Раньше готовил горячий шоколад с молоком — а теперь добавляю этот секретный ингредиент, и вкус невероятно меняется

Новый год уже не за горами, и каждый из нас жаждет почувствовать атмосферу волшебства. Праздники, полные чудес, ностальгии и сладких воспоминаний из детства, могут стать еще ярче, если перенести кулинарные рецепты прямо из любимых литературных произведений. Вдохновившись книгой "Едим как в сказке" Катерины Дроновой, дзен-канал "Едим дома" предлагает три уникальных рецепта из классических зимних историй, которые подарят вам волшебное настроение.
Хлеб из 4 злаков: вкус праздника по рецепту из "Рождественской каши"
В книге Свена Нурдквиста "Рождественская каша" хлеб из четырёх злаков является неизменным спутником шведских гномов на рождественском ужине. Его называют "ночным", потому что опара ставится на всю ночь, и утро начинается с чудесного аромата свежего хлеба.
Ингредиенты
-
150 г хлопьев "4 злака";
-
250 мл кипятка;
-
40 г муки;
-
10 г сухих дрожжей (пакетик);
-
1 ст. л. меда;
-
0,5 ч. л. соли;
-
1 ст. л. растительного масла.
Как готовить
-
Залейте хлопья кипятком и оставьте на 10 минут, затем слейте воду и остудите.
-
Дрожжи растворите в 2 ст. л. тёплой воды, перемешайте и дождитесь появления пены.
-
Смешайте хлопья с дрожжами, добавьте мед, соль и растительное масло.
-
Постепенно добавляйте просеянную муку, перемешивайте и оставьте тесто на несколько минут.
-
Переложите тесто в смазанную форму, присыпьте мукой, накройте полотенцем и оставьте на ночь в холодильнике.
-
Утром выпекайте хлеб при 180 °C около часа.
Этот хлеб идеально подойдет для праздничного стола, и его можно подавать с различными начинками — от простого масла до сладких джемов.
Домашняя пастила по рецепту из "Рождественской Москвы"
Иван Шмелев в своём произведении "Рождество в Москве" подробно описывает процесс приготовления домашней пастилы, которая наполняет дом чудесным яблочным ароматом. Пастила — это не только вкусное, но и ностальгическое угощение для зимнего времени года.
Ингредиенты
-
6 крупных яблок сорта "антоновка";
-
170 г сахара;
-
1 яичный белок;
-
сахарная пудра.
Как готовить
-
Запекайте яблоки целиком с кожурой при 180 °C до мягкости.
-
Очистите яблоки от кожуры и семечек, затем взбейте мякоть блендером.
-
Добавьте сахар, остудите массу, затем вбейте белок и взбейте до крепкой воздушной массы.
-
Выложите полученную пасту в форму, застеленную пергаментом, и распределите её слоем около 3 см.
-
Сушите пастилу в духовке при 70 °C около 6-7 часов, пока она не станет золотистой и упругой.
-
Нарежьте пастилу на три части, промажьте яблочным пюре и сушите еще час.
Готовая пастила будет невероятно воздушной и сладкой — идеальный десерт на новогодние праздники!
Горячий шоколад из "Щелкунчика и мышиного короля"
Неотъемлемая часть зимнего волшебства — это, конечно же, горячий шоколад, особенно если он подан в компании сказочных персонажей. В произведении Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" описан рецепт горячего шоколада, который идеально подойдёт для уютных вечеров.
Ингредиенты на 2 порции
-
300 мл молока;
-
плитка горького шоколада;
-
четверть плитки молочного шоколада;
-
щепотка корицы;
-
щепотка соли.
Как готовить
-
Поломайте шоколад и растопите его в половине молока, помешивая до полного растворения.
-
Добавьте оставшееся молоко, соль и корицу, перемешайте и прогрейте на среднем огне, но не доводите до кипения.
Этот насыщенный и ароматный напиток идеально подойдёт для того, чтобы погрузиться в атмосферу зимней сказки, пока за окном бушует метель.
Оживите новогоднее волшебство с этими рецептами
Эти простые, но волшебные рецепты из литературы подарят вам не только вкусные моменты, но и помогут создать атмосферу настоящего зимнего чуда. Наслаждайтесь праздниками, создавая кулинарные шедевры, которые наполнены не только вкусом, но и магией литературы!
