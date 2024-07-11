Терапевт Зарема Тен из Видновской клинической больницы Московской области рассказала, что безопасная суточная доза горького шоколада составляет 30 граммов при содержании какао-бобов 55-78%. Для молочного или белого шоколада эта доза составляет 15-20 граммов из-за высокого содержания сахара, сообщает News.Ru.

Молочный и белый шоколад менее полезны из-за малого количества какао-бобов и большого содержания сахара и молока. Темный шоколад полезнее благодаря высокому содержанию минералов, таких как магний, цинк, фосфор, марганец, железо, а также витаминов групп B и A.

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