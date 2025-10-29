Почему вы не должны отказываться от статинов: развенчиваем мифы о вреде

Статины — это группа препаратов, которые назначаются пациентам с высоким уровнем холестерина в крови. Эти лекарства помогают снизить "плохой" холестерин, что в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не все пациенты согласны с тем, что их нужно принимать, и многие заявляют о плохом самочувствии при использовании этих препаратов.

Статины — критика и заблуждения

Врач и телеведущий Александр Мясников неоднократно поднимал вопрос о статино-скептиках. Он утверждает, что многие люди отказываются от лечения, исходя из мифов, а не из объективных данных. Это вызывает у него раздражение, ведь люди часто утверждают, что статины вредят организму, несмотря на многочисленные исследования, которые опровергают этот миф.

"Потому что вам морочат голову. Раньше были антипрививочники, теперь антистатиночники. Вот она себя плохо чувствует. То ли она себя плохо чувствует, то ли начиталась и дураков наслушалась", — отметил Александр Мясников.

Мифы о вреде статинов

Одним из самых распространенных заблуждений является то, что статины могут вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, усталость или боли в мышцах. Однако научные исследования показывают, что эти симптомы крайне редки и чаще всего связаны с психосоматическими причинами.

Александр Мясников уверяет, что если человек придерживается рекомендаций врача, то побочные эффекты можно свести к минимуму. Он подчеркивает, что отказ от препаратов может привести к ухудшению состояния, а не к улучшению.

Когда назначаются статины?

При повышенном уровне "плохого" холестерина (LDL) выше 4,9 ммоль/л статины считаются необходимыми для каждого пациента. Эти препараты снижают риск инфарктов и инсультов, а также предотвращают развитие атеросклероза. Александр Мясников заявил, что при таких показателях холестерина, даже если пациент не чувствует ухудшение самочувствия, лечение статинами необходимо.

"При показателях 'плохого' холестерина выше 4,9 эти препараты обязательно назначаются каждому", — заявил Александр Мясников.

Самовнушение и влияние мифов

Важным моментом в отношении к статинам является психология пациента. Многочисленные мифы о побочных эффектах могут повлиять на восприятие человеком своего состояния. Это самовнушение, которое может провоцировать у человека негативные ощущения и даже вызывать реальные симптомы, которых на самом деле нет.

"Мифы о вреде статинов — это следствие того, что люди начинают верить в несуществующие проблемы, усугубляя своё состояние", — пояснил Александр Мясников.

Таблица: Сравнение статины и альтернатив

Препарат Механизм действия Возможные побочные эффекты Показания к применению Альтернативы Статины Снижают уровень "плохого" холестерина (LDL) в крови Боли в мышцах, головная боль, усталость Высокий уровень холестерина, риск инсульта Фибраты, никотиновая кислота Фибраты Снижают уровень триглицеридов, повышают "хороший" холестерин (HDL) Желудочно-кишечные расстройства, головная боль Повышенные триглицериды Статины с комбинированным действием Никотиновая кислота Повышает уровень "хорошего" холестерина (HDL), снижает триглицериды Приливы, зуд, нарушения печени Для нормализации липидного обмена Статины, фибраты

Вывод

Важность правильного подхода к лечению с использованием статинов не стоит недооценивать. Это не только снижает уровень холестерина, но и предотвращает опасные заболевания. Поэтому отказываться от назначенной терапии без объективных причин — это риск для здоровья.