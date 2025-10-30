Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака грызет игрушку
Собака грызет игрушку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:59

Ваш пёс игнорирует дорогие игрушки: вот почему и как это исправить за пару дней

Игра в перетягивание не вызывает агрессию у собак, если соблюдать правила

Стоя перед ярким стендом с собачьими игрушками, легко потерять голову: пищащие утки, разноцветные канаты, мячи всех размеров и прорезыватели самых замысловатых форм. Рука так и тянется купить сразу всё, чтобы порадовать своего хвостатого друга. Но вот незадача: часто дорогая и красивая обновка дома встречается равнодушным взглядом, а то и вовсе игнорируется. В чём же дело? Неужели ваш пёс такой необычный, что не любит играть? Спешим вас успокоить — с питомцем всё в порядке. Просто выбор игрушки — это целая наука, где нужно учитывать характер, возраст, размер и даже инстинкты вашей собаки.

Ключевые критерии выбора: находим идеальный вариант

Чтобы игрушка не пылилась в углу, а стала источником настоящей радости, она должна подходить собаке по нескольким важным параметрам. Это не просто безделушка, а инструмент для развития, разрядки и поддержания здоровья.

Размер имеет значение

Первый и самый очевидный критерий — это габариты вашего питомца. Игрушка должна быть такой, чтобы собаке было удобно её хватать, носить и грызть.

  • Для мелких пород (йоркширский терьер, чихуахуа, той-терьер) подойдут миниатюрные мячики, небольшие пищащие фигурки и лёгкие плюшевые изделия.

  • Средние породы (спаниель, бигль, джек-рассел-терьер) оценят игрушки среднего размера, которые можно с азартом трясти и гонять по квартире.

  • Крупные и гигантские породы (овчарка, лабрадор, мастиф) нуждаются в солидных, прочных аксессуарах. Маленький мячик не только не вызовет интереса, но и может быть случайно проглочен, что крайне опасно.

Возраст и уровень активности

Потребности щенка, молодой собаки и пожилого питомца кардинально отличаются.

  • Щенки. У них режутся зубки, поэтому им необходимы специальные прорезыватели, которые можно грызть без ущерба для зубной эмали. Идеально подходят игрушки из мягкой латекса или пищевой резины, которые можно охлаждать в холодильнике — это снимает зуд и боль в дёснах. Также щенкам полезны развивающие головоломки, стимулирующие умственную деятельность.

  • Молодые и активные собаки. Энерджайзерам, которые готовы играть круглосуточно, нужны прочные игрушки, способные выдержать мощные челюсти и активную эксплуатацию. Отлично подойдут канаты из хлопка для перетягивания, массивные резиновые кольца и ультрапрочные мячи из материала типа теннис.

  • Взрослые и пожилые собаки. Их энергия уже не та, поэтому предпочтение стоит отдать более спокойным развлечениям. Мягкие плюшевые игрушки, которые можно просто носить в зубах, или интерактивные пазлы, где нужно добывать лакомство, подойдут идеально.

Темперамент и инстинкты

Характер собаки — главный ориентир. Понаблюдайте, что ваш питомец любит больше всего.

  • Охотники (терьеры, таксы, гончие). Их приводят в восторг игрушки, которые можно "преследовать" и "трепать". Пищащие изделия, имитирующие писк добычи, или плюшевые зайцы с длинными ушами будут иметь оглушительный успех.

  • Ищейки (ретриверы, лабрадоры). Собаки с мягкой хваткой обожают апортировать. Для них лучшая игрушка — прочный мяч или летающая тарелка для игр на улице.

  • Пастухи (бордер-колли, корги, шелти). Их инстинкт — контролировать движение. Им понравятся мячи-пушболы, которые можно катать носом, или интерактивные шары, хаотично движущиеся по комнате.

  • Неисправимые грызуны. Если ваш пёс обожает методично что-то разгрызать, его спасением станут игрушки из литой резины (например, Kong), прочного нейлона или специальной вспененной резины. В них можно закладывать лакомство, надолго занимая питомца.

Каким игрушкам не место в вашем доме

Некоторые предметы кажутся безобидными, но могут нанести серьёзный вред здоровью собаки.

Кроме бутылок, под запретом находятся:

  • игрушки с мелкими деталями (пластмассовые глаза, носы, пуговицы). Они легко отрываются и проглатываются.

  • слишком маленькие мячики, которые могут застрять в горле. Мяч должен быть такого размера, чтобы собака не могла его полностью заглотнуть.

  • старые, изношенные игрушки, которые начали разваливаться. Их нужно своевременно утилизировать.

  • игрушки из непрочного, легко рвущегося материала, который собака может разорвать и наесться наполнителем.

Плюсы и минусы разных типов игрушек

Тип игрушки Плюсы Минусы
Резиновые (Kong и аналоги) Высокая прочность, можно заполнять лакомством, подходят для мощных челюстей. Высокая стоимость качественных моделей, могут быть тяжелыми для мелких пород.
Плюшевые Мягкие, часто с пищалкой, вызывают эмоциональный отклик, приятны для переноски. Недолговечны, легко рвутся, наполнитель может быть опасен при проглатывании.
Канаты и верёвки Отлично подходят для игр в перетягивание, чистят зубы от налёта. Размочаленные нитки могут запутаться в зубах или быть проглочены, требуют контроля.
Интерактивные пазлы Развивают интеллект, борются со скукой, идеальны для ментальной нагрузки. Могут быть сложны для некоторых собак, относительно высокая цена.

Советы шаг за шагом: как сделать правильный выбор

  1. Проведите аудит. Посмотрите, с какими игрушками ваш питомец играет чаще всего, а какие игнорирует. Это поможет понять его предпочтения.

  2. Изучите упаковку. Покупайте игрушки только в зоомагазинах, обращайте внимание на маркировку. На них должно быть указано, для собак какого размера и возраста они предназначены. Ищите отметки о нетоксичности материалов.

  3. Проверьте на прочность. Перед покупкой попробуйте немного растянуть игрушку руками. Если она легко деформируется или от неё исходит резкий химический запах — это плохой знак.

  4. Учитывайте цель. Решите, для чего вам нужна игрушка: для активной игры на улице, для спокойного времяпрепровождения дома или для развития интеллекта.

  5. Вводите постепенно. Не заваливайте собаку десятком новых игрушек сразу. Дайте ей одну-две, чтобы вызвать интерес, и периодически их меняйте, чтобы не надоедали.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как выбрать игрушку для собаки-разрушителя?
Ищите изделия из литой резины (производства Kong, Trixie), прочного каучука или сверхпрочного нейлона. Избегайте плюша и тонкой резины. Игрушки с возможностью закладывания корма отвлекут питомца от разрушения.

2. Сколько стоит хорошая игрушка для собаки?
Цена варьируется от 100-200 рублей за простой мяч до 2000-3000 рублей за качественные интерактивные головоломки или сверхпрочные резиновые модели. Экономить на безопасности не стоит.

3. Что лучше: много дешёвых игрушек или одна дорогая?
Лучше иметь несколько качественных и разнообразных по назначению игрушек (для апортировки, для жевания, для развития), чем целую корзину дешёвых и небезопасных.

Три интересных факта об играх с собаками

  1. Игра в перетягивание не вызывает агрессию, если соблюдать правила. Это отличный способ укрепления связи и выплеска энергии. Главное — научить команде "Дай!" и всегда заканчивать игру на позитивной ноте.

  2. Вращающиеся и мигающие игрушки для кошек могут быть интересны и для некоторых собак, особенно для пород с развитым охотничьим инстинктом.

  3. Собаки, как и люди, могут скучать по старым игрушкам. Если убрать любимый мяч на пару месяцев, а потом снова достать, он вызовет у питомца настоящий восторг, как от новой вещи.

А что если…

…собака боится новой игрушки? Не настаивайте. Положите игрушку на видное место, дайте питомцу самому её обнюхать и изучить. Можно натереть её лакомством или вашим любимым кормом, чтобы создать позитивную ассоциацию. Никогда не тычьте игрушкой в собаку — это вызовет только стресс и отторжение.

Исторический контекст

Изначально у собак не было специальных игрушек. Их роль выполняли подручные предметы: кости, шкуры животных, палки. Целенаправленное производство собачьих аксессуаров начало развиваться в послевоенные годы XX века вместе с ростом благосостояния и превращением собаки из рабочего животного в компаньона. Одной из первых революционных игрушек стал прорезыватель Nylabone, созданный в 1950-х годах из нейлона — материала, который был прочнее и безопаснее натуральных костей. В 1970-х годах появился легендарный Kong — резиновая игрушка в форме конуса, созданная для удовлетворения жевательного инстинкта и предотвращения деструктивного поведения. С тех пор индустрия pet-товаров неуклонно развивается, предлагая всё более технологичные и специализированные решения для счастливой и здоровой жизни наших питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Немецкие доги являются потомками старинных травильных собак — булленбейсеров сегодня в 16:08
Собака размером с человека — готовы ли вы к этому: финансовая сторона немецкого дога

Мечтаете о немецком доге? Узнайте всю правду о сложностях содержания этой благородной породы, с которыми придется столкнуться ее владельцу.

Читать полностью » Некоторые собаки обладают повышенной чувствительностью и могут отказываться от миски из-за запаха сегодня в 16:05
Почему собака ест только с ваших рук: от страха до болезни — все причины раскрыты

Почему ваш питомец отказывается есть из миски и предпочитает брать корм только с ваших рук? Узнайте о скрытых причинах этого поведения и способах его мягкой коррекции.

Читать полностью » Ветеринары напомнили: котят нужно вакцинировать в 8–9 недель и ревакцинировать через месяц сегодня в 11:26
Один промах — и кошка навсегда останется дикарём: чего нельзя делать с малышом

Новый котёнок в доме — это радость и испытание. Какие ошибки совершают начинающие кошатники и как их избежать, чтобы пушистый друг рос здоровым и счастливым?

Читать полностью » Специалисты советуют сдавать анализ кала через 2–3 недели после лечения глистов у кошек сегодня в 10:33
Кошка стала вялой и теряет аппетит? Это может быть враг, которого вы не видите

Как понять, что кошка полностью избавилась от глистов, и почему важно не ограничиваться визуальными признаками — рассказываем, как провести проверку правильно.

Читать полностью » Ветеринары напомнили: на лапах собак после прогулки остаются реагенты и бактерии сегодня в 9:08
Грязь на лапах — лишь верхушка айсберга: что собака приносит в дом вместе с улицей

Мытьё лап после прогулки — не просто забота о чистоте, а важный ритуал здоровья. Узнайте, как приучить собаку к гигиене спокойно и без стресса.

Читать полностью » Эксперты: частое купание щенков разрушает защитный слой кожи сегодня в 8:13
Щенок и первая ванна: простая ошибка, которая превращает купание в стресс

Узнайте, когда можно впервые купать щенка, какие средства подойдут и как превратить первую ванну из стресса в удовольствие.

Читать полностью » Кинологическая ассоциация: кавказская овчарка подходит только опытным владельцам сегодня в 7:02
Собаки, которые не знают страха: как кавказская овчарка превратилась из пастушьего охранника в живую легенду

Мощная, свободолюбивая и умная — кавказская овчарка не подходит всем. Но если вы готовы к испытанию характером, получите самого надёжного защитника и друга.

Читать полностью » Специалисты назвали мифы о кошках: молоко вызывает диарею, чеснок разрушает эритроциты сегодня в 6:21
Тихие убийцы в миске и аптечке: привычки, которые доводят кошек до болезни

Многие советы по уходу за кошками давно устарели — от молока до чеснока от блох. Разбираемся, какие привычки опасны и чем их заменить.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Приседания на ящик: укрепление ягодиц и задней поверхности бедра по мнению тренеров
Еда
Кулинарные эксперты: суп-пюре готовят только из овощей и бульона, крем-суп — со сливками
Красота и здоровье
Японские учёные выяснили, что регулярное употребление сыра снижает риск деменции на 21%
Красота и здоровье
Корица делает аромат стойким и тёплым, сохраняя баланс между сладостью и глубиной
Авто и мото
Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон: Европа через 10 лет пересядет на китайские автомобили
Еда
Кулинары: для домашней засолки лучше выбирать семгу или форель — оптимальная выдержка 24 часа
Красота и здоровье
Куркума улучшает усвоение жиров и работу пищеварения — данные исследований
Культура и шоу-бизнес
Дав Кэмерон и Дамиано Дэвид объявили о помолвке после двух лет отношений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet