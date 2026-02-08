Город будущего уже построен: многоуровневый Чунцин поражает с первого взгляда

Чунцин всё чаще называют городом, который невозможно понять с первого взгляда. Он растёт вверх и в стороны, словно собирая улицы в несколько этажей, а здания — в единый механизм. Здесь легко потерять ощущение "первого" и "последнего" уровня, потому что привычная логика мегаполиса просто не работает. Об этом пишет Kathimerini.

Город, который строит себя на скалах и высотах

Чунцин расположен на юго-западе Китая, в месте слияния рек Янцзы и Цзялин. Он буквально вписан в холмы, долины и утёсы, из-за чего застройка развивается не по прямым линиям, а слоями. В результате в одном районе могут одновременно существовать улицы на разных высотах, а привычные маршруты превращаются в сложную систему переходов, лестниц и мостов.

История города при этом намного старше его "футуристического" образа. Эти земли были заселены более трёх тысяч лет назад, а в период Второй японо-китайской войны (1937-1945) Чунцин временно выполнял роль столицы Китайской Республики. Горный рельеф давал серьёзные оборонительные преимущества, а сегодня стал основой для архитектуры, которая кажется уникальной даже по меркам Китая.

Новый этап развития начался в 1997 году, когда Чунцин получил статус автономной муниципальной территории, напрямую подчинённой центральному правительству. С этого момента город ускорился — и по темпам строительства, и по масштабам экономического роста.

Туристический взрыв и "вирусный" эффект

Ещё недавно Чунцин оставался для многих зарубежных путешественников малоизвестным направлением, но ситуация резко изменилась. В период Нового года 2026 года он вошёл в десятку самых популярных мест в Китае для внутренних и международных поездок. Туристические платформы сообщали, что бронирований стало более чем на 60% больше по сравнению с прошлым годом, отмечает городской новостной сайт ichongqing. info.

По данным местных властей, в 2024 году город принял около 1,3 млн туристов — это на 184% больше, чем годом ранее. В первые два месяца 2025 года количество иностранцев, въезжающих через пункты пропуска Чунцина, выросло на 60% в годовом выражении, сообщал Иммиграционный офис.

Американский CNN также приводил оценки туристических компаний: они связывают рост потока с "вирусной" популярностью и говорят о прибавке иностранцев на 20-30%. Параллельно развивается и инфраструктура — в городе открыли новую высокоскоростную железнодорожную станцию площадью 1,22 млн квадратных метров, что сопоставимо примерно со 170 футбольными полями.

Дроны, рекорды и шоу, которые увидел весь мир

Одним из главных событий, которые сделали Чунцин заметным в соцсетях, стали массовые дрон-шоу. В новогоднюю ночь тысячи беспилотников выстроились в световые рисунки, превратив небо в экран для масштабного спектакля. Видео разлетелись по интернету, привлекая не только туристов, но и инфлюенсеров, которые усилили эффект "города будущего".

Но подобные шоу для Чунцина не редкость. 16 и 17 июня 2025 года около 100 тысяч зрителей пришли посмотреть выступление 11 787 дронов, приуроченное к 28-й годовщине получения городом статуса автономного муниципального района. Тогда был зафиксирован рекорд Гиннесса как самый большой светящийся узор в мире, сформированный над землёй.

"Город 8D" и архитектура, которая ломает ориентацию

Однако настоящая причина интереса — не только световые представления. Чунцин стал популярным из-за своей странной, многоуровневой архитектуры, которая выглядит как декорация к фантастическому фильму. The Guardian сравнивал его с "Гонконгом на стероидах" и называл вертикально расширяющимся городским явлением, которое можно понять только в трёх измерениях.

В соцсетях регулярно появляются ролики, где люди показывают необычные маршруты на работу: проходы через дворы и окна, террасы, подземные переходы, лестницы, мосты и даже поезда, пересекающие здания. Один из вирусных постов в Instagram набрал более 17 млн просмотров благодаря кадру дома, где кажется, что ты стоишь на первом этаже, хотя на самом деле находишься на двенадцатом.

Неудивительно, что Чунцин называют "городом 8D". Для одних это просто метафора сложной планировки, для других — почти отдельный жанр городской среды. Его часто описывают как "киберпанковый", заимствуя термин из научной фантастики о будущем, где технологические чудеса соседствуют с жёсткой реальностью большого города.