Молекулярная диагностика: наблюдение за поведением конденсатов может помочь выявлять ранние признаки клеточных нарушений.

  2. Генная терапия: понимание упаковки ДНК может повысить эффективность доставки генетического материала.

  3. Фармакология: создание лекарств, влияющих на структуру хроматина, может стать новым направлением терапии.

Эти шаги демонстрируют, как фундаментальная наука постепенно находит применение в медицине и биоинженерии.

Популярные вопросы о хроматине

1. Что такое хроматин и зачем он нужен?
Хроматин — это комплекс ДНК и белков, который позволяет компактно упаковать генетический материал и контролировать доступ к нему в процессе работы клетки.

2. Почему важно изучать конденсаты?
Без понимания того, как формируются конденсаты, невозможно полностью объяснить механизмы регуляции генов и реакций на стресс.

3. Как эти исследования помогут медицине?
Они помогут разработать новые методы диагностики и лечения заболеваний, связанных с нарушением клеточных структур, включая рак и болезни мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приземная инверсия прижимает выбросы к земле — Университет Решетнёва сегодня в 9:35
Не просто смог, а тихий убийца: как инверсия превращает город в газовую камеру для сердечников

В Красноярске создают цифровую платформу, которая свяжет качество воздуха, погоду и статистику болезней, чтобы заранее прогнозировать риски для здоровья при НМУ.

Читать полностью » Хоботок мёртвого комара использовали для 3D-печати — Science Advances сегодня в 7:49
Раздражающее насекомое переворачивает инженерию: его хоботок стал идеальным инструментом

Канадские учёные использовали хоботок мёртвой самки комара как биологическую насадку для 3D-печати, создав дешёвую и точную технологию будущего.

Читать полностью » Учёные утверждают, что рекорд температуры в Долине Смерти был ошибочно зафиксирован — Рой Спенсер сегодня в 5:05
Когда миф о жаре столкнулся с наукой: как ошибка 1913 года поставила под сомнение рекорд

Новые исследования ставят под сомнение знаменитый рекорд температуры в Долине Смерти. Эксперты предполагают, что ошибка измерений 1913 года могла искажать данные.

Читать полностью » Древние люди Южной Африки развивались изолированно 100000 лет — Якобссон сегодня в 1:19
100 000 лет изоляции: почему юг Африки стал комнатой для собственной версии человечества

Древние геномы юга Африки показали длительную изоляцию и редкие варианты ДНК: часть вариативности Homo sapiens могла быть шире, чем у современных людей.

Читать полностью » С 2001 года Земля отражает меньше солнечного света в космос — PNAS вчера в 23:35
Земля становится темнее с каждым годом: на севере запускается процесс, от которого не спрятаться

Земля постепенно темнеет, особенно в северном полушарии: это усиливает накопление тепла и меняет климатические процессы планеты.

Читать полностью » Улитки с волосатыми раковинами исчезают из рек Лондона из-за загрязнения — экологи вчера в 21:05
Пропавшие, но не забытые: почему немецкие волосатые улитки исчезают из водоёмов Великобритании

Немецкие волосатые улитки, уникальные моллюски, находятся на грани исчезновения из-за загрязнения рек и изменений экосистем. Узнайте, как можно помочь в их защите.

Читать полностью » Алгоритмы ИИ сокращают энергопотери в промышленности — учёные вчера в 19:25
Машины думают, но Земля не страдает: как ИИ внезапно стал союзником экологии

Новое исследование показало, что искусственный интеллект не только не усугубляет климатический кризис, но и может стать инструментом экологического прогресса.

Читать полностью » Спутник SWOT зафиксировал волны высотой 35 метров в Тихом океане — Techno-Science.net вчера в 17:49
Спутник SWOT застал врасплох: шторм давно закончился, а его волны всё ещё бьют по берегам

SWOT отследил волны шторма Эдди: энергия прошла около 24 тыс. км и дошла до Гавайев и Калифорнии, меняя подход к защите берегов и портов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тёплая зима увеличивает коррозию автомобиля и ускоряет износ деталей — специалисты
Туризм
Форт-Брэгг: прогулки по исторической главной улице среди секвой и океана — TravelBag
Еда
Слоёный салат с копчёной курицей, грибами, яйцом и сыром готовится за 30 минут — повар
Общество
Московский суд признал законным второй приговор для маньяка Душителя — ТАСС
Происшествия
Задержки рейсов в Краснодаре затруднили вылеты в Москву, Стамбул и другие города — ТАСС
Мир
Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС
Мир
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS
Общество
Молодые педагоги Амурской области получат 500 тыс. рублей "подъемных" — Василий Орлов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet