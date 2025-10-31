Как выбрать кошку, чтобы она поладила с вами: секрет в характере, а не в породе

Выбор породы кошки — не просто вопрос внешности или моды. От темперамента и привычек животного напрямую зависит, насколько комфортно оно впишется в жизнь семьи. О том, как подобрать питомца по характеру, рассказал кинолог, ветеринарный доктор и эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Почему характер кошки важнее внешности

"При выборе породы кошки нужно обязательно узнать характер питомца. Есть более спокойные породы, например, британские или мейн-куны, а есть более активные породы, к примеру, абиссинская кошка", — пояснил ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

Некоторые породы кошек энергичны, любят внимание и подвижные игры, другие — независимы и предпочитают спокойствие. Именно поэтому перед покупкой или усыновлением важно изучить особенности поведения и темперамента каждой породы.

Активные и спокойные породы

Кошки, как и люди, различаются по степени активности и открытости характера.

Активные и общительные породы (экстраверты): абиссинская, сиамская, ориентальная, бенгальская. Эти питомцы нуждаются в внимании и играх, плохо переносят одиночество.

Спокойные и уравновешенные (интроверты): британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, мейн-кун, персидская. Они подходят людям, которые ценят уют и тишину.

"Есть открытые по характеру кошки — экстраверты, а есть закрытые — интроверты. Поэтому при выборе пушистого обязательно обращайте внимание на характеристики, присущие конкретной породе", — отметил Уражевский.

Как выбрать котёнка правильно

Помимо изучения породы, важно познакомиться с родителями котёнка.

"Проведите с папой и мамой котёнка несколько часов. Так вы сможете оценить их поведение, которое, как правило, унаследует и котёнок", — добавил эксперт.

Поведение взрослых животных — надёжный показатель будущего темперамента малыша. Если кошка спокойна, дружелюбна и не боится людей, велика вероятность, что котёнок унаследует эти качества.

Характер владельца тоже имеет значение

Выбирая породу, стоит учитывать не только особенности животного, но и собственный образ жизни.

"Если вы сами активны, любите общение, то выбирайте себе такую же породу. Если вы, наоборот, спокойный человек, то подбирать надо спокойную породу", — рекомендовал ветеринар.

Так, энергичным людям подойдут игривые и контактные породы — ориентальные, абиссинские, бенгальские кошки. Тем, кто предпочитает спокойствие и размеренность, комфортнее будет с британцем или персом.

Если кошка с улицы

Когда питомец появляется не из питомника, а с улицы, ключевая задача владельца — помочь ему адаптироваться.

"Нужно его социализировать, разрешать гостям погладить котёнка, проводить с ним больше времени, играть в развивающие игры. Тут необходимо воспитание, как для ребёнка", — подчеркнул Владимир Уражевский.

Дикие или испуганные котята требуют терпения. Главное — не торопить события: ласка, спокойная интонация и регулярные игры помогут завоевать доверие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать питомца только по внешности.

Последствие: несоответствие темпераментов и стресс для обеих сторон.

Альтернатива: заранее изучить характер породы и свои привычки.

Ошибка: брать котёнка без знакомства с родителями.

Последствие: неожиданное поведение и проблемы с адаптацией.

Альтернатива: понаблюдать за взрослой парой и их реакцией на человека.

Ошибка: оставлять уличного котёнка без воспитания.

Последствие: страх, агрессия, трудности социализации.

Альтернатива: мягкое обучение, контакт через игру и ласку.

Плюсы и минусы породистых кошек

Плюсы Минусы Предсказуемый характер Более чувствительны к стрессу Можно заранее выбрать тип темперамента Иногда требуют особого ухода Легче подбирать под образ жизни Дороже и требуют внимательного разведения Часто проще дрессировать Менее устойчивы к болезням, чем дворняги

А что если…

Если сомневаетесь, стоит ли покупать породистого питомца, попробуйте усыновить кошку из приюта. Многие беспородные животные по характеру не уступают элитным породам. Более того, взрослое животное из приюта уже имеет сформированный темперамент — с ним легче понять, подойдёт ли оно вам.

FAQ

Какая порода кошек самая дружелюбная?

Чаще всего — мейн-куны, сиамские и рэгдоллы. Они ориентированы на человека и легко находят общий язык с детьми.

Как понять характер котёнка?

Понаблюдайте: активные малыши первыми бегут к людям, спокойные — держатся в стороне, но не проявляют агрессии.

Можно ли воспитать уличного котёнка домашним?

Да, но потребуется терпение и внимание. Чем младше животное, тем легче проходит адаптация.