Терапевт Зарема Тен порекомендовала диабетикам употреблять горький шоколад с содержанием какао не менее 85% в количестве 10-15 граммов в день. Это количество поможет улучшить настроение за счёт флавоноидов, антиоксидантов, витаминов и минералов, содержащихся в шоколаде, сообщает News.Ru.
Однако, диабетикам первого и второго типов, а также тем, у кого нарушен углеводный обмен или ожирение, категорически не рекомендуется употреблять молочный или белый шоколад. Вместо обычного шоколада можно использовать специальные виды, где глюкоза заменена на фруктозу, так как для её усвоения не нужен инсулин. Важно не переусердствовать с такой продукцией.
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