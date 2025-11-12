Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ламинат
Ламинат
© freepik.com by kues1 is licensed under public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:34

Сэкономила на полу, а теперь не могу ходить босиком — пол холодный и жёсткий

Эксперт Даниил Фридман: толщина линолеума влияет на срок службы покрытия

Линолеум остаётся одним из самых популярных напольных покрытий благодаря практичности, долговечности и доступной цене. Он устойчив к влаге, легко укладывается, не требует сложного ухода и подходит почти для любого помещения. Однако, чтобы покрытие служило действительно долго, важно учитывать ряд параметров при покупке — от толщины до основы и класса износостойкости.

"Решать, где и какой приобретённый линолеум постелить — дело покупателя. Нередко в жилых помещениях используют коммерческие варианты, но они существенно отличаются от гораздо более комфортных бытовых покрытий", — отметил эксперт "Лемана ПРО" ("Леруа Мерлен"), руководитель направления "Напольные покрытия" Даниил Фридман.

Толщина материала

Толщина линолеума варьируется от 2 до 6,5 мм. От этого параметра напрямую зависит прочность и комфорт при эксплуатации.

  • До 3 мм - подойдёт для спален, гардеробных, кабинетов и других помещений с низкой проходимостью.

  • От 3 до 4,5 мм - оптимальный вариант для кухни, коридора или гостиной.

  • От 5 мм и выше - лучшее решение для офисов, магазинов и мест с высокой нагрузкой.

Толстый линолеум лучше поглощает звуки, устойчив к вмятинам и служит дольше. Однако для жилых помещений чрезмерно плотное покрытие может быть менее комфортным под ногами.

Размер защитного слоя

Прозрачный защитный слой предохраняет декоративную поверхность линолеума от истирания, ультрафиолета и загрязнений. Его толщина варьируется от 0,15 до 0,6 мм:

Помещение Рекомендуемая толщина защитного слоя
Спальня, кабинет 0,15-0,25 мм
Кухня, прихожая 0,3-0,4 мм
Коммерческие помещения 0,5-0,6 мм

Чем толще защитный слой, тем дольше покрытие сохраняет первоначальный вид и устойчивость к царапинам.

Класс износостойкости

Прочность линолеума обозначается классом износостойкости - от 21 до 43. Чем выше класс, тем больше нагрузку выдерживает покрытие.

Класс Назначение Пример помещения
21-23 Бытовой Спальня, гостиная, кухня
31-33 Полукоммерческий Кабинет, офис, салон красоты
41-43 Коммерческий Торговые залы, производственные помещения

Для дома оптимальны 21-23 классы, так как они обеспечивают комфорт и эластичность, не делая поверхность слишком жёсткой. Коммерческий линолеум прочнее, но менее приятен при ходьбе и хуже изолирует шум.

Тип основы

От типа основы зависит теплоизоляция, мягкость и долговечность покрытия.

  • Вспененная основа - универсальный вариант для жилых помещений, хорошо удерживает тепло и гасит звук.

  • Войлочная - мягкая, подходит для спален и детских комнат.

  • Тканевая - более прочная, часто используется в коридорах и кухнях.

  • Дублированная - сочетает несколько материалов, обеспечивая устойчивость и комфорт.

Современные модели часто имеют дополнительную защиту от влаги, что делает их подходящими даже для кухни или ванной.

Безопасность и качество

"При выборе линолеума также важно обращать внимание на запах — резкий химический аромат может свидетельствовать о наличии вредных веществ", — отметил Фридман.

Безопасное и качественное покрытие должно иметь:

  • экологические сертификаты - например, "Листок жизни";

  • ровную поверхность без пузырей, вмятин и трещин;

  • чёткий, стойкий рисунок без размытости;

  • нейтральный запах (легкий запах пластика допустим и исчезает за 1-2 дня).

Проверенные производители используют сертифицированное сырьё, что исключает выделение токсичных веществ при эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать самый дешёвый вариант без учёта класса.
    Последствие: Быстрое истирание, деформация.
    Альтернатива: Подбирать линолеум под назначение помещения.

  • Ошибка: Игнорировать толщину защитного слоя.
    Последствие: Потеря внешнего вида за 1-2 года.
    Альтернатива: Для проходных зон — слой не менее 0,3 мм.

  • Ошибка: Не обращать внимания на запах.
    Последствие: Возможное содержание токсичных веществ.
    Альтернатива: Проверять экологические сертификаты.

А что если нужен тёплый и бесшумный пол?

Для квартир с маленькими детьми или без ковров лучшим решением станет линолеум на войлочной или вспененной основе. Он не только сохраняет тепло, но и снижает шум шагов. Для дополнительного комфорта можно использовать подложку из пробки или джута.

Плюсы и минусы разных видов линолеума

Тип Плюсы Минусы
Бытовой Тёплый, мягкий, недорогой Менее устойчив к нагрузке
Полукоммерческий Прочный, долговечный Чуть дороже, менее эластичный
Коммерческий Максимальная износостойкость Жёсткий, некомфортный для дома

FAQ

Какой линолеум выбрать для кухни?
Полукоммерческий с защитным слоем от 0,3 мм, на вспененной основе — устойчив к влаге и истиранию.

Как проверить качество перед покупкой?
Разверните край рулона: рисунок должен быть чётким, без пузырей и запаха.

Можно ли стелить линолеум на старое покрытие?
Да, если оно ровное и сухое, но лучше использовать подложку для звукоизоляции.

Мифы и правда

Миф: Чем толще линолеум, тем он долговечнее.
Правда: Качество зависит прежде всего от защитного слоя и класса износостойкости.

Миф: Коммерческий линолеум — лучший выбор для дома.
Правда: Он прочный, но холодный и менее комфортный при ходьбе.

Миф: Запах линолеума — это норма.
Правда: Сильный химический запах говорит о низком качестве материала.

Исторический контекст

Линолеум появился в XIX веке как экологичный материал на основе льняного масла и древесной муки. Сегодня его синтетические аналоги стали прочнее и дешевле, но экологичные варианты из натуральных компонентов по-прежнему востребованы в Европе.

3 интересных факта

Современный линолеум может прослужить до 20 лет при правильной укладке.

Виниловые покрытия способны выдерживать нагрузку до 160 кг на квадратный сантиметр.

Матовый линолеум визуально скрывает пыль и царапины, тогда как глянцевый требует более частой уборки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сода и уксус — экологичный способ чистки труб, проверенный десятилетиями вчера в 17:31
Пробка ушла — запах тоже: как вернуть раковине чистоту без агрессивных средств

Забыли про химические очистители? Узнайте, как пищевая сода и уксус помогут быстро и безопасно прочистить слив, вернуть воде свободный ход и убрать запах.

Читать полностью » Уксус помогает удалить запах пота и отбелить ткани — советы специалистов вчера в 16:53
Белее белого и без запаха: как уксус заменяет кондиционер и отбеливатель одновременно

Обычный уксус способен заменить кондиционер, отбеливатель и десяток чистящих средств. Узнайте, как использовать его правильно и не навредить стиральной машине.

Читать полностью » Микробиолог Мэри Марлоу Леверетт: даже чистая кухня может быть источником бактерий вчера в 15:48
Мою посуду каждый день — а бактерии всё равно возвращаются: причина оказалась под носом

Даже если кухня кажется чистой, есть места, где скапливаются тысячи микробов. Узнайте, какие зоны требуют особого внимания и как правильно их дезинфицировать.

Читать полностью » 3 главных тренда ремонта жилья в 2026 году: зонирование, фотообои и акценты с вау-эффектом вчера в 14:05
Как я сделала ремонт стильным и экономичным: 3 простых способа обновить пространство

Узнайте о самых модных и доступных способах обновить интерьер вашего дома в 2026 году, не тратя при этом больших денег.

Читать полностью » В России ожидают скидки на вторичные квартиры до Нового года из-за изменений в налогах вчера в 13:02
До Нового года на вторичном рынке будут скидки: вот что я ожидаю от продаж квартир

В конце 2025 года на российском рынке недвижимости ожидается всплеск продаж вторичных квартир из-за возможных изменений в налоговой политике.

Читать полностью » Открытие шампанского без происшествий: можно использовать дрель, нож и другие способы вчера в 12:00
Как я открываю шампанское, не рискуя повредить никого: 5 способов без неприятных сюрпризов

Узнайте, как открыть бутылку шампанского с эффектом праздника и без неожиданных сюрпризов.

Читать полностью » Как продлить жизнь джинсам: правильная стирка, хранение и борьба с растянутыми коленками вчера в 11:56
Как я спасла свои джинсы от выцветания и деформации: проверенные методы ухода

Узнайте, как правильно ухаживать за джинсами, чтобы они прослужили вам долго, сохраняя форму и цвет.

Читать полностью » Как правильно очистить холодильник после разморозки: моем полки, устраняем запахи и пятна вчера в 10:54
Как я убрала все пятна и запахи в холодильнике за 30 минут: мои секреты чистоты

Узнайте, как быстро и эффективно очистить холодильник после разморозки с помощью простых домашних средств.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Повреждённая бейсбольная бита может быть изъята инспектором ГИБДД для экспертизы — автоюристы
Наука
Арктический фитопланктон начал быстрее расти из-за азота — исследователи Polarstern
Еда
Салат Оливье с огурцами и колбасой становится незаменимым атрибутом застолья — повар
СФО
В Сургуте пройдет джем-сейшн с живой музыкой и танцами — Brooklyn Bowl
УрФО
Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что женщина для мужчины — только жена или любовница
ПФО
В Пензенской области на Соборной площади установят новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей
Авто и мото
Livan отменил скидки на свои автомобили и повысил цены на 100-170 тыс. рублей
Туризм
Музейные карты дают скидки на посещение достопримечательностей — эксперты туризма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet