Волнистый попугай
© Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 7:22

Они не требуют прогулок и преданы без слов: как понять, какая птица подойдёт именно вам

Домашние птицы давно перестали быть просто "жильцами клетки". Они становятся членами семьи — со своими привычками, настроением и привязанностями. Но чтобы пернатый друг чувствовал себя комфортно, важно выбрать того, кто подходит именно вам.

Ниже — самые популярные (и не совсем обычные) птицы, которые могут поселиться у вас дома, с описанием их характера, ухода и особенностей.

Волнистый попугай — маленький, но говорливый артист

Если вы только начинаете путь владельца пернатых, волнистик — лучший выбор. Эти попугаи миниатюрны, ярки и невероятно общительны. Они легко подражают звукам, любят "разговаривать" и устраивают концерты даже без публики.

Уход: просторная клетка, чистота, купалка и ежедневное внимание. Попугай быстро "вписывается" в семью, узнаёт голоса и с радостью комментирует всё, что происходит вокруг.

Подходит: тем, кто живёт в квартире и хочет немного весёлой болтовни по утрам.

Голубь — скромный интеллектуал с романтической душой

Эти птицы заслуживают большего признания. Голуби умны, спокойны и способны к эмоциональной привязанности. Приученный голубь узнаёт хозяина, садится на руку и даже возвращается домой, если случайно вылетит.

Уход: просторная клетка или вольер, ежедневные прогулки и купание в миске с водой.

Подходит: людям со спокойным темпераментом, любящим уют и размеренный ритм жизни.

Утка — весёлая хулиганка с добрым сердцем

Если у вас есть двор, утка может стать неожиданно забавным компаньоном. Эти птицы дружелюбны, быстро привыкают к людям и ходят за хозяином буквально "хвостиком".

Уход: нужен водоём или большая ванночка для купания и место для прогулок. Да, уборки станет больше, но и радости тоже.

Подходит: жителям загорода, любящим активность, движение и шумную компанию.

Гусь — гордый страж и верный друг

Гусь — не просто птица, а полноценная личность. Он предан, внимателен и способен охранять территорию не хуже собаки. Узнаёт хозяина, реагирует на чужих, а во время прогулки идёт рядом.

Уход: просторный двор, сухое помещение и небольшой водоём. Гусь ценит уважение и не терпит фамильярности.

Подходит: владельцам частных домов, которые не боятся громких "га-га" и хотят умного, гордого друга.

Канарейка — певец с золотым горлышком

Эта миниатюрная птичка приносит в дом солнечное настроение. Канарейки не любят, когда их трогают, зато поют так, что с ними не сравнится ни одно радио.

Уход: просторная клетка, чистота, свежая вода и качественный корм. Самцы поют громче и чаще — выбирайте "мальчика", если хотите музыкальный фон.

Подходит: тем, кто ценит спокойствие и лёгкие звуки утра.

Амадина (зебровый астрильд) — мини-компания на каждый день

Амадины — активные, жизнерадостные птички, которые любят компанию себе подобных. В одиночестве скучают, поэтому лучше держать их парой или стаей.

Уход: просторная клетка, купалка, возможность полетать. Амадины не приручаются, но их весёлое щебетание создаёт ощущение постоянной жизни в доме.

Подходит: занятым людям, которым приятно наблюдать за живыми искорками радости.

Таблица: какую птицу выбрать

Птица Размер Общение с человеком Уровень шума Уход Для кого подходит
Волнистый попугай Маленький Активный, говорливый Средний Лёгкий Для начинающих
Голубь Средний Ласковый, спокойный Низкий Средний Для романтиков
Утка Средний Дружелюбная, шумная Высокий Средний Для загородных домов
Гусь Крупный Верный, умный Высокий Сложный Для владельцев участков
Канарейка Маленький Минимальное Низкий Лёгкий Для любителей тишины
Амадина Маленький Не приручается Средний Средний Для наблюдателей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать птицу только по внешнему виду.
    Последствие: питомец окажется не по темпераменту.
    Альтернатива: оцените свой образ жизни и ожидания заранее.

  • Ошибка: держать птицу в тесной клетке.
    Последствие: стресс и болезни.
    Альтернатива: клетка должна позволять расправить крылья.

  • Ошибка: покупать одну амадину.
    Последствие: одиночество и апатия.
    Альтернатива: держите их хотя бы парой.

А что если…

…вы пока не готовы к живому питомцу?
Попробуйте временно ухаживать за птицей друзей или взять под опеку волонтёрскую пару в приюте. Это поможет понять, какая птица "ваша" по духу.

FAQ

Можно ли держать вместе разные виды птиц?
Лучше нет — им нужны разные условия и темперамент.

Какая птица самая неприхотливая?
Волнистый попугай и канарейка — идеальные варианты для начинающих.

Какая живёт дольше всех?
Голуби и попугаи могут прожить более 10 лет, а гуси — до 20.

3 интересных факта

  1. Голуби способны запоминать лица людей и отличать выражения эмоций.

  2. Волнистые попугаи могут выучить до 100 слов.

  3. Утки и гуси обладают отличной памятью и узнают хозяина по голосу.

