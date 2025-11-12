Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сидни Суини
Сидни Суини
© commons.wikimedia.org by Jay Dixit is licensed under CC BY-SA 4.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 2:54

Руби Роуз обрушилась на Сидни Суини: что скрывается за резкой критикой

Руби Роуз раскритиковала исполнение роли Кристи Мартин Сидни Суини

В мире кино вновь разгорелся конфликт — на этот раз между двумя известными актрисами: Сидни Суини и Руби Роуз. Поводом для спора стал новый биографический фильм "Кристи", где Суини воплотила образ легендарной американской боксерши Кристи Мартин. Роль, которая принесла актрисе массу внимания, неожиданно вызвала бурю критики со стороны её коллеги. Руби Роуз утверждает, что именно она первой претендовала на эту роль, и не скрывает разочарования тем, как проект был реализован.

История фильма и образ Кристи Мартин

Биографическая драма "Кристи" рассказывает о непростой судьбе профессиональной спортсменки, которая стала первой женщиной-боксером, заключившей контракт с крупным промоутером Доном Кингом. Её история — это путь через насилие, борьбу с зависимостями, общественные стереотипы и личную трагедию.

Сидни Суини, известная по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос", решилась на серьёзную трансформацию ради роли. Ради достоверности она набрала мышечную массу, изменила цвет волос и месяцами тренировалась с профессиональными тренерами по боксу. Работа над образом потребовала не только физической, но и эмоциональной отдачи — ведь фильм показывает внутреннюю борьбу героини, а не только спортивные поединки.

Однако, несмотря на похвалу со стороны критиков за подготовку Суини, далеко не все оценили её игру.

Заявления Руби Роуз

Руби Роуз, звезда фильмов "Джон Уик 2" и "Оранжевый — хит сезона", неожиданно заявила, что изначально именно она рассматривалась на главную роль в "Кристи". По её словам, сценарий произвел на неё глубокое впечатление, и она была уверена, что сможет донести историю Мартин максимально честно и эмоционально.

"Оригинальный сценарий "Кристи" был невероятным. Он буквально перевернул мою жизнь. Я была так настроена сыграть этого персонажа", — сказала актриса Руби Роуз.

Позднее в соцсетях Руби опубликовала ещё одно сообщение, в котором выразила своё разочарование исполнением Суини.

"На самом деле, никто из "народа" не хочет видеть, как кто-то, кто его ненавидит, расхаживает вокруг, притворяясь таким же "простым”. Ты кретинка. И ты испортила фильм. "Кристи” заслуживала лучшего", — отметила актриса Руби Роуз.

Эта публикация мгновенно разошлась по соцсетям, вызвав бурную дискуссию среди поклонников обеих актрис.

Реакция поклонников и индустрии

Поклонники разделились на два лагеря. Одни поддержали Суини, напоминая, что актриса проделала огромную работу ради роли, а её подготовка заслуживает уважения. Другие же выразили сочувствие Роуз, считая, что её эмоциональная реакция вызвана разочарованием из-за потери проекта, к которому она успела привязаться.

Кинокритики отметили, что подобные конфликты в индустрии не редкость. Когда актёр теряет роль, особенно в проекте, который долго готовился, это может вызвать сильные эмоции. Но публичное высказывание в столь резкой форме — шаг рискованный, особенно для карьеры.

Исторический контекст

Кристи Мартин — фигура, изменившая восприятие женского бокса в США. Её называли "Леди из угла" и "розой ринга". В 90-х она стала символом силы и упорства, выступая на тех же аренах, где проходили мужские поединки. Её карьера закончилась трагично — после попытки убийства со стороны супруга и менеджера.

История Мартин стала примером не только спортивной, но и человеческой стойкости. Неудивительно, что роль этой женщины вызвала такой интерес среди актрис Голливуда.

Мифы и правда о фильмах-биографиях

  1. Миф: актёр, не имеющий спортивного опыта, не способен достоверно сыграть спортсмена.
    Правда: многие успешные примеры (например, Хилари Суонк в "Малышке на миллион") доказывают обратное — всё зависит от подготовки и режиссуры.

  2. Миф: биографические фильмы всегда точно передают факты.
    Правда: большинство лент включает художественные интерпретации, чтобы усилить драматизм.

  3. Миф: публичная критика коллег — способ привлечь внимание к себе.
    Правда: иногда она становится следствием реального разочарования и творческой боли.

А что если…

А что если бы Руби Роуз всё-таки получила роль? Возможно, фильм приобрёл бы иной эмоциональный оттенок — более жёсткий, динамичный, с акцентом на внутренней борьбе. Но нельзя отрицать, что Суини внесла в образ Мартин свою энергию и глубину, подчеркнув уязвимость героини, а не только её силу.

FAQ

Как долго Сидни Суини готовилась к роли?
Около шести месяцев, включая ежедневные тренировки и работу с диетологом.

Почему Руби Роуз не сыграла в фильме?
Производственная команда выбрала Суини из-за её популярности и контракта с продюсерами Sony Pictures.

Будет ли продолжение фильма?
Нет, проект заявлен как завершённая биографическая драма без сиквела.

