Стоимость шоколада с начала текущего года увеличилась на 15%. На данный момент одна плитка любимого десерта будет стоить около 304 рублей. Об этом информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на сведения аналитического ресурса "Чек Индекс".

Аналитический ресурс компании "Платформа ОФД", который задействует для своих исследований агрегированные, обезличенные сведения о продажах из сетевой и традиционной торговли, а также сферы услуг, рассказал, на сколько дороже стал шоколад в текущем году. Сообщается, что обычные шоколадные конфеты подорожали на 13%, а более шикарный вариант, продающийся в красивых коробках, составил на 2% меньше первых.

Выяснилось, что такая большая стоимость, которая может доходить до 600 рублей, появилась по причине увеличившихся издержек изготовителей на миндалевидные семена, содержащиеся в плоде шоколадного дерева, более известные как какао-бобы.

По мнению экспертов, на этом цены не собираются останавливаться, сообщил РБК. Вместо этого стоимость будет неумолимо прогрессировать, к несчастью для всех сладкоежек. В мае кондитеры уже сообщали коммерческим сетям об увеличении цены на сладкую продукцию, которая могла достигать 20%. Ещё тогда отмечалась большая проблема с увеличением стоимости издержек на производство.

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