Терапевт Зарема Тен из Видновской клинической больницы Московской области рассказала, что безопасная суточная доза горького шоколада составляет 30 граммов при содержании какао-бобов 55-78%. Для молочного или белого шоколада эта доза составляет 15-20 граммов из-за высокого содержания сахара, сообщает News.Ru.
Молочный и белый шоколад менее полезны из-за малого количества какао-бобов и большого содержания сахара и молока. Темный шоколад полезнее благодаря высокому содержанию минералов, таких как магний, цинк, фосфор, марганец, железо, а также витаминов групп B и A.
Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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