Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Коые
Коые
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 14:42

Собрала с вечера — утром только духовка: новогоднийзавтрак без спешки и усталости

Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats

Новогоднее утро часто выглядит как идеальная картинка: подарки под ёлкой, сонные улыбки и неспешные разговоры. Но за кадром нередко остаётся человек, который вынужден провести это время у плиты. Чтобы праздник начался без суеты, стоит заранее продумать завтрак и приготовить его накануне. Об этом сообщает издание Serious Eats.

Завтраки, которые освобождают утро

Идея заранее приготовленных блюд особенно актуальна для больших семей и гостей. Такие рецепты позволяют собрать всё с вечера или даже полностью запечь заранее, оставив на утро лишь разогрев. В подборке Serious Eats собраны как сладкие, так и сытные варианты, рассчитанные на компанию и не требующие постоянного контроля.

Один из самых универсальных вариантов — запеканка с яйцами, овощами, сыром и колбасой. Предварительное обжаривание начинки избавляет блюдо от лишней влаги, а молочно-яичная основа даёт нежную, кремовую текстуру. Всё собирается прямо в форме, что упрощает процесс и уменьшает количество посуды.

Классика в формате "собрал и запёк"

Французские тосты в виде запеканки — ещё один пример завтрака, который выигрывает от подготовки заранее. Подсушенный хлеб за ночь полностью впитывает заварной крем, поэтому утром остаётся только отправить форму в духовку. Лучше всего подходят бриошь или хала: они плотные, но сохраняют мягкость. Финальный штрих — коричный сахар и растопленное масло, создающие румяную корочку.

Похожий принцип используется и в пикантных стратах — блюдах, напоминающих лазанью. Хлеб, пропитанный молочной смесью, чередуется с беконом, сыром и обжаренной зеленью. Небольшая пауза перед запеканием позволяет избежать скопления жидкости на дне формы.

Сытные блюда для долгого завтрака

Киш Лоррейн остаётся одной из самых узнаваемых утренних классик. Его успех строится на балансе между хрустящей основой и шелковистым заварным кремом. Предварительно запечённое тесто, слой бекона и тёртого грюйера создают защиту от размокания, а добавки вроде шалота, тимьяна и лимонной цедры делают вкус более сложным.

Тем, кто предпочитает выпечку, подойдут солёные сконы с ветчиной и сыром. В отличие от сладких версий, они получаются особенно сытными. Использование сливок вместо большого количества масла помогает добиться равномерного подрумянивания и лёгкой текстуры. Сухие ингредиенты можно подготовить заранее и хранить в холодильнике до момента выпечки.

Необычные и универсальные решения

В подборке есть и менее привычные варианты, например египетское блюдо эгга. По текстуре оно напоминает фриттату или запеканку, но отличается добавлением муки, разрыхлителя и ароматных специй. Это делает структуру более воздушной и устойчивой после запекания.

Любителям порционных блюд подойдут яичные тарты из слоёного теста. Основу можно сформировать и заморозить заранее или запечь накануне. Слой тёртого сыра защищает тесто от влаги и сохраняет хрусткость.

Хлебные пудинги — от солёных до сладких

Несколько рецептов строятся вокруг хлебного пудинга — блюда, которое легко адаптируется под любые вкусы. Солёные версии с курицей, грибами, луком или карамелизированным луком напоминают уютные запеканки, а добавление кукурузного крахмала или части яичной смеси делает текстуру особенно кремовой.

Сладкий хлебный пудинг, несмотря на репутацию десерта, органично вписывается в формат бранча. Основа из подсушенного хлеба, яиц и сливок допускает десятки вариаций: от смены специй до добавления фруктов, ягод или небольшого количества алкоголя. Подавать его можно с йогуртом или взбитыми сливками.

Завтраки, приготовленные заранее, позволяют сосредоточиться на самом главном — времени с близкими. Такие блюда не требуют сложных техник, хорошо хранятся и легко разогреваются, превращая рождественское утро в спокойное и по-настоящему праздничное начало дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогоднее меню 2026 года ориентируется на простые запечённые блюда — кулинары вчера в 17:11
Готовлю горячее без суеты: новогодний стол-2026 собирается сам — проверенный вариант

Год Огненной Лошади диктует новые правила новогоднего стола: запечённые блюда, натуральные продукты и лёгкие вкусы без лишней тяжести.

Читать полностью » Для яичницы-разболтайки яйца рекомендуют просто перемешать вилкой без взбивания — повара вчера в 13:01
Раньше завтракала неправильно: начала готовить такую яичницу — вес пошёл вниз

Простой и полезный завтрак без строгих диет: яичница разболтайка с овощами, умеренность в питании и вкус, который помогает держать форму.

Читать полностью » Слоёный салат с курицей и грецкими орехами подходит для праздничного стола — повар вчера в 10:04
Этот салат исчезает со стола первым в Новый год: хозяйки держат рецепт в строжайшем секрете

Слоёный салат с курицей и грецкими орехами сочетает сытность, аккуратную подачу и простой состав, оставаясь универсальным вариантом для праздника.

Читать полностью » Рыбу для праздничного стола можно приготовить за 15 минут — кулинары вчера в 8:39
Готовил рыбу на Новый год без лишних специй — и только потом понял, в чём был главный секрет вкуса

Быстрые блюда из рыбы для праздничного стола: запекание, фольга и сковорода. Простые рецепты, которые сохраняют сочность и вкус.

Читать полностью » Болтунью с фаршем приготовили по правилам закусочных — The Kitchn вчера в 5:44
Яйца, фарш и грибы на сковороде — получился завтрак, от которого утром тепло и сытно до обеда

Откройте для себя секрет идеального завтрака с Joe's Special Scramble! Этот микс из говяжьего фарша, грибов и шпината радикально изменит ваши утренние рутинные привычки.

Читать полностью » Запекание красной рыбы в фольге сохраняет сочность и натуральный вкус — повар вчера в 0:01
Чтобы рыба на Новый год была сочной, никогда не запекаю её без этого секретного шага

Запечённая красная рыба в фольге с лимоном — простой и надёжный способ приготовить сочное и ароматное блюдо без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Читать полностью » Хранение масла при 10–18 градусов сохраняет витамины и вкус — нутрициологи 17.12.2025 в 22:15
Холод и тьма — лучшие друзья масла: где прячут жидкое золото гурманы

Как правильно хранить оливковое масло, чтобы оно не потеряло вкус и пользу? Простые, но важные советы, которые помогут сохранить его свежесть надолго.

Читать полностью » Салат с тунцом и яйцом формируют слоями для эффектной подачи — повар 17.12.2025 в 20:33
Пока все делают Селедку под шубой, собираю этот салат: он исчезает со стола быстрее мандаринов

Салат с тунцом, огурцом и яйцом — проверенное сочетание из доступных продуктов. Как сделать его слоёным, аккуратным и по-настоящему вкусным.

Читать полностью »

Новости
Общество
Семейная ипотека расширена на вторичное жильё для семей с детьми – заявление Путина
Россия готова прекратить боевые действия немедленно — Владимир Путин
Красота и здоровье
Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА
Красота и здоровье
Простые упражнения для снятия напряжения в спине после рабочего дня за компьютером – советы тренера
Красота и здоровье
Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше
Россия
Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet