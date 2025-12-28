Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:35

Добавила пару мелочей — и праздник почувствовался сразу: как украсить кухню к Новому году без лишних затрат

Гирлянды добавляют мягкий свет в кухонный интерьер — дизайнеры

Новогоднее настроение складывается из мелочей, и именно кухня чаще всего становится тем местом, где праздник ощущается особенно ярко. Здесь готовят угощения, собираются за чаем и ведут долгие разговоры. Поэтому важно, чтобы и интерьер поддерживал атмосферу уюта и ожидания чуда. Об этом рассказывает дзен-канал PRO ДЕКОР.

Текстиль как основа праздничного настроения

Самый простой способ преобразить кухню — заменить привычный текстиль на новогодний. Скатерти, салфетки и кухонные полотенца с зимними узорами мгновенно меняют восприятие пространства. Елочки, снежинки и лаконичные орнаменты смотрятся аккуратно и не перегружают интерьер. Дополнить образ можно чехлами для стульев или небольшими декоративными накидками, которые добавят уюта.

Свет и декоративные акценты

Гирлянды давно перестали быть исключительно ёлочным украшением. Их аккуратно размещают вдоль полок, кухонных шкафов или по краю столешницы. Мягкий свет создаёт ощущение тепла и делает кухню особенно уютной в вечернее время. Елочные игрушки можно использовать точечно — разместить на открытых полках или подвесить на ручки шкафов, не перегружая пространство.

Свечи и ароматы зимы

Свечи остаются одним из самых атмосферных элементов декора. Для кухни подойдут свечи в стеклянных подсвечниках или банках, которые защищают пламя и выглядят аккуратно. Зимние ароматы — хвоя, корица, мандарин — наполняют дом ощущением праздника. Аромалампы позволяют создать нужное настроение, не занимая много места.

Уютные детали для зоны отдыха

Если на кухне есть диван или мягкий уголок, его можно украсить декоративными подушками с новогодними мотивами. Плед, небрежно перекинутый через спинку, добавляет ощущение домашнего тепла и делает пространство более живым. Такие детали легко убрать после праздников, не меняя интерьер надолго.

Венки и настенный декор

Новогодний венок — универсальное украшение, которое уместно смотрится не только на входной двери, но и на стене кухни. Его можно сделать самостоятельно из еловых веток, шишек и лент или выбрать готовый вариант. Дополнительно интерьер украшают тематические постеры и картины с зимними сюжетами, которые поддерживают общую атмосферу.

Цветы и праздничные композиции

Зимой особенно актуальны композиции из еловых веток, сухоцветов, ягод и шишек. Они хорошо смотрятся на столе, подоконнике или открытой полке. Небольшие рождественские композиции со свечами и декоративными элементами становятся стильным акцентом и не требуют сложного ухода.

Посуда и фигурки

Праздничная посуда помогает создать цельный образ. Чашки, тарелки и сервировочные блюда с зимними принтами делают даже обычный завтрак более торжественным. Дополняют декор небольшие статуэтки — снеговики, фигурки Деда Мороза или символы зимы, расставленные точечно и без излишнего количества.

Грамотно подобранный новогодний декор превращает кухню в по-настоящему тёплое и уютное пространство. Даже несколько деталей способны задать нужное настроение и сделать ожидание праздника особенно приятным.

