После теракта в "Крокусе Сити Холле" в Подмосковье холдинг Crocus Group сменил частное охранное предприяитие (ЧОП). Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее концертный зал находился под охраной ЧОП "Крокус Профи". Спустя месяц после нападения террористов у охранной организации отозвали лицензию. В настоящее время объекты холдинга обслуживает ЧОП "Авангард", туда переведены все охранники из "Крокус Профи", рассказал агентству сотрудник ТЦ "VEGAS Крокус Сити". По его словам, новое ЧОП также охраняет ТРК "VEGAS Каширское" и гипермаркеты "Твой Дом" - на Каширском шоссе и рядом с "Крокус Сити". Сотрудник добавил, что переведённым в "Авангард" охранникам повысили зарплаты и улучшили условия труда.
Согласно сведениям сервиса "БИР-Аналитик", в Московском регионе зарегистрированы несколько ЧОП "Авангард". Учредителем одного из них является учредитель "Крокус Профи".
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0).
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