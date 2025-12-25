Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
красная икра
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:36

Чрезмерное употребление красной икры — и вот что может произойти с вашим желудком и сердцем

Красная икра полезна, но переедание может вызвать проблемы с пищеварением — Оксана Михалева

Красная икра уже давно стала одним из символов новогоднего стола в России. Этот деликатес ценится за свои полезные свойства, однако чрезмерное употребление может нанести вред здоровью. О том, чем может грозить переедание икры, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Полезные и вредные свойства красной икры

Красная икра известна своим высоким содержанием полноценного белка, который легко усваивается организмом. Кроме того, она богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды. Однако несмотря на все свои полезные качества, этот продукт имеет и свои ограничения.

По словам Оксаны Михалевой, безопасная порция красной икры для взрослого человека составляет не более 20-25 граммов в сутки. Превышение этой нормы может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и другими органами.

"Переедание красной икры может оказать негативное влияние на работу желудка и других органов пищеварения", — предупреждает Оксана Михалева.

Риски при чрезмерном потреблении

Хотя красная икра обладает многими полезными свойствами, она также отличается высокой калорийностью. При чрезмерном употреблении этого деликатеса возрастает риск набора лишнего веса. Также стоит помнить, что икра содержит большое количество соли — около 3 г на 100 г продукта. Это может вызвать повышение артериального давления и привести к ряду сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, красная икра содержит холестерин, что также следует учитывать при её регулярном потреблении.

"Если употреблять красную икру в избытке, это может привести к повышению уровня холестерина в крови и сердечно-сосудистым заболеваниям", — заявляет специалист.

Советы по употреблению икры

Чаще всего красную икру подают с белым хлебом и сливочным маслом, что значительно увеличивает калорийность блюда. Для того чтобы сделать закуску более полезной, диетолог рекомендует выбирать цельнозерновой хлеб и заменить масло на авокадо. Это сделает вкус икры более мягким, а саму закуску — менее калорийной и более здоровой.

Аллергические реакции и общая калорийность рациона

Стоит отметить, что у некоторых людей красная икра может вызывать аллергические реакции. Поэтому тем, кто уже сталкивался с подобными проблемами, следует быть особенно осторожными.

Не забывайте и о высококалорийности праздничного рациона в целом. Например, один бутерброд с красной икрой содержит около 280 килокалорий, порция салата оливье — около 300 килокалорий, а запечённое мясо с сыром и майонезом — порядка 450 килокалорий. Если все эти блюда съедать за один приём пищи, это может привести к тяжести в животе, изжоге, тошноте и отёкам.

