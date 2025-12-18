Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Разложенная на полу новогодняя гирлянда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 2:50

Одна ошибка при хранении — и гирлянда не доживает до следующего Нового года

Неправильное хранение портит новогодние гирлянды

Новогодние праздники остались позади, и вместе с ними — уютное мерцание гирлянд на ёлке и окнах. В этот момент многие сталкиваются с одной и той же проблемой: как убрать праздничные огоньки так, чтобы через год не распутывать спутанный клубок проводов. Неправильное хранение может сократить срок службы даже качественной гирлянды. Об этом сообщает группа компаний J&G, работающая в сфере освещения и электротехники.

Почему важно правильно хранить гирлянды

Гирлянды — это не просто лампочки на проводе, а электрические изделия, чувствительные к влаге, перегибам и механическим повреждениям. Если после праздников убрать их наспех, со временем контакты ослабеют, провода переломятся, а часть ламп перестанет работать. Грамотная упаковка позволяет сохранить внешний вид гирлянд, ускоряет подготовку к следующему Новому году и избавляет от лишних трат.

Перед тем как отправить огоньки на хранение, гирлянду аккуратно снимают, двигаясь в обратном порядке — если украшали сверху вниз, снимают снизу вверх. Уличные модели обязательно просушивают, проверяют работоспособность лампочек и заменяют перегоревшие. Хранить освещение рекомендуется в сухом месте, защищённом от перепадов температуры и влаги.

Как упаковать гирлянды-нить

Самый распространённый вид — гирлянды в виде нити. Перед упаковкой их полностью раскладывают на полу или укладывают змейкой, следя, чтобы провода не перекрещивались.

Один из надёжных способов — свернуть гирлянду в аккуратную бухту и зафиксировать в нескольких местах мягкими резинками, тканевыми лентами или проволокой с изоляцией. Важно не сдавливать лампочки.

Второй вариант — намотка на катушку. Для этого подойдёт картонный тубус, скалка или даже плечики для одежды. Гирлянду наматывают виток за витком, меняя направление, а концы аккуратно фиксируют. После этого изделие убирают в коробку или плотный пакет.

Хранение гирлянд-сеток

Сетчатые гирлянды требуют особой аккуратности. Их раскладывают на полу и наматывают на полосу плотной ткани подходящего размера. Получившийся "рулон" аккуратно сворачивают и убирают в коробку, чтобы лампочки не цеплялись друг за друга.

Гирлянды-шторы и бахрома

Такие модели раскладывают так, чтобы все "хвосты" лежали ровно. Основной кабель складывают несколько раз, выравнивая свисающие нити, и фиксируют мягкими завязками. После этого формируют бухту из основного провода и аккуратно наматывают на неё остальные элементы. Хранить такие гирлянды лучше отдельно, в собственной коробке.

Где хранить праздничное освещение

Идеальное место для хранения — сухая кладовая, шкаф или антресоль. Желательно использовать коробки с крышками или контейнеры, защищающие от пыли и влаги. Если гирлянды подписаны или разложены по типам, подготовка к следующему празднику займёт считанные минуты.

Следуя этим простым правилам, можно сохранить новогодние гирлянды в отличном состоянии и избежать неприятных сюрпризов перед следующим сезоном украшений.

