Пенза на старте новогодних затрат: кто на самом деле платит за новогоднюю атмосферу города

Монтаж и украшение живой рождественской елки на Соборной площади Пензы в 2025 году обойдется в 465 265 рублей. Информация о контракте была размещена на портале госзакупок. Работы будет выполнять индивидуальный предприниматель из Бессоновки, а сумма контракта включает затраты на оплату труда грузчиков, монтажников, электриков, а также использование спецтехники.

Сроки выполнения работ и стоимость дерева

Установка и украшение елки должны быть завершены до 1 декабря. Стоимость самого дерева составит 130 000 рублей, и его должен поставить пензенский предприниматель до 25 ноября.

Сравнение с предыдущими годами

Стоимость установки елки на Соборной площади в 2023 и 2024 годах была аналогичной. В прошлом году на украшение и монтаж потратили 220 000 рублей, а в позапрошлом — 193 600 рублей. Елки высотой 8,5 метра были установлены на площади в предыдущие годы.

Главная елка города на площади Ленина

Отдельно стоит отметить, что на площади Ленина будет установлена 25-метровая каркасная уральская сосна, стоимость которой составила 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Установка и оформление этой главной городской елки в 2025 году обойдутся в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.