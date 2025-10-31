Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чунцин, Китай
Чунцин, Китай
© commons.wikimedia.org by Chen Hualin is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 15:12

Китайский мегаполис, где метро проходит сквозь дома, а солнце — редкий гость

Чунцин называют столицей туманов Китая: город сочетает неон, горы и старинные кварталы

Когда между Россией и Китаем вступил в силу безвизовый режим, всё больше путешественников стали открывать для себя удивительные города Поднебесной. Одним из таких направлений стал Чунцин — мегаполис, который поражает масштабом, атмосферой и уникальной архитектурой. Путешественница Екатерина Полякова делится своими впечатлениями о городе, где облака встречаются с небоскрёбами, а метро идёт прямо через жилой дом.

Столица туманов и вертикальных дорог

Чунцин нередко называют "городом в облаках". Это звание вполне заслуженно: солнечных дней здесь едва набирается полсотни в год. Мягкий влажный воздух, туманные рассветы и постоянная дымка создают ощущение вечного утра. По словам туристов, приезжать сюда лучше всего поздней весной или летом, когда город раскрывает всю свою атмосферную красоту.

Интересно, что Чунцин считается крупнейшим городским округом в мире. Его территория сопоставима с площадью Австрии, а по сути, весь регион объединён в один гигантский урбанистический организм, где город и природа существуют бок о бок.

Город, в котором легко потеряться

Первое, что поражает любого гостя, — это размах. Небоскрёбы словно растут из земли, а дороги петляют по нескольким уровням, создавая ощущение бесконечного лабиринта. По сравнению с Пекином, где всё строго и монументально, Чунцин выглядит как живой организм — хаотичный, шумный, но невероятно энергичный.

Одной из самых узнаваемых достопримечательностей стал квартал Raffles City — знаменитый горизонтальный небоскрёб, напоминающий сингапурский Marina Bay Sands. Проект разработал тот же архитектор — Моше Сафди. В верхней части здания расположена смотровая площадка, с которой открывается фантастическая панорама города. Добраться до неё непросто, но именно отсюда Чунцин предстает во всей своей мощи — город над рекой, над облаками, над временем.

Архитектурные символы города

Архитектура Чунцина — это отдельное искусство. Здесь каждый квартал стремится удивить. Особое внимание стоит уделить зданию художественной галереи, спроектированному в форме сложенных палочек для еды. Ночью оно подсвечивается, превращаясь в гигантскую световую инсталляцию.

Однако главная "фишка" города — станция метро Liziba. Здесь поезда проходят прямо через жилой дом, не мешая ни жильцам, ни пассажирам. Этот объект давно стал визитной карточкой Чунцина и популярным туристическим аттракционом. Каждый день у станции собираются сотни людей, чтобы увидеть, как состав буквально "въезжает" в здание.

Когда загораются огни

С наступлением темноты Чунцин превращается в настоящий город света. Его отражения танцуют на поверхности рек Янцзы и Цзялин, мосты сияют разноцветной подсветкой, а неоновые вывески заполняют улицы.

Самое красивое место вечером — район Hongyadong. Многоуровневые деревянные дома, спускающиеся к воде, напоминают сцены из азиатских фильмов. Лучше всего наблюдать за этим зрелищем из парка Jiangbeizui, откуда открывается вид на небоскрёбы и горизонтальный комплекс Raffles City.

Следы старого Китая

Несмотря на футуристический облик, Чунцин хранит богатое историческое наследие. Один из самых интересных памятников прошлого — комплекс Хугуан. Его построили в XVIII веке для переселенцев из провинций Хубэй и Хунань. Сейчас здесь расположен музей, старинный театр и храм.

Вход стоит около 350 рублей, и даже короткая прогулка по территории переносит в атмосферу старого Китая: деревянные арки, черепичные крыши и узкие улочки контрастируют с видом на современные небоскрёбы.

Советы путешественникам

  1. Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь, когда туманы редеют, а погода остаётся мягкой.
  2. Для посещения Raffles City выбирайте утренние часы — к обеду туда стекаются толпы туристов.
  3. Метро в Чунцине не просто транспорт, а настоящее инженерное чудо: линии проходят над реками и через скалы.
  4. Обязательно попробуйте местное хого — острый чунцинский бульон, который подают прямо на столе в кипящем котле.
  5. И будьте готовы к тому, что GPS здесь не всегда спасает: переплетения дорог и мостов могут запутать даже опытного путешественника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посещать Чунцин зимой.
  • Последствие: город скрыт под туманом, панорамы и виды теряют выразительность.
  • Альтернатива: отправиться летом — воздух чище, а ночной город особенно эффектен.

А что если задержаться?

Чунцин — не место для "галопом по достопримечательностям". Вокруг города — горы, пещеры, термальные источники и живописные маршруты по реке Янцзы. Туристы, которые задерживаются здесь хотя бы на несколько дней, открывают для себя спокойный ритм жизни юго-западного Китая и его природное богатство.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Безвизовый въезд для россиян

Жаркий влажный климат летом

Футуристическая архитектура

Частые туманы

Уникальное метро и транспорт

Сложная навигация

Богатая кухня и доступные цены

Толпы туристов в популярных местах

Сочетание истории и современности

Большие расстояния между районами

FAQ

Как добраться до Чунцина?
Прямых рейсов немного, удобнее всего лететь через Пекин или Шанхай. Из других городов Китая ходят скоростные поезда.

Стоит ли ехать на короткий срок?
Да, даже два дня позволяют увидеть основные достопримечательности, но для полного впечатления лучше остаться на 3-4 дня.

Мифы и правда

  • Миф: Чунцин — скучный промышленный город.
    Правда: Это один из самых современных и динамичных мегаполисов Китая, где старина соседствует с футуризмом.
  • Миф: Без китайского языка не обойтись.
    Правда: Основные указатели продублированы на английском, а большинство навигационных приложений работают стабильно.
  • Миф: Здесь нечего смотреть.
    Правда: Одних только Liziba и Hongyadong достаточно, чтобы понять — Чунцин уникален.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морской порт, башня на горе Ахун и Роза Хутор входят в главные достопримечательности Сочи сегодня в 7:11
Где отдых превращается в приключение: лучшие локации Сочи для вдохновения

От морского порта до подвесного моста над ущельем: девять мест в Сочи, где сочетаются природа, история и драйв. Всё, что нужно, чтобы влюбиться в главный курорт России.

Читать полностью » Кандалакша, Хибины и Териберка входят в самые популярные маршруты по Кольскому полуострову сегодня в 6:07
Дорога на край света: как добраться до Кольского полуострова без снегохода и страха

От Мурманска до Териберки: рассказываем, как проехать по Кольскому полуострову на машине, где заправиться, остановиться и увидеть всё — от саамских деревень до Баренцева моря.

Читать полностью » Шесть автомаршрутов по России - от Алтая и Байкала до Калмыкии и Карелии сегодня в 5:05
Россия без границ: шесть маршрутов, где руль - ваш лучший проводник

От ледников Алтая до степей Калмыкии — Россия создана для путешествий за рулём. Мы собрали шесть красивейших маршрутов, которые подарят приключения и чувство свободы.

Читать полностью » Ростов-на-Дону — город с архитектурой XIX века и современной набережной на Дону сегодня в 4:01
Зашёл на рынок в Ростове-на-Дону просто глянуть цены — а вышел с ощущением, что был в кино

Южный колорит, набережные, пряный воздух и шум Дона — Ростов не похож ни на один другой город России. Рассказываем, что стоит посмотреть и как провести время с удовольствием.

Читать полностью » Тула - город самоваров и пряников с кремлём, музеями и современной набережной сегодня в 3:58
Тула - не только пряники и самовары: 9 мест, ради которых стоит приехать

От древнего кремля до динозавров в парке Белоусова: Тула удивляет сочетанием истории, современности и самоварного уюта. Готов маршрут по главным местам города.

Читать полностью » Berkshire Hathaway Travel Protection: Рейкьявик признан самым безопасным городом 2026 года сегодня в 2:25
Европа снова удивила: где на планете сейчас безопаснее, чем дома

Узнайте, какие города мира стали символом спокойствия и доверия, где можно путешествовать без тревог и наслаждаться безопасным отдыхом

Читать полностью » Time Out: зимой в Европе теплее всего на Канарских островах сегодня в 1:11
Там зима пахнет морем и кофе: где солнце не знает календаря

Где провести зиму под солнцем? Канарские острова, Мадейра, Кипр и Албанская Ривьера дарят тепло, море и яркие краски, когда остальная Европа укрыта снегом.

Читать полностью » Digi24: летом 2025 года Костинешти примет туристов на обновлённом пляже сегодня в 0:17
Черное море отступило: Румыния показала, как вернуть пляж из небытия

Костинешти переживает второе рождение: обновлённый пляж, современные пирсы и чистая вода превращают курорт в центр летнего отдыха на румынском побережье.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Алоэ вера очищает воздух, но опасно при поедании животными — данные исследований
Спорт и фитнес
Силовые тренировки и кардио Джанет Дженкинс: отжимания для укрепления груди и плеч
Дом
Глубокую чистку дивана проводят дважды в год, а пылесосят — не реже раза в неделю
Культура и шоу-бизнес
Джонатан Риз Майерс сыграет шеф-повара в психологическом хорроре "The Catch"
Дом
В активных зонах квартиры паркет нужно мыть раз в неделю, в спальне — раз в две
УрФО
Женщины Екатеринбурга о привлекательности мужчин: внутренние качества важнее внешности
Питомцы
Собаки обладают эпизодической памятью, то есть помнят недавние события
Питомцы
Большинство настоящих крабов, в отличие от раков, проводят жизнь на дне и почти не умеют плавать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet