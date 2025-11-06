После трагедии и радости: певица Кристина Перри подала документы, которые поразили Голливуд

Голливудская певица Кристина Перри подала на развод с журналистом Полом Костабилом после семи лет совместной жизни и рождения двух дочерей. Документы о расторжении брака поступили в Верховный суд округа Лос-Анджелес 3 ноября. Причиной разрыва артистка назвала непримиримые разногласия, подчеркнув, что решение далось нелегко.

Опека над детьми и алименты

Кристина Перри обратилась к суду с просьбой о совместной физической и юридической опеке над дочерьми: 7-летней Кармеллой и 3-летней Пикси. Кроме того, певица потребовала назначить ей алименты в соответствии с брачным договором с Полом Костабилом. Такой шаг отражает стремление сохранить баланс между заботой о детях и финансовой стабильностью после разрыва.

История отношений

Пара начала встречаться примерно в 2013 году и спустя четыре года, в декабре 2017-го, сыграла свадьбу. На момент торжества Перри была беременна первой дочерью.

"В этот день четыре года назад я встретил в этой комнате девушку своей мечты и лучшую подругу. И вот сегодня, четыре года спустя, я женился на ней. Я благодарю Бога за то, что он подарил мне ее, наши отношения, нашего будущего малыша, любовь и поддержку нашей семьи и этот незабываемый год", — написал тогда журналист Пол Костабил.

Трагические события и рождение дочерей

После свадьбы у пары родилась дочь Кармелла в январе 2018 года. Через несколько лет, в ноябре 2020-го, Кристина Перри пережила трагическую потерю: она потеряла вторую дочь в третьем триместре беременности.

"Прошлой ночью мы потеряли нашу малышку. Она родилась безмолвной после того, как так упорно боролась за то, чтобы прийти в этот мир. Теперь она обрела покой и будет вечно жить в наших сердцах", — заявила Кристина Перри.

Артистка открыто делилась, как тяжело переживала утрату:

"Когда мы потеряли нашу дочь, я думала, что со мной больше никогда не будет всё в порядке. Я думала, что больше никогда не буду смеяться, играть, танцевать или любить… И много месяцев я не могла этого делать. Но потом я начала пытаться исцелиться и научиться жить с болью и горем бок о бок с любовью и радостью", — призналась певица.

Несмотря на горечь прошлых событий, в октябре 2022 года Кристина Перри родила дочь Пикси.

"Благодаря вере, доверию и волшебной пыльце она благополучно появилась на свет. Пожалуйста, поприветствуйте нашу чудесную девочку", — поделилась певица.

3 интересных факта

Кристина Перри известна хитом "Jar of Hearts", который сделал её популярной на международной сцене. Первая дочь, Кармелла, родилась спустя месяц после свадьбы певицы с Полом Костабилом. Пикси, вторая дочь, появилась на свет спустя почти два года после трагической утраты сестры.

Исторический контекст