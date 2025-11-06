После трагедии и радости: певица Кристина Перри подала документы, которые поразили Голливуд
Голливудская певица Кристина Перри подала на развод с журналистом Полом Костабилом после семи лет совместной жизни и рождения двух дочерей. Документы о расторжении брака поступили в Верховный суд округа Лос-Анджелес 3 ноября. Причиной разрыва артистка назвала непримиримые разногласия, подчеркнув, что решение далось нелегко.
Опека над детьми и алименты
Кристина Перри обратилась к суду с просьбой о совместной физической и юридической опеке над дочерьми: 7-летней Кармеллой и 3-летней Пикси. Кроме того, певица потребовала назначить ей алименты в соответствии с брачным договором с Полом Костабилом. Такой шаг отражает стремление сохранить баланс между заботой о детях и финансовой стабильностью после разрыва.
История отношений
Пара начала встречаться примерно в 2013 году и спустя четыре года, в декабре 2017-го, сыграла свадьбу. На момент торжества Перри была беременна первой дочерью.
"В этот день четыре года назад я встретил в этой комнате девушку своей мечты и лучшую подругу. И вот сегодня, четыре года спустя, я женился на ней. Я благодарю Бога за то, что он подарил мне ее, наши отношения, нашего будущего малыша, любовь и поддержку нашей семьи и этот незабываемый год", — написал тогда журналист Пол Костабил.
Трагические события и рождение дочерей
После свадьбы у пары родилась дочь Кармелла в январе 2018 года. Через несколько лет, в ноябре 2020-го, Кристина Перри пережила трагическую потерю: она потеряла вторую дочь в третьем триместре беременности.
"Прошлой ночью мы потеряли нашу малышку. Она родилась безмолвной после того, как так упорно боролась за то, чтобы прийти в этот мир. Теперь она обрела покой и будет вечно жить в наших сердцах", — заявила Кристина Перри.
Артистка открыто делилась, как тяжело переживала утрату:
"Когда мы потеряли нашу дочь, я думала, что со мной больше никогда не будет всё в порядке. Я думала, что больше никогда не буду смеяться, играть, танцевать или любить… И много месяцев я не могла этого делать. Но потом я начала пытаться исцелиться и научиться жить с болью и горем бок о бок с любовью и радостью", — призналась певица.
Несмотря на горечь прошлых событий, в октябре 2022 года Кристина Перри родила дочь Пикси.
"Благодаря вере, доверию и волшебной пыльце она благополучно появилась на свет. Пожалуйста, поприветствуйте нашу чудесную девочку", — поделилась певица.
Советы шаг за шагом для родителей при разводе
-
Обеспечьте совместную физическую и юридическую опеку над детьми, чтобы сохранить стабильность.
-
Продумайте финансовую сторону: алименты и совместное планирование расходов.
-
Поддерживайте эмоциональное здоровье детей через общение и прозрачность информации.
-
При необходимости обратитесь к психологу для детей и взрослых, чтобы облегчить процесс адаптации.
-
Ведите документацию всех решений и соглашений для минимизации споров в суде.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование эмоциональной поддержки детей → стресс и тревожность → совместные консультации с психологом
-
Несогласованное финансовое планирование → конфликты и недопонимание → заключение официального брачного соглашения
-
Сокрытие информации от судьи → осложнения в решении опеки → честное и прозрачное представление фактов
А что если…
Даже если развод кажется сложным и болезненным, можно сохранить дружеские отношения ради детей и личного спокойствия. Планирование, открытое общение и профессиональная поддержка помогают пройти этот этап с минимальными потерями для семьи.
Плюсы и минусы совместной опеки
|Плюсы
|Минусы
|Дети остаются в контакте с обоими родителями
|Возможны конфликты между родителями
|Снижается эмоциональный стресс для детей
|Требует согласованного графика и ответственности
|Финансовая прозрачность через алименты
|Необходимость юридического сопровождения
|Возможность совместного решения образовательных и медицинских вопросов
|Потребность в компромиссах
Мифы и правда
Миф: развод обязательно разрушает детскую психику.
Правда: при правильной поддержке и опеке дети адаптируются и сохраняют эмоциональное здоровье.
Миф: совместная опека всегда приводит к конфликтам.
Правда: при четких правилах и коммуникации родители могут эффективно сотрудничать.
Миф: после развода невозможно сохранить дружеские отношения.
Правда: многие семьи успешно поддерживают общение и взаимоуважение ради детей.
Сон и психология
Развод часто сопровождается эмоциональным стрессом. Важно сохранять режим сна и отдых, так как усталость усиливает тревожность и ухудшает концентрацию.
3 интересных факта
-
Кристина Перри известна хитом "Jar of Hearts", который сделал её популярной на международной сцене.
-
Первая дочь, Кармелла, родилась спустя месяц после свадьбы певицы с Полом Костабилом.
-
Пикси, вторая дочь, появилась на свет спустя почти два года после трагической утраты сестры.
Исторический контекст
-
В 2013 году Кристина и Пол начали встречаться.
-
В декабре 2017 года пара сыграла свадьбу, а Кристина была беременна.
-
Январь 2018-го: рождение первой дочери Кармеллы.
-
Ноябрь 2020-го: трагический выкидыш во время беременности второй дочери.
-
Октябрь 2022-го: рождение Пикси и укрепление семейной надежды.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru