Собрала с вечера — утром только духовка: новогоднийзавтрак без спешки и усталости

Новогоднее утро часто выглядит как идеальная картинка: подарки под ёлкой, сонные улыбки и неспешные разговоры. Но за кадром нередко остаётся человек, который вынужден провести это время у плиты. Чтобы праздник начался без суеты, стоит заранее продумать завтрак и приготовить его накануне. Об этом сообщает издание Serious Eats.

Завтраки, которые освобождают утро

Идея заранее приготовленных блюд особенно актуальна для больших семей и гостей. Такие рецепты позволяют собрать всё с вечера или даже полностью запечь заранее, оставив на утро лишь разогрев. В подборке Serious Eats собраны как сладкие, так и сытные варианты, рассчитанные на компанию и не требующие постоянного контроля.

Один из самых универсальных вариантов — запеканка с яйцами, овощами, сыром и колбасой. Предварительное обжаривание начинки избавляет блюдо от лишней влаги, а молочно-яичная основа даёт нежную, кремовую текстуру. Всё собирается прямо в форме, что упрощает процесс и уменьшает количество посуды.

Классика в формате "собрал и запёк"

Французские тосты в виде запеканки — ещё один пример завтрака, который выигрывает от подготовки заранее. Подсушенный хлеб за ночь полностью впитывает заварной крем, поэтому утром остаётся только отправить форму в духовку. Лучше всего подходят бриошь или хала: они плотные, но сохраняют мягкость. Финальный штрих — коричный сахар и растопленное масло, создающие румяную корочку.

Похожий принцип используется и в пикантных стратах — блюдах, напоминающих лазанью. Хлеб, пропитанный молочной смесью, чередуется с беконом, сыром и обжаренной зеленью. Небольшая пауза перед запеканием позволяет избежать скопления жидкости на дне формы.

Сытные блюда для долгого завтрака

Киш Лоррейн остаётся одной из самых узнаваемых утренних классик. Его успех строится на балансе между хрустящей основой и шелковистым заварным кремом. Предварительно запечённое тесто, слой бекона и тёртого грюйера создают защиту от размокания, а добавки вроде шалота, тимьяна и лимонной цедры делают вкус более сложным.

Тем, кто предпочитает выпечку, подойдут солёные сконы с ветчиной и сыром. В отличие от сладких версий, они получаются особенно сытными. Использование сливок вместо большого количества масла помогает добиться равномерного подрумянивания и лёгкой текстуры. Сухие ингредиенты можно подготовить заранее и хранить в холодильнике до момента выпечки.

Необычные и универсальные решения

В подборке есть и менее привычные варианты, например египетское блюдо эгга. По текстуре оно напоминает фриттату или запеканку, но отличается добавлением муки, разрыхлителя и ароматных специй. Это делает структуру более воздушной и устойчивой после запекания.

Любителям порционных блюд подойдут яичные тарты из слоёного теста. Основу можно сформировать и заморозить заранее или запечь накануне. Слой тёртого сыра защищает тесто от влаги и сохраняет хрусткость.

Хлебные пудинги — от солёных до сладких

Несколько рецептов строятся вокруг хлебного пудинга — блюда, которое легко адаптируется под любые вкусы. Солёные версии с курицей, грибами, луком или карамелизированным луком напоминают уютные запеканки, а добавление кукурузного крахмала или части яичной смеси делает текстуру особенно кремовой.

Сладкий хлебный пудинг, несмотря на репутацию десерта, органично вписывается в формат бранча. Основа из подсушенного хлеба, яиц и сливок допускает десятки вариаций: от смены специй до добавления фруктов, ягод или небольшого количества алкоголя. Подавать его можно с йогуртом или взбитыми сливками.

Завтраки, приготовленные заранее, позволяют сосредоточиться на самом главном — времени с близкими. Такие блюда не требуют сложных техник, хорошо хранятся и легко разогреваются, превращая рождественское утро в спокойное и по-настоящему праздничное начало дня.