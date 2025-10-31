Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Апельсиновый шоколад с мёдом
Апельсиновый шоколад с мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 4:36

Шоколад укрепляет сердце, но может его и перегрузить: где проходит грань между пользой и вредом

Врач Юлия Чехонина: флавоноиды в тёмном шоколаде улучшают память и состояние сосудов

Шоколад давно перестал быть просто сладостью — сегодня его всё чаще рассматривают как продукт, способный приносить пользу здоровью при разумном употреблении. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, как именно шоколад влияет на работу мозга и сердца.

"Ключевую роль в полезном эффекте играют флавоноиды, содержащиеся в какао-бобах", — пояснила врач-диетолог Юлия Чехонина.

Флавоноиды — это растительные соединения с выраженными антиоксидантными свойствами. Они борются со свободными радикалами, защищая клетки организма от повреждений. В какао этих веществ особенно много, поэтому качественный тёмный шоколад может стать не только источником удовольствия, но и поддержкой для когнитивного и сердечно-сосудистого здоровья.

Как шоколад влияет на мозг

Чехонина отметила, что флавоноиды активируют микроциркуляцию крови и усиливают приток кислорода к мозгу. Это способствует улучшению внимания, памяти и концентрации. Учёные связывают регулярное, но умеренное потребление шоколада с лучшими результатами в когнитивных тестах и снижением риска возрастного снижения памяти.

Кроме того, флавоноиды повышают выработку эндорфинов и серотонина, улучшая настроение и снижая уровень стресса. Поэтому небольшая порция шоколада действительно может помочь справиться с усталостью или эмоциональным напряжением.

Польза для сердца

Полезное воздействие шоколада распространяется и на сосуды. Флавоноиды способствуют расширению артерий, улучшают эластичность сосудистых стенок и снижают давление. Также они помогают регулировать уровень "плохого" холестерина, предотвращая образование бляшек.

Благодаря этому шоколад (особенно горький) снижает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца. Однако врачи подчёркивают: эффект проявляется только при умеренном потреблении — не более 25-30 граммов в день.

Сравнение: виды шоколада и их особенности

Вид шоколада Содержание какао Польза Риск
Горький (70%+) Максимум флавоноидов Защита сосудов, улучшение памяти Может быть горьким по вкусу
Молочный 30-50% какао Меньше антиоксидантов Содержит больше сахара
Белый Без какао-массы Не содержит флавоноидов Не приносит пользы для сосудов

Советы шаг за шагом: как выбрать полезный шоколад

  1. Ориентируйтесь на состав. На первом месте должен стоять какао-продукт, а не сахар.

  2. Выбирайте тёмный шоколад. Минимум 70% какао обеспечивает оптимальное количество флавоноидов.

  3. Избегайте добавок. Начинки из карамели, нуги и крема увеличивают калорийность и содержание сахара.

  4. Контролируйте порции. Достаточно двух квадратов шоколада в день.

  5. Храните правильно. При температуре +18 °C в сухом, тёмном месте шоколад сохраняет антиоксиданты дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употребление плитки за один раз.
    Последствие: скачки сахара и повышение давления.
    Альтернатива: делить шоколад на небольшие порции и есть с орехами или фруктами.

  • Ошибка: выбор дешёвого продукта с растительными жирами.
    Последствие: отсутствие пользы и избыток трансжиров.
    Альтернатива: проверяйте, чтобы в составе было только какао-масло.

  • Ошибка: считать белый шоколад полезным.
    Последствие: избыток сахара без антиоксидантов.
    Альтернатива: тёмный или молочный с высоким содержанием какао.

А что если я на диете?

Даже тем, кто следит за фигурой, не обязательно полностью отказываться от шоколада. Главное — учитывать калорийность (в среднем 500-600 ккал на 100 г) и не есть его на голодный желудок. Лучше выбрать небольшое количество качественного продукта после основного приёма пищи — это снизит тягу к сладкому и улучшит настроение без вреда для веса.

Плюсы и минусы шоколада

Плюсы Минусы
Улучшает настроение и концентрацию Высокая калорийность
Содержит антиоксиданты Может повышать давление при избытке
Поддерживает сосуды и сердце Часто содержит сахар и жиры
Помогает справляться со стрессом Может вызывать аллергию

Мифы и правда

Миф 1. Шоколад вызывает прыщи.
Правда: прямой связи нет — воспаления провоцирует избыток сахара и жиров, а не сам какао-продукт.

Миф 2. Горький шоколад нельзя есть при гипертонии.
Правда: наоборот, флавоноиды помогают нормализовать давление при умеренном употреблении.

Миф 3. Шоколад вреден для мозга.
Правда: натуральный тёмный шоколад улучшает память и скорость реакции благодаря активизации кровотока.

FAQ

Какой шоколад самый полезный?
Горький, с содержанием какао не менее 70%.

Можно ли есть шоколад каждый день?
Да, но не более 25-30 г и при условии, что рацион сбалансирован.

Чем заменить сладкий шоколад?
Подойдут какао-напитки без сахара, плитки на стевии или десерты с добавлением тёмного шоколада.

