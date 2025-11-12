Гордость и вдохновение: что чувствует Сидни Суини после выхода фильма о Кристи Мартин

Сидни Суини, известная актриса нового поколения, недавно поделилась своими мыслями о фильме "Кристи", который рассказывает историю легендарной американской боксерши Кристи Мартин. Несмотря на скромные кассовые сборы, проект вызвал живой отклик у зрителей и стал предметом обсуждений в киноиндустрии.

Сложный старт в прокате

Биографическая драма "Кристи" стартовала неудачно: за первый уикенд фильм собрал всего $1,3 миллиона при показах более чем в двух тысячах кинотеатров по всей стране. Рецензии критиков оказались неоднозначными, а картина заняла лишь 11-е место в американском бокс-офисе. Однако зрители на Rotten Tomatoes оказались гораздо более благосклонными: рейтинг одобрения достиг впечатляющих 99%.

"Я так горжусь этим фильмом. Горжусь тем, что представляю кого-то такого сильного и выносливого, как Кристи Мартин. Этот проект стал одной из величайших наград в моей жизни", — написала актриса Сидни Суини.

Актриса подчеркнула, что для неё важнее не финансовые показатели, а влияние фильма на людей.

"Если бы Кристи дала хотя бы одной женщине мужество сделать первый шаг к безопасности, значит, мы преуспели. Мы не всегда делаем искусство ради чисел — мы делаем его ради воздействия", — отметила Суини.

История Кристи Мартин

Кристи Мартин получила прозвище "Рокки в юбке" и стала первой женщиной, заключившей контракт с известным промоутером Доном Кингом. Она вошла в Зал боксерской славы и стала единственной женщиной на обложке Sports Illustrated. Но её жизнь не ограничивалась спортивными победами: в 2010 году её супруг Джим попытался убить её, после чего был приговорён к 25 годам тюрьмы.

"Кристи Мартин не только легитимизировала женский бокс, она преодолела гендерные стереотипы, а также боролась с эмоциональным, физическим и финансовым абьюзом", — подчеркнула актриса Сидни Суини.

Подготовка к роли

Сидни Суини занималась грэпплингом и кикбоксингом с 12 до 19 лет, поэтому роль Кристи Мартин оказалась для неё особенно близкой. Для погружения в образ актриса набрала более 13 кг и несколько месяцев следовала строгой диете. Её день включал утренние двухчасовые тренировки и дополнительные занятия кикбоксингом, что позволило максимально достоверно передать силу и выносливость боксерши на экране.

Исторический контекст

Карьера Кристи Мартин развивалась в 1990-е годы, когда женский бокс только начинал завоёвывать признание в США. На фоне доминирования мужского спорта она смогла стать символом мужества и преодоления стереотипов.