Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новогодняя елка, елочные игрушки
Новогодняя елка, елочные игрушки
© commons.wikimedia.org by John Morgan is licensed under CC BY 2.0
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 21:22

Украшаю ёлку без лишних трат — получилось стильнее, чем в магазине

Перед Новым годом у многих возникает соблазн купить новые елочные украшения — старые уже потеряли блеск, а праздничное настроение требует обновлений. Но тратить большие суммы совсем не обязательно. Достаточно немного фантазии, чтобы даже самая скромная елка превратилась в главный символ праздника.

Декор из подручных и природных материалов выглядит не менее эффектно, чем дизайнерские игрушки, а иногда даже лучше — он несет тепло, индивидуальность и природную гармонию.

Ленты, воздушные шары и мишура вместо елочных игрушек

Если старые украшения потеряли вид, используйте то, что уже есть дома.

  • Ленты: из них легко сделать банты или бабочки и развесить на ветвях. Особенно эффектно смотрятся ленты из бархата или атласа.

  • Кружево: подходит для винтажного декора — можно оформить им низ елки или гирлянды.

  • Помпоны: изготовьте из остатков пряжи — они заменят шары.

  • Воздушные шары: для детской елки отлично подойдут разноцветные шары небольшого размера.

  • Мишура: если игрушек нет совсем, мишура спасёт ситуацию — достаточно использовать несколько оттенков для глубины композиции.

Природный и съедобный новогодний декор

Природные украшения придают интерьеру атмосферу экологичности и тепла.

  1. Сушёные фрукты: нарежьте апельсины, яблоки и лимоны тонкими кружочками, засушите и подвесьте на ленты. Они не только красиво смотрятся, но и наполняют дом ароматом.

  2. Шишки: можно оставить натуральными или покрасить серебристой краской.

  3. Конфеты: в ярких обертках они заменят елочные шары и порадуют детей.

  4. Гирлянды из ягод и попкорна: простая идея, которая добавит уюта и станет ретро-акцентом.

Вместо шаров и гирлянд — бижутерия и безделушки

Если вы любите оригинальность, загляните в шкатулку с украшениями:

  • Старые бусы превратятся в эффектные гирлянды.

  • Крупные серьги и кулоны могут заменить шары.

  • Миниатюрные брелоки подойдут для мелких веточек.

Для завершённого образа можно украсить основание елки декоративными подушками, мягким пледом или корзиной, в которую установлено дерево.

Новая жизнь старой искусственной елки

Старая искусственная елка легко преображается при помощи одного трюка — аэрозольного снега или флоковой краски.

Как это сделать:

  1. Распылите искусственный снег на ветви.

  2. Дождитесь полного высыхания.

  3. Украсьте минималистично — несколькими шарами, свечами или шишками.

Такое дерево будет выглядеть свежо и модно, особенно если придерживаться тренда "благородной роскоши", актуального в новогоднем декоре 2025-2026 годов.

Советы шаг за шагом

  1. Определите стиль — минимализм, эко или классика.

  2. Подберите базовые цвета — красный, белый, золотой, зелёный.

  3. Составьте композицию: чередуйте крупные и мелкие элементы.

  4. Добавьте свет — гирлянды с тёплым свечением подчеркнут уют.

  5. Не перегружайте: чем меньше украшений, тем изысканнее результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком пёстрые цвета Дерево выглядит небрежно Ограничьтесь 2-3 оттенками
Много мишуры Потеря формы елки Добавьте контрастные банты или шишки
Пластиковые фрукты Смотрятся искусственно Используйте сушёные цитрусы или ягоды

А что если…

  • У вас нет елки — сделайте настенную композицию из еловых веток и гирлянд.

  • Хотите праздничное дерево в скандинавском стиле — украсьте минимально: несколько шишек и хлопковая лента.

  • Нужно быстрое решение — соберите еловые ветви в вазе и украсьте лентами.

Таблица "Плюсы и минусы DIY-декора"

Плюсы Минусы
Экономично Требует времени
Уникальный стиль Не всегда долговечен
Экологично Не подходит для улицы
Можно менять ежегодно Некоторые материалы недолговечны

FAQ

Как сделать гирлянду из попкорна?
Проденьте иголкой с ниткой готовый попкорн, чередуя его с ягодами калины или клюквы.

Чем заменить елочные шары?
Подойдут шишки, кружки цитрусовых, помпоны из пряжи, украшения или фигурки.

Как безопасно обновить старую елку?
Используйте краску в аэрозоле или декоративный снег. Перед применением откройте окна и дайте покрытию высохнуть.

Мифы и правда

Миф: без дорогих украшений елка не будет праздничной.
Правда: ручной и природный декор часто выглядит даже эффектнее, особенно при правильной подсветке.

Миф: шишки и фрукты быстро портятся.
Правда: засушенные материалы могут храниться несколько сезонов, если убрать их в сухое место.

Исторический контекст

Идея украшать елку натуральными материалами появилась ещё в XIX веке. В Европе использовали яблоки, орехи и ленты — символ изобилия и семейного счастья. Сегодня эти традиции возвращаются в виде тренда на эко-декор и осознанное потребление.

Три интересных факта

  1. Первые елочные игрушки делали из бумаги и соломы.

  2. В Германии XIX века елки украшали пряниками и свечами.

  3. Экотренд 2026 года — повторное использование старого декора и отказ от пластика.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Восстановить антипригарное покрытие сковороды можно с помощью соды, уксуса и воды сегодня в 13:59
Почти новая сковорода: как я восстановила антипригарное покрытие с помощью подручных средств

Узнайте, как восстановить антипригарное покрытие сковороды с помощью простых и доступных средств, чтобы избежать покупки новой посуды.

Читать полностью » Как выбрать правильную подушку: 5 признаков, что ваша старая подушка вредит здоровью сегодня в 12:57
Когда пора выбрасывать подушку: 5 признаков, которые нельзя игнорировать

Узнайте, когда ваша подушка начинает вредить здоровью, и как правильно выбрать постельную принадлежность для качественного сна.

Читать полностью » Почему тапочки могут быть вредными: от грибков до проблем с суставами и спиной сегодня в 11:53
Тапки, которые кажутся безобидными, но могут быть опасны: правда, о которой я не знала

Как выбрать тапочки, которые не навредят здоровью? Обзор возможных проблем и советы экспертов по правильному выбору домашней обуви.

Читать полностью » Как сохранить мягкие игрушки в идеальном состоянии: от выбора до регулярной чистки и хранения сегодня в 10:38
Как я храню мягкие игрушки, чтобы они были чистыми и безопасными для детей

Как сохранить мягкие игрушки в идеальном состоянии, минимизировать риск появления микробов и загрязнений и обеспечить чистоту в доме.

Читать полностью » Как легко очистить ручки плиты от загрязнений: проверенные методы с перекисью и лимоном сегодня в 9:36
Как я возвращаю чистоту ручкам плиты: 5 простых лайфхаков

Как очистить ручки кухонной плиты от жира и загрязнений с помощью простых и доступных средств, не повреждая поверхность.

Читать полностью » Как очистить матрас от пятен: уксус, сода и перекись водорода против загрязнений сегодня в 8:33
Как я отмываю матрас от въевшихся пятен: бюджетные средства для очистки

Как избавиться от пятен на матрасе с помощью простых и бюджетных средств. Эффективные способы очистки от пота, мочи, крови и косметики.

Читать полностью » Как защитить плитку от жира: простая смесь из соды и масла для чистоты фартука сегодня в 7:31
Как я защитила кухонный фартук от жира: бюджетный лайфхак для идеальной чистоты

Как защитить кухонный фартук от загрязнений с помощью бюджетной смеси из соды и масла, чтобы поддерживать чистоту без усилий.

Читать полностью » Как избежать проблем с посудомоечной машиной: правильная загрузка для чистой посуды сегодня в 6:29
Как я загружаю посудомоечную машину: советы для идеальной чистоты без перемывания

Как загрузить посудомоечную машину правильно, чтобы посуда была идеально чистой и не требовала повторной мойки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Billboard опубликовал рейтинг 25 самых откровенных песен Hot 100 всех времён
СФО
Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов с зарядкой в воздухе
Садоводство
Нашла способ хранить свёклу без холодильника — просто и эффективно
Авто и мото
ВСК: Lexus LX возглавил антирейтинг по угонам в России в 2025 году
ПФО
В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю
Туризм
Решил рискнуть и полетел через Китай — теперь знаю, что Корея того стоила
ДФО
В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки
Еда
Эксперты: тростниковый сахар ценится за аромат, но не отличается по пользе от белого
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet