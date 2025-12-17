Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Напиток с какао и мёдом
Напиток с какао и мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 4:11

Раньше готовил горячий шоколад с молоком — а теперь добавляю этот секретный ингредиент, и вкус невероятно меняется

Трехслойный горячий шоколад можно приготовить для новогодних вечеров — кулинары

Новый год уже не за горами, и каждый из нас жаждет почувствовать атмосферу волшебства. Праздники, полные чудес, ностальгии и сладких воспоминаний из детства, могут стать еще ярче, если перенести кулинарные рецепты прямо из любимых литературных произведений. Вдохновившись книгой "Едим как в сказке" Катерины Дроновой, дзен-канал "Едим дома" предлагает три уникальных рецепта из классических зимних историй, которые подарят вам волшебное настроение.

Хлеб из 4 злаков: вкус праздника по рецепту из "Рождественской каши"

В книге Свена Нурдквиста "Рождественская каша" хлеб из четырёх злаков является неизменным спутником шведских гномов на рождественском ужине. Его называют "ночным", потому что опара ставится на всю ночь, и утро начинается с чудесного аромата свежего хлеба.

Ингредиенты

  • 150 г хлопьев "4 злака";

  • 250 мл кипятка;

  • 40 г муки;

  • 10 г сухих дрожжей (пакетик);

  • 1 ст. л. меда;

  • 0,5 ч. л. соли;

  • 1 ст. л. растительного масла.

Как готовить

  1. Залейте хлопья кипятком и оставьте на 10 минут, затем слейте воду и остудите.

  2. Дрожжи растворите в 2 ст. л. тёплой воды, перемешайте и дождитесь появления пены.

  3. Смешайте хлопья с дрожжами, добавьте мед, соль и растительное масло.

  4. Постепенно добавляйте просеянную муку, перемешивайте и оставьте тесто на несколько минут.

  5. Переложите тесто в смазанную форму, присыпьте мукой, накройте полотенцем и оставьте на ночь в холодильнике.

  6. Утром выпекайте хлеб при 180 °C около часа.

Этот хлеб идеально подойдет для праздничного стола, и его можно подавать с различными начинками — от простого масла до сладких джемов.

Домашняя пастила по рецепту из "Рождественской Москвы"

Иван Шмелев в своём произведении "Рождество в Москве" подробно описывает процесс приготовления домашней пастилы, которая наполняет дом чудесным яблочным ароматом. Пастила — это не только вкусное, но и ностальгическое угощение для зимнего времени года.

Ингредиенты

  • 6 крупных яблок сорта "антоновка";

  • 170 г сахара;

  • 1 яичный белок;

  • сахарная пудра.

Как готовить

  1. Запекайте яблоки целиком с кожурой при 180 °C до мягкости.

  2. Очистите яблоки от кожуры и семечек, затем взбейте мякоть блендером.

  3. Добавьте сахар, остудите массу, затем вбейте белок и взбейте до крепкой воздушной массы.

  4. Выложите полученную пасту в форму, застеленную пергаментом, и распределите её слоем около 3 см.

  5. Сушите пастилу в духовке при 70 °C около 6-7 часов, пока она не станет золотистой и упругой.

  6. Нарежьте пастилу на три части, промажьте яблочным пюре и сушите еще час.

Готовая пастила будет невероятно воздушной и сладкой — идеальный десерт на новогодние праздники!

Горячий шоколад из "Щелкунчика и мышиного короля"

Неотъемлемая часть зимнего волшебства — это, конечно же, горячий шоколад, особенно если он подан в компании сказочных персонажей. В произведении Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" описан рецепт горячего шоколада, который идеально подойдёт для уютных вечеров.

Ингредиенты на 2 порции

  • 300 мл молока;

  • плитка горького шоколада;

  • четверть плитки молочного шоколада;

  • щепотка корицы;

  • щепотка соли.

Как готовить

  1. Поломайте шоколад и растопите его в половине молока, помешивая до полного растворения.

  2. Добавьте оставшееся молоко, соль и корицу, перемешайте и прогрейте на среднем огне, но не доводите до кипения.

Этот насыщенный и ароматный напиток идеально подойдёт для того, чтобы погрузиться в атмосферу зимней сказки, пока за окном бушует метель.

Оживите новогоднее волшебство с этими рецептами

Эти простые, но волшебные рецепты из литературы подарят вам не только вкусные моменты, но и помогут создать атмосферу настоящего зимнего чуда. Наслаждайтесь праздниками, создавая кулинарные шедевры, которые наполнены не только вкусом, но и магией литературы!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соус можно загустить без муки и крахмала с помощью зернистой горчицы — повара вчера в 14:21
Перестала загущать соусы мукой — добавляю это из холодильника, и результат всегда как в ресторане

Соус не хочет густеть и портит блюдо? Есть простой приём без муки и крахмала, который делает текстуру шелковистой и усиливает вкус.

Читать полностью » Цельнозерновая паста снижает скачки сахара в крови — Valori Normali вчера в 12:24
Макароны под подозрением: как любимое блюдо превратилось в ловушку для сахара

Цельнозерновая паста помогает мягче регулировать уровень сахара в крови. Но действительно ли она лучше обычной — и почему разница между ними так важна?

Читать полностью » Утиный жир при запекании пропитывает картофель и создает насыщенный вкус — повар вчера в 10:48
Готовлю утку на Новый год так: картофель тает во рту, а мясо просто божественное

Жаркое из утки с картофелем — сытное горячее блюдо, где сочное мясо томится вместе с овощами и специями, создавая насыщенный вкус без лишних сложностей.

Читать полностью » Двухэтапное запекание сделало морковь кремовой внутри — Tasting Table вчера в 8:48
Морковь перестаёт быть скучной: простой приём превращает её в нежный овощ, который съедают первым

Вирусный способ "тающей" моркови превращает обычный гарнир в нежное блюдо: два этапа в духовке, бульон и специи дают вкус и текстуру.

Читать полностью » Тыквенное пюре придаёт дрожжевой выпечке мягкость и естественную сладость — Russian Food вчера в 6:03
Эти пирожки долго не черствеют: всё дело в необычном тесте

Пышные пирожки из тыквенного теста с ореховой начинкой объединяют мягкую текстуру, натуральную сладость и удачные варианты замены варенья.

Читать полностью » Сладкие мандарины можно определить по форме плода — кулинары вчера в 4:15
Перестал покупать кислые мандарины — теперь выбираю сладкие с первого раза: простой признак, на который почти никто не смотрит

Кислые мандарины способны испортить зимнее настроение. Разбираем простые признаки, которые помогают выбрать сладкие и сочные плоды с первого взгляда.

Читать полностью » Правильное хранение лимонов продлевает свежесть плодов — Martha Stewart вчера в 2:15
Хранила лимоны не так и зря — теперь знаю, почему они сохнут за неделю

Эксперты рассказали, как хранить лимоны, чтобы они не высыхали и сохраняли сочность неделями. Простые советы помогут продлить свежесть и вкус цитрусов надолго.

Читать полностью » Бульон для заливного из языка необходимо процеживать для прозрачности — повар вчера в 0:42
Собрался резать язык на заливное — остановился: сначала делаю это, иначе бульон будет мутным

Заливное из говяжьего языка с желатином — классическая холодная закуска, где важны детали: прозрачный бульон, текстура мяса и аккуратная подача.

Читать полностью »

Новости
Мир
Россия расширила образовательное сотрудничество с африканскими странами — МИД России
Культура и шоу-бизнес
Певица Слава поддержала решение Верховного суда по квартире Долиной — StarHit
Мир
Ограничения для американских компаний в ЕС вызвали жёсткую реакцию США — представитель США
Мир
Премьер Австралии назвал погибших при атаке в Сиднее национальными героями — ТАСС
Авто и мото
Длительная работа на холостом ходу ускоряет износ двигателя при регулярном повторении — Автодрайв
Происшествия
Атака беспилотников ранила двух человек в Славянском районе Кубани — SHOT
Туризм
Положение планет усиливает тягу к поездкам в Новый год 2026 — Турпром
Туризм
Турпоток в Севастополь вырос на 84 процента по итогам 2025 года — Сбераналитика
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet